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На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погиб человек, еще трое ранены, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,запорізька

На Харьковщине в воскресенье, 4 сентября, из-за вражеских обстрелов погибла 50-летняя женщина, трое гражданских ранены.

Об этом в телеграм-канале сообщает Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины. Вследствие обстрелов в селе Одноробовка Золочевской громады погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы. В Изюмском районе из-за обстрелов поселка Андреевка, были ранены 3 гражданских. Их госпитализировали в больничные учреждения Харьковщины", - говорится в сообщении.

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Они не понимают. Харьков - большая деревня. Здесь все всех знают (Оказывается!). И каждая смерть здесь проходит через всех. Короче, Ростов - привет.
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04.09.2022 16:32 Ответить
да..., сегодня орочья арта звереет.....
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04.09.2022 16:34 Ответить
Чи не пора вже влупити по бєлгороду. Риторичне питання.
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04.09.2022 17:17 Ответить
 
 