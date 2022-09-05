В Киеве из-за смога самый грязный воздух в мире. ИНФОГРАФИКА

В украинской столице зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха среди всех городов мира.

Об этом свидетельствуют данные сервиса QiAir, сообщает Цензор.НЕТ.

Показатель загрязненности воздуха в Киеве в обед 5 сентября составляет 156, на втором месте расположилась столица Колумбии Богота (154), а на третьем – Кувейт (134).

В КГГА предупреждают, что смог в столице задержится два дня.

"Задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер", - говорится в сообщении.

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Власти просят людей держать окна закрытыми и отказаться от длительных прогулок.