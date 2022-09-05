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В Киеве из-за смога самый грязный воздух в мире. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В украинской столице зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха среди всех городов мира.
Об этом свидетельствуют данные сервиса QiAir, сообщает Цензор.НЕТ.
Показатель загрязненности воздуха в Киеве в обед 5 сентября составляет 156, на втором месте расположилась столица Колумбии Богота (154), а на третьем – Кувейт (134).
В КГГА предупреждают, что смог в столице задержится два дня.
"Задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер", - говорится в сообщении.
Власти просят людей держать окна закрытыми и отказаться от длительных прогулок.
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Cities with high air pollution (AQI)
#MAJOR CITYUS AQI
1
Bogota, Colombia
154
2
Kuwait City, Kuwait
144
3
Lima, Peru
132
4
Jakarta, Indonesia
124
5
Sarajevo, Bosnia Herzegovina
99
6
Wuhan, China
93
7
Shenzhen, China
88
8
Guangzhou, China
88
9
Tehran, Iran
86
10
Kathmandu, Nepal
85
12:00, Sep 05
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(И. А. Крылов)
https://www.who.int/ru/news/item/25-03-2014-7-million-premature-deaths-annually-linked-to-air-pollution