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Окупанти на півдні влаштували бунт та відмовилися воювати, - ОК "Південь"
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Солдати 127-го полку 1-го армійського корпусу армії РФ, що перебуває на півдні України, влаштували бунт. Вони невдоволені якістю забезпечення: на передовій окупанти лишилися навіть без води.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.
Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.
Топ коментарі
+14 Анатолий Та Ольга Панасюк
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+9 Яр Холодний
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+6 Olexa Pluzh
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