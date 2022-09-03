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Вранці у Вознесенську на Миколаївщині пролунав вибух, - Кім

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вибух,обстріл

Сьогодні вночі, 3 вересня, орієнтовно о 04:20, у м. Вознесеньск пролунав вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграмі.

"Миколаївський район: Протягом дня, 2 вересня, під щільним вогнем ворога перебувала Первомайська громада. З 13:07 до 13:20 смт Первомайське було під обстрілом. Влучання по відкритих територіях. Постраждалих та руйнувань немає. Обстрілів також зазнало с. Новомиколаївка та його околиці. Внаслідок чого відбулося займання житлового будинку, пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає. У с. Костянтинівка обстріли відбувалися по відкритих територіях та околицях пункту. Постраждалих немає.

Баштанський район: Вчора, 2 вересня, близько 20:00 були обстріли за межами с. Степове Широківської громади. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території смт Березнегувате, сіл Любомирівка, Новогригорівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вознесенський район: 3 вересня, орієнтовно о 04:20, у м. Вознесеньск пролунав вибух. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Первомайському районі день та ніч минули відносно спокійно.

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Автор: Наталя Джума
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Нiяк кацапи не можуть пробачити Вознесенську що там iх так ганебно розх..ячили!
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03.09.2022 10:00 Відповісти
і готові ще раз добити, щоб більше не смерділи. Але вони від страху можуть тільки здалека ракетами. Така вона "хоробра" орда.
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03.09.2022 10:07 Відповісти
Генералу Марченко -огромная благодарность за спасение Николаева , для чего нужно было его отстранять в тот период ⁉️Менеджер ФСБ д'ерьмак подсуетился , чтобы таки сдать "коридор" ⁉️Оборотни сейчас из трусов выпрыгивают преследуют Генерала Кривоноса и крышуют ОПЗЖопников предателей , не конфискуют все награбленное в Украин
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03.09.2022 10:31 Відповісти
 
 