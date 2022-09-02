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Новости Война в Украине Война
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Очередной обмен военнопленными провели в Донецкой области: Украина вернула 14 защитников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

В Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными

"Домой вернулись 14 украинских Защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди освобожденных воинов - офицер и военный медик.

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Топ комментарии
+26
З поверненням на Батьківщину, Воїни !
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02.09.2022 14:46
+21
слава Богу... живі...
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02.09.2022 14:57
+11
.а до верещук и зеленского у вас вопросов нет!? красный крест официальное обьявил, что не учавствовал в переговорах за АЗОВ! все вопросы до власти. кстати, а как обстоят дела с пленными нацгвардецами с чернобыля?
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02.09.2022 15:39
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З поверненням на Батьківщину, Воїни !
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02.09.2022 14:46 Ответить
слава Богу... живі...
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02.09.2022 14:57 Ответить
Вова Золкін з Дімою брали участь 👏👏👏
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02.09.2022 15:21 Ответить
Азовцев ЦУКИ не отдают ? ГУТТЕРЕШ и КРАСНЫЙ КРЕСТ опозорились на весь мир
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02.09.2022 15:29 Ответить
.а до верещук и зеленского у вас вопросов нет!? красный крест официальное обьявил, что не учавствовал в переговорах за АЗОВ! все вопросы до власти. кстати, а как обстоят дела с пленными нацгвардецами с чернобыля?
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02.09.2022 15:39 Ответить
А к путлеру у Вас вопросов нет?
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02.09.2022 15:43 Ответить
У нас власний презЕдент, і його влаштували гарантії *****.
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02.09.2022 17:05 Ответить
До Зе е багато питань , но ще е багато питань і до електорату , шо його обрав.

І ЯКЩО ТОМУ ЕЛЕКТОРАТОВІ НЕ ПРОМИВАТИ МОЗГИ КОЖЕН ДЕНЬ , то він опять щось отмочит .

треба ЩОДЕННО працювати з форумчанами , а вони досі (2.09.2022) від слова НАЦІОНАЛІЗМ В ОБМОРОК ПАДАЮТЬ ПРЯМО НА СТРАНИЦАХ ЦЕНЗОРА
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02.09.2022 18:03 Ответить
Верещук вообще на гиляку треба
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02.09.2022 16:00 Ответить
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02.09.2022 16:03 Ответить
Все починалось з Чонгару..... 😕
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02.09.2022 19:15 Ответить
Слава Героям!
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02.09.2022 15:58 Ответить
ура. дуже хороша новина.
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02.09.2022 16:02 Ответить
Раді вітати вдома! Швидкого відновлення бажаємо!
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02.09.2022 17:16 Ответить
 
 