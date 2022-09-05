83-я бригада військ РФ втратила на Херсонському напрямку біля 40% вогневої сили та 30% особового складу і перемістилася на лівий берег Дніпра, - 128-а бригада ЗСУ

Російські окупанти з 83-ї окремої десантно-штурмової бригади приховують свої втрати в Україні.

Про це розповіли в пресслужбі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Десантник - крепче стали и гранита" …Але тепер в землі він буде гнити! Окупанти ніяк не можуть змиритися з гіркою правдою. Противник усіма зусиллями намагається підтримувати стереотип про міць своїх "фонтанних" військ, підчищаючи реальні "бойові досягнення", - йдеться в повідомленні.

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"3 вересня в результаті успішного наступу підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ на Херсонському напрямку 83-я окрема десантно-штурмова бригада втратила біля 40% своєї вогневої сили, 30% особового складу, а також здатність вести будь-які бойові дії. У результаті чого командуванням бригади було прийнято рішення покинути позиції і переміститися в тимчасовий пункт постійного базування на лівому березі Дніпра. Після важких втрат можна дійсно вважати лозунгом 83-ї окремої десантно-штурмової бригади: "Смерть важнее жизни", - розповіли в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.



