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война (46566) Николаевская область (1868) обстрел (20085)

Вследствие обстрела Николаевщины погиб 8-летний ребенок, 4 человека получили ранения, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаївщина

Российские оккупанты обстреляли Березнеговатое в Николаевской области.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас: Николаевская область, Березнеговатое - погибший ребенок 8 лет, 4 получили осколочное ранение, двое из них - дети.
Николаев - 2 раненых", - говорится в сообщении.

На местах "прилетов" работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется.

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Якщо із зими і до весни військові дії перейдуть, як сказали до статичних, то яких масштабiв будуть руйнування Харкова, Миколаєва, Сумщини, Запоріжжя на веснi?
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03.09.2022 13:48 Ответить
Бідні діти…
Потвори продовжують методично займатися терором..
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03.09.2022 13:56 Ответить
Дітей потрібно вивезти в безпечні міста або за кордон , бо бидло кацапське полює саме на наших дітей і мирне населення !!
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03.09.2022 13:59 Ответить
Рашиські варвари вбивають наших дітей ,руйнують міста і села і все це робится свідомо,будь ти проклята росія і народ цієїх імперії зла.
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03.09.2022 15:39 Ответить
 
 