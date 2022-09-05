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Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Збройні сили України закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області та просуваються на кількох напрямках в західній частині Херсонщини.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.

"Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході", - йдеться в його доповіді.

На думку експертів ISW, швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем. Адже ЗСУ намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити командування та контроль окупантів і послабити моральний дух ворога.

"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, звичайно, здійснюватимуть, ймовірно, запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Аналітики додали, що українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.

Читайте: Окупанти на півдні влаштували бунт та відмовилися воювати, - ОК "Південь"

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська звільнили два населених пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. ISW незалежно підтвердив факт звільнення населеного пункту в Донецькій області та одного у Херсонській області.
  • На відео з геолокацією видно, як російські війська стріляють із РСЗВ з позицій на Запорізькій АЕС.
  • Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних лініях зв’язку, складах боєприпасів і ключових позиціях, щоб виснажити російські сили і стримати їх.
  • Звільнення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як Міноборони РФ стверджували, що українські війська продовжують "невдалі спроби" пр осування.
  • Повідомляється, що особовий склад 127-го полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.
  • Українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.
  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута і на захід від Донецька.
  • Повідомляється, що російські війська переміщують військові засоби в райони, розташовані вздовж основних наземних шляхів сполучення у тилових районах Запорізької області.

Також читайте: 83-я бригада військ РФ втратила на Херсонському напрямку біля 40% вогневої сили та 30% особового складу і перемістилася на лівий берег Дніпра, - 128-а бригада ЗСУ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
з позитивного кацапи потроху звикають до того , що їм дають за щоку і вже давно немає того фашистського "пабєдлбєсія" за три дні Київ і за два тижня вся Україна.
кацам вміє проковтувати як ніхто інший , треба просто його вбивати як умога більше
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05.09.2022 08:14
+13
Сейчас тысячи кремлеботов орут что они побеждают.Но самый перл лапотной мысли это непрекращающиеся десанту ВСУ на баржах напротив Энергодара.
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05.09.2022 07:47
+7
Ми показали шо можем вгризатися в іх оборону -- ціна правда страшна.
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05.09.2022 08:36
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Не змогли завалити Херсонський міст, а про цей і казати нічого.
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05.09.2022 07:34 Відповісти
Піди та завали.
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05.09.2022 08:50 Відповісти
Сейчас тысячи кремлеботов орут что они побеждают.Но самый перл лапотной мысли это непрекращающиеся десанту ВСУ на баржах напротив Энергодара.
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05.09.2022 07:47 Відповісти
Тоже угораю с баек от лаптей. Спецназовцы на лодках атакуют атомку
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05.09.2022 08:41 Відповісти
Потрібно показати їм уцю картинку
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05.09.2022 08:52 Відповісти
з позитивного кацапи потроху звикають до того , що їм дають за щоку і вже давно немає того фашистського "пабєдлбєсія" за три дні Київ і за два тижня вся Україна.
кацам вміє проковтувати як ніхто інший , треба просто його вбивати як умога більше
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05.09.2022 08:14 Відповісти
Та в них вже інши байки - "наступаєм мєдленно, потому что, не хотім бистро", та верещать про кожне захоплене село, ніби взяли цілий Київ.
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05.09.2022 08:43 Відповісти
уже никто из парашников никуда не наступает. Разве что на мозоли при отступлении.
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05.09.2022 08:47 Відповісти
отрицательное наступление
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05.09.2022 10:57 Відповісти
Ми показали шо можем вгризатися в іх оборону -- ціна правда страшна.
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05.09.2022 08:36 Відповісти
цєлі будут достігнути ...зруйнувати людям життя ....але на їхню ціль буде відповідь кожного дня ...кожного дня кацапи будуть здихати на нашій землі ...Кацапня ще думає що вона стала вєлікой державой ,ахаха за 20 років , після чуть не дефолту в 1998 році через війну в крихітній Ічкерії ...Далі буде ще гірше чим розпад СРСР...Велічіє не врятує від санкцій , міждународного трибуналу та гонніння від великих держав США Британії ЕС Канади Австралії ...Ізоляція росії і росіян від адекватного Світу
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05.09.2022 09:42 Відповісти
Значить інфа правдива, що наші ввійшли в Озерне на лівому березі Сіверського Дінця.
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05.09.2022 10:48 Відповісти
 
 