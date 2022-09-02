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Черговий обмін військовополоненими провели на Донеччині: Україна повернула 14 захисників
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Донеччині сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили в Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими
"Додому повернулися 14 українських Захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед звільнених воїнів - офіцер і військовий медик.
Топ коментарі
+26 Алекс Мышкевич
показати весь коментар02.09.2022 14:46
+21 Вася Шевченко f77d76ba
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+11 Мария Курносая f917fea4
показати весь коментар02.09.2022 15:39
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І ЯКЩО ТОМУ ЕЛЕКТОРАТОВІ НЕ ПРОМИВАТИ МОЗГИ КОЖЕН ДЕНЬ , то він опять щось отмочит .
треба ЩОДЕННО працювати з форумчанами , а вони досі (2.09.2022) від слова НАЦІОНАЛІЗМ В ОБМОРОК ПАДАЮТЬ ПРЯМО НА СТРАНИЦАХ ЦЕНЗОРА