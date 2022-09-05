83-я бригада військ РФ втратила на Херсонському напрямку біля 40% вогневої сили та 30% особового складу і перемістилася на лівий берег Дніпра, - 128-а бригада ЗСУ
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Російські окупанти з 83-ї окремої десантно-штурмової бригади приховують свої втрати в Україні.
Про це розповіли в пресслужбі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Десантник - крепче стали и гранита" …Але тепер в землі він буде гнити! Окупанти ніяк не можуть змиритися з гіркою правдою. Противник усіма зусиллями намагається підтримувати стереотип про міць своїх "фонтанних" військ, підчищаючи реальні "бойові досягнення", - йдеться в повідомленні.
"3 вересня в результаті успішного наступу підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ на Херсонському напрямку 83-я окрема десантно-штурмова бригада втратила біля 40% своєї вогневої сили, 30% особового складу, а також здатність вести будь-які бойові дії. У результаті чого командуванням бригади було прийнято рішення покинути позиції і переміститися в тимчасовий пункт постійного базування на лівому березі Дніпра. Після важких втрат можна дійсно вважати лозунгом 83-ї окремої десантно-штурмової бригади: "Смерть важнее жизни", - розповіли в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
гуркотів їх трактор
раптом біля річки
реванув реактор!"(с)
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
немає нікуя
одна сира земля
Катера, самоходные баржи, буксируемые плавсредства, прогулочные теплоходы, суда река-море.
Не, не слышал о таких?
Катера, самоходные баржи, буксируемые плавсредства, прогулочные теплоходы, суда река-море.
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САМЕ ТЕ ЖОРСТКЕ ІНТЕРВ'Ю. Генерал КРИВОНОС: "хто ховатиме 87000 загиблих цивільних в Маріуполі???".
А теперь давайте вспомним классику жанра и то, как завещали теоретики военного искусства обеспечивать наступательные действия. Они говорили о том, что для начала наступления атакующая сторона должна иметь соотношение сил и средств из расчета 3:1. Сейчас, когда войска насыщены техникой и тяжелыми вооружениями, эти соотношения уже являются намного более сложными, поскольку тут важно иметь ввиду отдельные компоненты вооруженных сил и их соотношения, например - в танках, артиллерии и авиации, но для простоты рассуждений, оставим то самое соотношение, известное со времен Мольтке и Клаузевица. Но почему соотношение должно быть именно 3:1?
Ответ очень прост. Атакующая сторона не может активно использовать укрытия, в отличии от обороняющейся, и потому будет нести кратно большие потери. Именно из-за того, что изначально наступающая сторона закладывает эти самые потери, она и должна иметь указанное выше трехкратное преимущество. В каждом конкретном случае эти соотношения могут меняться и атакующая сторона может нести как меньшие, так и существенно большие потери, по сравнению с классикой. Так противник, во время наступательных боев, по разным подсчетам, нес потери в 5-8 раз больше, чем ВСУ.
И тут причину таких потерь можно искать в тех аналогиях, которые приведены выше. Противник рассчитывал на определенные действия ВСУ в обороне, но наши военные, во большинстве случаев, отошли от догм, которые были забиты еще с совковых времен и показали оборону, к которой противник не был готов, как боксер, выкидывающий множество ударов и не попадающий в цель, и потому быстро выдохшийся.
И это как раз выражается кратно большим количеством потерь. Понятно, что он пополняет потери, но когда их уровень постоянно высокий, это нехорошо для наступающей стороны по целому ряду причин. Но самое неприятное здесь то, что он раз за разом, не получает результата, на который рассчитывал изначально.
О том, что ВСУ показали новый и крайне эффективный вид обороны в полномасштабной войне, пишут военные эксперты всех ведущих военных стран мира. Это уже не подвергается сомнениям и принимается как свершившийся факт. Но вот с конца июня наступление противника стало замедляться и сейчас остановилось, а ВСУ постепенно начинают переходить в наступление. И теперь мы подошли к вопросу о том, почему мы не видим стремительных бросков ну и всего того, о чем все наверняка уже читали. Для этого возвращаемся к той самой классике жанра, которую мы договорились считать в качестве такого себе ориентира, поскольку его же гарантированно будет использовать и противник. Он это будет делать хотя бы потому, что в наступлении он придерживается классических теорий и наверняка полагает, что ВСУ не смогут показать чего-то принципиально нового. Правда, они так думали о наших военных и в плане оборонительной войны, но никогда не желали признавать своих фундаментальных ошибок и тем более - отходить от своего мировоззрения «диды воевали».
Итак, сейчас мы ведем речь о правобережной группировке противника и ее уничтожении. Мы задаемся вопросом о том, почему противник ее не отводит, хотя очевидно, что «уже нет и скоро совсем не будет» условий для ее тылового обеспечения. Причем, в данном случае речь уже не идет о том, чтобы держать повышенный темп логистики, необходимый для наступления, ее уже недостаточно и для активной обороны. В таком случае, ВСУ просто вывели свои войска из Северодонецка, а противник этого не делает. Причем, противник сам расписывается в том, что со снабжением - все. Вот сегодня из Херсона пришло это видео.
https://www.youtube.com/watch?v=UtJ4ew_w8LU&t=59s
На нем можно заметить, что удары наносятся по Антоновскому мосту и на нем что-то горит черным, а значит - горит техника. Конечно, могло прилететь по технике, которая стояла рядом с мостом, но именно это видео комментируют так, что удар ушел по мосту, где противник таки пытался прогнать единичную технику. Оттуда уже давно не было ни видео, ни фото, чтобы нормально рассмотреть состояние моста, но возможно, инженерные войска бросили что-то типа временного моста в одну колею, между поврежденным частями сооружения так, чтобы можно было потихоньку и по одной единице что-то попытаться перебросить. Вот по этому движению наши и ударили.
И тут уже речь идет о том, что все рассказы о том, что они решат вопрос снабжения паромами, понтонами баржами рассыпаются в прах. Если они снова поперлись на мост, то ситуация там отчаянная, иначе они бы этого ни за что не делали. Это можно рассматривать как личную подпись оккупантов под тем, что никакие другие способы восстановления тылового снабжения не работают. В такой ситуации мы сталкиваемся с логичным вопросом о том, почему же их группировка стоит? Наступать она не может, с такой логистикой она не сможет и нормально обороняться, тогда какая цель этой группировки?
Как это ни странно, ответ на этот вопрос дают те, кто сейчас ведут речь о том, что вроде бы наступление началось, но где икебана? Где фен-шуй? Где вот это все: «Ура! Даешь!» И далее - по списку. Но в таком случае, возвращаемся к тем самым законам жанра и тут становится понятно, что в общем, прутину списать эту группировку в груз 200, что тебе высморкаться. Только вот в наступательном бою он желает получить за одного своего бурята, хотя там стоят и подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, несколько составов которой наши уже упаковали по кладбищам, трех наших военных.
То есть, они себе прикидывают, что теперь соотношение будет как минимум 1:3 уже в их пользу, поскольку теперь они в обороне. Ну а с учетом того, что численность группировки, по разным оценкам, 20-30 штыков, умножаем на 3 и получаем цену наступления в стиле «Ура!» Поэтому каждый пациент, демонстрирующий наступательный зуд, должен сначала ответить себе на два простых вопроса, готов ли он так уложить 60-90 тыс наших военных и второй - готов ли он сам войти в это количество? Вот как только он честно себе ответит на этот вопрос, зуд и пройдет. Но это отнюдь не означает, что именно такого наступления, с активным продвижением наших войск вперед, не будет или не должно быть. Просто все должно происходить так, как того враг не ожидает и к чему явно оказывается не готовым. И вот прутина размен этой группировки его войск на плюс-минус 50-100 тыс наших военных вполне устроит.
Очевидно, что ВСУ еще не имеют собственного опыта наступательных боевых действий именно в крупной, конвенционной войне. Скажем так, именно такого формата войны не было с 1945 года, и ни Корея, ни Вьетнам, ни Афганистан и тем более - Ирак, не могут идти в сравнение с тем, что происходит сейчас. А тем более, в условиях, когда противник имеет преимущество в силах и средствах. Поэтому наши сейчас должны атаковать перебором всех возможных методов и найти тот, который окажется самым эффективным. ВСУ выступают в роли первопроходцев и делают то, чего до них никто не делал. И похоже на то, что они нашли свою игру. Пока не пришло время анализировать действия нашей армии, но просто обратим внимание на общеизвестный факт. Сейчас противник несет кратно большие потери в живой силе и технике, не на линии фронта, а в своем тылу. И это говорит о том, что мы наблюдаем войну нового типа. Мы так никогда не воевали, но и противник никогда не видел такой войны. Вот теперь и увидит.
anti-colorados
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Правда в тому, що деякі редактори - "рівніші" за інших рівних. І вашу спробу будь-яку статтю змінити, вписавши в російськомовній версії якусь, як здається фсб-шним потворам, "русофобію" - швидко отримаєте "відміну правки" 6 разів поспіль, потім "фіксацію сторінки з захистом від змін на тиждень". А потім - на місяць.
Не вірите? Ну подивіться сюди: як кожен може переписать будь-яку статтю.
Зато скрепы не трещали...