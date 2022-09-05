Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході, - ISW
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Збройні сили України закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області та просуваються на кількох напрямках в західній частині Херсонщини.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.
"Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході", - йдеться в його доповіді.
На думку експертів ISW, швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем. Адже ЗСУ намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити командування та контроль окупантів і послабити моральний дух ворога.
"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, звичайно, здійснюватимуть, ймовірно, запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська", - наголосили в Інституті вивчення війни.
Аналітики додали, що українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська звільнили два населених пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. ISW незалежно підтвердив факт звільнення населеного пункту в Донецькій області та одного у Херсонській області.
- На відео з геолокацією видно, як російські війська стріляють із РСЗВ з позицій на Запорізькій АЕС.
- Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних лініях зв’язку, складах боєприпасів і ключових позиціях, щоб виснажити російські сили і стримати їх.
- Звільнення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як Міноборони РФ стверджували, що українські війська продовжують "невдалі спроби" пр осування.
- Повідомляється, що особовий склад 127-го полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.
- Українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.
- Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута і на захід від Донецька.
- Повідомляється, що російські війська переміщують військові засоби в райони, розташовані вздовж основних наземних шляхів сполучення у тилових районах Запорізької області.
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кацам вміє проковтувати як ніхто інший , треба просто його вбивати як умога більше