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Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Вооруженные силы Украины закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области и продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонщины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке", - говорится в его докладе.

По мнению экспертов ISW, скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем. Ведь ВСУ постараются лишить россиян необходимых поставок, нарушить командование и контроль оккупантов и ослабить моральный дух врага.

"Россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять, вероятно, ожесточенные артиллерийские и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блоггеров, которые до сих пор очень прислушивались к оптимистической риторике Кремля.

Также читайте: ВСУ отразили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска освободили два населенных пункта на юге Украины и один населенный пункт в Донецкой области. ISW независимо подтвердил факт освобождения населенного пункта в Донецкой области и одного в Херсонской области.
  • На видео с геолокацией видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на Запорожской АЭС.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи, складам боеприпасов и ключевым позициям, чтобы истощить российские силы и сдержать их.
  • Освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блоггеров, тогда как Минобороны РФ утверждали, что украинские войска продолжают "неудачные попытки" продвижения.
  • Сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.
  • Украинские войска вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.
  • Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.
  • Сообщается, что российские войска перемещают военные средства в районы, расположенные вдоль основных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

Также читайте: 83-я бригада войск РФ потеряла на Херсонском направлении около 40% огневой силы и 30% личного состава и переместилась на левый берег Днепра, - 128-я бригада ВСУ
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Топ комментарии
+19
з позитивного кацапи потроху звикають до того , що їм дають за щоку і вже давно немає того фашистського "пабєдлбєсія" за три дні Київ і за два тижня вся Україна.
кацам вміє проковтувати як ніхто інший , треба просто його вбивати як умога більше
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05.09.2022 08:14
+13
Сейчас тысячи кремлеботов орут что они побеждают.Но самый перл лапотной мысли это непрекращающиеся десанту ВСУ на баржах напротив Энергодара.
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05.09.2022 07:47
+7
Ми показали шо можем вгризатися в іх оборону -- ціна правда страшна.
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05.09.2022 08:36
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Не змогли завалити Херсонський міст, а про цей і казати нічого.
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05.09.2022 07:34 Ответить
Піди та завали.
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05.09.2022 08:50 Ответить
Сейчас тысячи кремлеботов орут что они побеждают.Но самый перл лапотной мысли это непрекращающиеся десанту ВСУ на баржах напротив Энергодара.
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05.09.2022 07:47 Ответить
Тоже угораю с баек от лаптей. Спецназовцы на лодках атакуют атомку
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05.09.2022 08:41 Ответить
Потрібно показати їм уцю картинку
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05.09.2022 08:52 Ответить
з позитивного кацапи потроху звикають до того , що їм дають за щоку і вже давно немає того фашистського "пабєдлбєсія" за три дні Київ і за два тижня вся Україна.
кацам вміє проковтувати як ніхто інший , треба просто його вбивати як умога більше
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05.09.2022 08:14 Ответить
Та в них вже інши байки - "наступаєм мєдленно, потому что, не хотім бистро", та верещать про кожне захоплене село, ніби взяли цілий Київ.
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05.09.2022 08:43 Ответить
уже никто из парашников никуда не наступает. Разве что на мозоли при отступлении.
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05.09.2022 08:47 Ответить
отрицательное наступление
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05.09.2022 10:57 Ответить
Ми показали шо можем вгризатися в іх оборону -- ціна правда страшна.
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05.09.2022 08:36 Ответить
цєлі будут достігнути ...зруйнувати людям життя ....але на їхню ціль буде відповідь кожного дня ...кожного дня кацапи будуть здихати на нашій землі ...Кацапня ще думає що вона стала вєлікой державой ,ахаха за 20 років , після чуть не дефолту в 1998 році через війну в крихітній Ічкерії ...Далі буде ще гірше чим розпад СРСР...Велічіє не врятує від санкцій , міждународного трибуналу та гонніння від великих держав США Британії ЕС Канади Австралії ...Ізоляція росії і росіян від адекватного Світу
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05.09.2022 09:42 Ответить
Значить інфа правдива, що наші ввійшли в Озерне на лівому березі Сіверського Дінця.
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05.09.2022 10:48 Ответить
 
 