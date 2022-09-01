Литва пропонує убезпечити Запорізьку АЕС поліцією ООН
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Литва закликала міжнародну спільноту підтримати створення постійної місії експертів МАГАТЕ та поліцейських ООН на території Запорізької атомної електростанції.
Про це заявив заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Пауласкас, який очолює делегацію країни на саміті глав правоохоронних органів ООН (UNCOPS), повідомляє литовське МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Литва виступає за заснування довготермінової місії МАГАТЕ на ЗАЕС, а підтримати фізичну безпеку членів місії могла б допомогти поліція ООН", - заявив Пауласкас.
Він наголосив, що Литва готова взяти активну участь у такій місії та відрядить до її складу своїх правоохоронців. "Хоча війна в Україні для деяких країн може видаватися далекою, ядерні інциденти ігнорують державні кордони. російські сили контролюють та використовують для військових потреб одну з чотирьох українських АЕС. Ядерний інцидент на ній становитиме загрозу навіть для найвіддаленіших держав світу", - зазначив заступник генерального комісара поліції Литви.
У литовському МЗС додали, що під час участі у саміті делегація країни провела зустріч із керівництвом поліції ООН, обговоривши з ним російську агресію в Україні.
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Потом их водитель.
Далее механик, охранник и домработница.
Затем ресторан, официанты, повары и посудомойшицы.
Следом бухгалтер и рота охраны.
Спустя некоторое время на территории ЗАЭС будет развернута передовая
дивизиямиссия, полностью укомплектованная военным оборудованием и снаряжением.
В конце над ней поднимут флаг НАТО.
Но это же наблюдательная миссия, правда?
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
Зрозуміло?
Бот, іди 🖕....
А украинским он не владеет хотя бы по одному слову - "засцють", его в украинском языке нет.