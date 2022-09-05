Окупанти на півдні влаштували бунт та відмовилися воювати, - ОК "Південь"

Солдати 127-го полку 1-го армійського корпусу армії РФ, що перебуває на півдні України, влаштували бунт. Вони невдоволені якістю забезпечення: на передовій окупанти лишилися навіть без води.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.

Читайте: Під Маріуполем російські окупанти змінюють номери автівок на українські: бояться сил опору, - Андрющенко