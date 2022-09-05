5 948 22
У Києві через смог найбрудніше повітря у світі. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
В українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.
Про це свідчать дані сервісу QiAir, повідомляє Цензор.НЕТ.
Показник забрудненості повітря у Києві в обід 5 вересня становить 156, на другому місці розташувалася столиця Колумбії Богота (154), а на третьому - Кувейт (134).
В КМДА попереджають, що смог у столиці затримається на два дні.
"Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер", - йдеться у повідомленні.
Влада просить людей тримати вікна закритими і відмовитися від тривалих прогулянок.
Топ коментарі
+3 Joshua Merlin
показати весь коментар05.09.2022 13:17
+3 Александр Манохин
показати весь коментар05.09.2022 13:33
+2 буков
показати весь коментар05.09.2022 13:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Cities with high air pollution (AQI)
#MAJOR CITYUS AQI
1
Bogota, Colombia
154
2
Kuwait City, Kuwait
144
3
Lima, Peru
132
4
Jakarta, Indonesia
124
5
Sarajevo, Bosnia Herzegovina
99
6
Wuhan, China
93
7
Shenzhen, China
88
8
Guangzhou, China
88
9
Tehran, Iran
86
10
Kathmandu, Nepal
85
12:00, Sep 05
Онлайн моніторинг на ********* обладнанні
(И. А. Крылов)
https://www.who.int/ru/news/item/25-03-2014-7-million-premature-deaths-annually-linked-to-air-pollution