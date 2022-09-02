Черговий обмін військовополоненими провели на Донеччині: Україна повернула 14 захисників

На Донеччині сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили в Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими

"Додому повернулися 14 українських Захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед звільнених воїнів - офіцер і військовий медик.

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