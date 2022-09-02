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Черговий обмін військовополоненими провели на Донеччині: Україна повернула 14 захисників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

На Донеччині сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили в Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими

"Додому повернулися 14 українських Захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед звільнених воїнів - офіцер і військовий медик.

Читайте: Боєць полку "Азов" Чепурко з позивним Манго про жахіття полону: "Росіяни забивали хлопців до смерті на допитах". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
З поверненням на Батьківщину, Воїни !
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02.09.2022 14:46
+21
слава Богу... живі...
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02.09.2022 14:57
+11
.а до верещук и зеленского у вас вопросов нет!? красный крест официальное обьявил, что не учавствовал в переговорах за АЗОВ! все вопросы до власти. кстати, а как обстоят дела с пленными нацгвардецами с чернобыля?
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02.09.2022 15:39
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З поверненням на Батьківщину, Воїни !
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02.09.2022 14:46 Відповісти
слава Богу... живі...
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02.09.2022 14:57 Відповісти
Вова Золкін з Дімою брали участь 👏👏👏
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02.09.2022 15:21 Відповісти
Азовцев ЦУКИ не отдают ? ГУТТЕРЕШ и КРАСНЫЙ КРЕСТ опозорились на весь мир
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02.09.2022 15:29 Відповісти
.а до верещук и зеленского у вас вопросов нет!? красный крест официальное обьявил, что не учавствовал в переговорах за АЗОВ! все вопросы до власти. кстати, а как обстоят дела с пленными нацгвардецами с чернобыля?
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02.09.2022 15:39 Відповісти
А к путлеру у Вас вопросов нет?
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02.09.2022 15:43 Відповісти
У нас власний презЕдент, і його влаштували гарантії *****.
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02.09.2022 17:05 Відповісти
До Зе е багато питань , но ще е багато питань і до електорату , шо його обрав.

І ЯКЩО ТОМУ ЕЛЕКТОРАТОВІ НЕ ПРОМИВАТИ МОЗГИ КОЖЕН ДЕНЬ , то він опять щось отмочит .

треба ЩОДЕННО працювати з форумчанами , а вони досі (2.09.2022) від слова НАЦІОНАЛІЗМ В ОБМОРОК ПАДАЮТЬ ПРЯМО НА СТРАНИЦАХ ЦЕНЗОРА
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02.09.2022 18:03 Відповісти
Верещук вообще на гиляку треба
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02.09.2022 16:00 Відповісти
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02.09.2022 16:03 Відповісти
Все починалось з Чонгару..... 😕
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02.09.2022 19:15 Відповісти
Слава Героям!
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02.09.2022 15:58 Відповісти
ура. дуже хороша новина.
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02.09.2022 16:02 Відповісти
Раді вітати вдома! Швидкого відновлення бажаємо!
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02.09.2022 17:16 Відповісти
 
 