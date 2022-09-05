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Окупанти на півдні влаштували бунт та відмовилися воювати, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москаль,ворог,кацап,русня

Солдати 127-го полку 1-го армійського корпусу армії РФ, що перебуває на півдні України, влаштували бунт. Вони невдоволені якістю забезпечення: на передовій окупанти лишилися навіть без води.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Бунт це коли в повному складі здалися в полон, а не просте скиглення рабів, яким не дали їсти.
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05.09.2022 06:42
+9
А кацапський "бунт" тим і відрізняється від звичайного, що це - "бунт на колінах" Про це писав хтось з "класиків російської літератури" Здається, Салтиков-Щедрін
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05.09.2022 07:42
+6
руснявьій/косоокий воєн повинен здохнути, яке в нього може бути невдоволення...
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05.09.2022 06:58
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05.09.2022 06:33 Відповісти
Бунт це коли в повному складі здалися в полон, а не просте скиглення рабів, яким не дали їсти.
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05.09.2022 06:42 Відповісти
А кацапський "бунт" тим і відрізняється від звичайного, що це - "бунт на колінах" Про це писав хтось з "класиків російської літератури" Здається, Салтиков-Щедрін
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05.09.2022 07:42 Відповісти
Це ви так вважаєте. А насправді бунтом в війську хоч під час війни, хоч в мирний час, є злісне невиконання наказів командирів. Причому не тільки масовий бунт значних кількостей військових, а і бунт індивідуальний, про який в 99,9% ніхто ніколи не взнає.
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05.09.2022 07:46 Відповісти
1-й корпус - це, певно, "ДНР"?
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05.09.2022 06:44 Відповісти
Ага, "шахтьори" типу садистів Моторила та Гіві.
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05.09.2022 07:48 Відповісти
зате солов'їним помьотом ситі
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05.09.2022 06:48 Відповісти
руснявьій/косоокий воєн повинен здохнути, яке в нього може бути невдоволення...
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05.09.2022 06:58 Відповісти
Фейк! Узкіє не бунтуют...
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05.09.2022 06:59 Відповісти
кацапи і бунт , це таке саме поєднання як мухи і мед
генетичні раби не здатні до людського
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05.09.2022 07:50 Відповісти
А зачем покойникам вода?
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05.09.2022 08:10 Відповісти
Аха-ха, вспомните совковую армию, "вяликую и непабедимую" в мирное время дерьмо ели, а тут видите ли хотят комплектоваться и питаться по стандартам НАТО, не с теми воюете, в кремле ваш враг.
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05.09.2022 08:14 Відповісти
в 1917 приблизно так і починалося..чекаємо
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05.09.2022 08:26 Відповісти
воєни дамбаса врешті вирішили перестати дохнути за *****? шо ж такоє?
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05.09.2022 10:05 Відповісти
що це за бунт військових, коли якісь спецслужби їх нагинають? повязали б спецслужбістів і здалися б з ними у полон. там би й води попили і поїли б. краще сидіти в тюрьмі ніж гинути за кремлівських виродків.
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05.09.2022 10:12 Відповісти
коли бунтують серйозно. допомогти їм почати громадянську війну в соціальних мережах. троліть як лоялістів, так і повстанців. «повстанці ненавидять росія», «лоялісти отримують вигоду від корупції» тощо.
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05.09.2022 10:13 Відповісти
"....їх вивезено з позицій..." Нагодують, напоють, підкинуть грошенят і zондер-карателі з радістю повернуться і далі вбивати українців.
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05.09.2022 10:44 Відповісти
В штрафбат свинособак. В армии мордора должны воевать за спасибо.
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05.09.2022 12:34 Відповісти
 
 