РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5679 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
16 316 19
армия РФ (15344) бунт (148) война (46661)

Оккупанты на юге устроили бунт и отказались воевать, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москаль,ворог,кацап,русня

Находящиеся на юге Украины солдаты 127-го полка 1-го армейского корпуса армии РФ устроили бунт. Они недовольны качеством обеспечения: на передовой оккупанты остались даже без воды.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В ОК "Південь" рассказали, что одна из причин - неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций.

Читайте: Под Мариуполем российские оккупанты меняют номера автомобилей на украинские: боятся сил сопротивления, - Андрющенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Бунт це коли в повному складі здалися в полон, а не просте скиглення рабів, яким не дали їсти.
показать весь комментарий
05.09.2022 06:42
+9
А кацапський "бунт" тим і відрізняється від звичайного, що це - "бунт на колінах" Про це писав хтось з "класиків російської літератури" Здається, Салтиков-Щедрін
показать весь комментарий
05.09.2022 07:42
+6
руснявьій/косоокий воєн повинен здохнути, яке в нього може бути невдоволення...
показать весь комментарий
05.09.2022 06:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.09.2022 06:33 Ответить
Бунт це коли в повному складі здалися в полон, а не просте скиглення рабів, яким не дали їсти.
показать весь комментарий
05.09.2022 06:42 Ответить
А кацапський "бунт" тим і відрізняється від звичайного, що це - "бунт на колінах" Про це писав хтось з "класиків російської літератури" Здається, Салтиков-Щедрін
показать весь комментарий
05.09.2022 07:42 Ответить
Це ви так вважаєте. А насправді бунтом в війську хоч під час війни, хоч в мирний час, є злісне невиконання наказів командирів. Причому не тільки масовий бунт значних кількостей військових, а і бунт індивідуальний, про який в 99,9% ніхто ніколи не взнає.
показать весь комментарий
05.09.2022 07:46 Ответить
1-й корпус - це, певно, "ДНР"?
показать весь комментарий
05.09.2022 06:44 Ответить
Ага, "шахтьори" типу садистів Моторила та Гіві.
показать весь комментарий
05.09.2022 07:48 Ответить
зате солов'їним помьотом ситі
показать весь комментарий
05.09.2022 06:48 Ответить
руснявьій/косоокий воєн повинен здохнути, яке в нього може бути невдоволення...
показать весь комментарий
05.09.2022 06:58 Ответить
Фейк! Узкіє не бунтуют...
показать весь комментарий
05.09.2022 06:59 Ответить
кацапи і бунт , це таке саме поєднання як мухи і мед
генетичні раби не здатні до людського
показать весь комментарий
05.09.2022 07:50 Ответить
А зачем покойникам вода?
показать весь комментарий
05.09.2022 08:10 Ответить
Аха-ха, вспомните совковую армию, "вяликую и непабедимую" в мирное время дерьмо ели, а тут видите ли хотят комплектоваться и питаться по стандартам НАТО, не с теми воюете, в кремле ваш враг.
показать весь комментарий
05.09.2022 08:14 Ответить
в 1917 приблизно так і починалося..чекаємо
показать весь комментарий
05.09.2022 08:26 Ответить
воєни дамбаса врешті вирішили перестати дохнути за *****? шо ж такоє?
показать весь комментарий
05.09.2022 10:05 Ответить
що це за бунт військових, коли якісь спецслужби їх нагинають? повязали б спецслужбістів і здалися б з ними у полон. там би й води попили і поїли б. краще сидіти в тюрьмі ніж гинути за кремлівських виродків.
показать весь комментарий
05.09.2022 10:12 Ответить
коли бунтують серйозно. допомогти їм почати громадянську війну в соціальних мережах. троліть як лоялістів, так і повстанців. «повстанці ненавидять росія», «лоялісти отримують вигоду від корупції» тощо.
показать весь комментарий
05.09.2022 10:13 Ответить
"....їх вивезено з позицій..." Нагодують, напоють, підкинуть грошенят і zондер-карателі з радістю повернуться і далі вбивати українців.
показать весь комментарий
05.09.2022 10:44 Ответить
В штрафбат свинособак. В армии мордора должны воевать за спасибо.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:34 Ответить
 
 