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Литва пропонує убезпечити Запорізьку АЕС поліцією ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Литва закликала міжнародну спільноту підтримати створення постійної місії експертів МАГАТЕ та поліцейських ООН на території Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Пауласкас, який очолює делегацію країни на саміті глав правоохоронних органів ООН (UNCOPS), повідомляє литовське МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Литва виступає за заснування довготермінової місії МАГАТЕ на ЗАЕС, а підтримати фізичну безпеку членів місії могла б допомогти поліція ООН", - заявив Пауласкас.

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Він наголосив, що Литва готова взяти активну участь у такій місії та відрядить до її складу своїх правоохоронців. "Хоча війна в Україні для деяких країн може видаватися далекою, ядерні інциденти ігнорують державні кордони. російські сили контролюють та використовують для військових потреб одну з чотирьох українських АЕС. Ядерний інцидент на ній становитиме загрозу навіть для найвіддаленіших держав світу", - зазначив заступник генерального комісара поліції Литви.

У литовському МЗС додали, що під час участі у саміті делегація країни провела зустріч із керівництвом поліції ООН, обговоривши з ним російську агресію в Україні.
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Топ коментарі
+10
или даже любой другой организацией.. в которой бы не смердело руцкимдухом
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01.09.2022 22:27
+7
ЄС та ООН таке не роблять. Ти рюззькаГаварящій сплутав цивілізованих людей з дикими орками - рашистами.
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
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01.09.2022 22:34
+7
Спасибо, конечно, но ЛИТОВЦЫ, а не латыши!
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01.09.2022 23:24
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или даже любой другой организацией.. в которой бы не смердело руцкимдухом
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01.09.2022 22:27 Відповісти
чудова нагода ввести "блакитні каски" під зірково-смугастим прапором !
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02.09.2022 00:07 Відповісти
В начале приедет три полицейских.
Потом их водитель.
Далее механик, охранник и домработница.
Затем ресторан, официанты, повары и посудомойшицы.
Следом бухгалтер и рота охраны.
Спустя некоторое время на территории ЗАЭС будет развернута передовая дивизия миссия, полностью укомплектованная военным оборудованием и снаряжением.
В конце над ней поднимут флаг НАТО.
Но это же наблюдательная миссия, правда?
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01.09.2022 22:30 Відповісти
ЄС та ООН таке не роблять. Ти рюззькаГаварящій сплутав цивілізованих людей з дикими орками - рашистами.
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
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01.09.2022 22:34 Відповісти
Интересно, почему ты так решил?
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01.09.2022 22:36 Відповісти
Це не я вирішив це ФАКТ.
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01.09.2022 23:00 Відповісти
ЄС та ООН так роблять постійно. Якщо я російськомовний, той що? Ви ввжаєте, що володієте украінською мовою? Запевняю вас, що це не так. Ви також звинуватили мене у тому, що я є рабом путина? Тоді відомо вам, що таке стаття 58, пп 9 та 10 УК радянського союзу? Мене це відомо на власному житті. Тому перш ніж робити висновки будьте ретельно обережні у своЇх висловлюваннях.
Зрозуміло?
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01.09.2022 23:11 Відповісти
Тобто ви запевняєте людину яка розмовляє і коментує українською мовою, що вона не знає української мови?! 🤣
Бот, іди 🖕....
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02.09.2022 10:56 Відповісти
Я пишу на русском, потому что не знаю украинский профессионально, а суржиком говорить - не счита. возможным. Если я не "записной патриот" - то я бот?
А украинским он не владеет хотя бы по одному слову - "засцють", его в украинском языке нет.
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02.09.2022 11:20 Відповісти
Так і треба!
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01.09.2022 22:31 Відповісти
Засцють.... аби Китай Вето накладе чи Угорщина якась.....
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01.09.2022 22:32 Відповісти
Я давно таке пропонувала, нехай попробують орки їх обстріляти
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01.09.2022 22:48 Відповісти
То что ООН импотент уже забыли? Или у РФ право вето куда то потерялось?
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01.09.2022 22:56 Відповісти
Из р-на Энергодара московиты обстреливают Никополь, кто же туда ""миротворцев ООН" пустит.
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01.09.2022 22:58 Відповісти
Латиші молодці! Єдині,хто запропонував силову підтримку на ЗАЕС для МАГАТЕ.
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01.09.2022 23:16 Відповісти
Спасибо, конечно, но ЛИТОВЦЫ, а не латыши!
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01.09.2022 23:24 Відповісти
Хорошая идея ! Побольше им патронов (разрывных).
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01.09.2022 23:49 Відповісти
які молодці всеж…
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02.09.2022 04:46 Відповісти
это возможно,но не гарантирована безопасность,только смерть оккупантам и это может сделать 160 SOAP USAF, тихое устранение всех тварей с болот мацковии
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02.09.2022 07:10 Відповісти
А что у России уже отобрали право вето в ООН ?
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02.09.2022 09:31 Відповісти
Оптимальний варіант для всіх, окрім орків.
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03.09.2022 14:24 Відповісти
 
 