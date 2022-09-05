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Оккупанты на юге устроили бунт и отказались воевать, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Находящиеся на юге Украины солдаты 127-го полка 1-го армейского корпуса армии РФ устроили бунт. Они недовольны качеством обеспечения: на передовой оккупанты остались даже без воды.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
В ОК "Південь" рассказали, что одна из причин - неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.
Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций.
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