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Утром в Вознесенске на Николаевщине раздался взрыв, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Сегодня ночью, 3 сентября, ориентировочно в 4:20, в г. Вознесенск раздался взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграм-канале.

Николаевский район. В течение дня, 2 сентября, под плотным огнем врага находилась Первомайская громада. С 13:07 до 13:20 пгт Первомайское был под обстрелом. Попадания по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет. Обстрелам также подверглись с. Новониколаевка и его окрестности. В результате чего произошло возгорание жилого дома, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В с. Константиновка обстрелы совершались по открытым территориям и окрестностям населенного пункта. Пострадавших нет.

Баштанский район: Вчера, 2 сентября, около 20:00 были обстрелы за пределами с. Степное Широковской громады. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. В часности, за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории пгт Березнеговатое, сел Любомировка, Новогригоровка и Большое Артаково. Информация о последствиях уточняется.

Вознесенский район. 3 сентября, ориентировочно в 4:20, в г. Вознесенск прогремел взрыв. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

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Нiяк кацапи не можуть пробачити Вознесенську що там iх так ганебно розх..ячили!
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03.09.2022 10:00 Ответить
і готові ще раз добити, щоб більше не смерділи. Але вони від страху можуть тільки здалека ракетами. Така вона "хоробра" орда.
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03.09.2022 10:07 Ответить
Генералу Марченко -огромная благодарность за спасение Николаева , для чего нужно было его отстранять в тот период ⁉️Менеджер ФСБ д'ерьмак подсуетился , чтобы таки сдать "коридор" ⁉️Оборотни сейчас из трусов выпрыгивают преследуют Генерала Кривоноса и крышуют ОПЗЖопников предателей , не конфискуют все награбленное в Украин
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03.09.2022 10:31 Ответить
 
 