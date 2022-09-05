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КМДА (1461) Київ (13828) смог (18) екологія (926)

У Києві через смог найбрудніше повітря у світі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

смог

В українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.

Про це свідчать дані сервісу QiAir, повідомляє Цензор.НЕТ.

Показник забрудненості повітря у Києві в обід 5 вересня становить 156, на другому місці розташувалася столиця Колумбії Богота (154), а на третьому - Кувейт (134).

В КМДА попереджають, що смог у столиці затримається на два дні.

"Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Київ накрило смогом: в області горять торф’яники

Влада просить людей тримати вікна закритими і відмовитися від тривалих прогулянок.

У Києві через смог найбрудніше повітря у світі 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
зачем брехать... уже до загрязнения воздуха дошли... вот же быдлота... поедьте в Мехико или Каир...
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05.09.2022 13:17
+3
С Колумбией - понятно, там "коксохимы" работают на всю.. Неужели все забруднення от зеленой тухлятины? Чі це Віталік винуватий? Не - невже Порох?
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05.09.2022 13:33
+2
Зайшов на той сайт, нема там Києва.

Cities with high air pollution (AQI)




#MAJOR CITYUS AQI

1



Bogota, Colombia

154

2



Kuwait City, Kuwait

144

3



Lima, Peru

132

4



Jakarta, Indonesia

124

5



Sarajevo, Bosnia Herzegovina

99

6



Wuhan, China

93

7



Shenzhen, China

88

8



Guangzhou, China

88

9



Tehran, Iran

86

10



Kathmandu, Nepal

85

12:00, Sep 05
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05.09.2022 13:19
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Кто-то их подпаливает уже столько лет чи шо?
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05.09.2022 13:10 Відповісти
ото забули спитати..дрочіть міски меру Йоханесбургу, чи то ВПН так вийожується??
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05.09.2022 14:45 Відповісти
КТО мне может назвать фамилию министра МЧС ? ЧЕМ этот ЧЛЕН правительства занимается ? Покажите мне фото дома в котором он живет и я вам точно скажу ,куда ушли деньги,предназначенные для борьбы с пожарами на торфянниках !
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05.09.2022 15:44 Відповісти
зачем брехать... уже до загрязнения воздуха дошли... вот же быдлота... поедьте в Мехико или Каир...
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05.09.2022 13:17 Відповісти
Зайшов на той сайт, нема там Києва.

Cities with high air pollution (AQI)




#MAJOR CITYUS AQI

1



Bogota, Colombia

154

2



Kuwait City, Kuwait

144

3



Lima, Peru

132

4



Jakarta, Indonesia

124

5



Sarajevo, Bosnia Herzegovina

99

6



Wuhan, China

93

7



Shenzhen, China

88

8



Guangzhou, China

88

9



Tehran, Iran

86

10



Kathmandu, Nepal

85

12:00, Sep 05
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05.09.2022 13:19 Відповісти
Але повітря в Києві в останні дні забруднене.Особливо сьогодні зранку дихати не можна було,в горлі дерло і очі сльозилися,смог і запах диму.Дощ трохи покапав,стало легше
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05.09.2022 13:26 Відповісти
Через пожежі, просто зайдіть на той сайт і пройдіть по карті, В Києві від 22 до 122 залежно від району.
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05.09.2022 13:30 Відповісти
В Киеве давно вонючка и смог. Где-то с 2010 года началось. Не пожары виноваты. Была и в зимне-осенне-весеннее время вонючка. Помню как вечером вышла в магазин, а на улице дым, как туманом заволокло. И запах подозрительный кислотно-химический у этого смога. Иногда поменьше, но были дни что приходилось закрывать окна летом в жару. Слава Богу выехали из Украины в 2014ом, но потом как прилетала в Жуляны, так сразу этот едкий запах слышен в любое время года.
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05.09.2022 15:43 Відповісти
А Катманду там откуда, по идее чистый горный воздух
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05.09.2022 13:27 Відповісти
https://nubip.edu.ua/geneco


Онлайн моніторинг на ********* обладнанні
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05.09.2022 13:38 Відповісти
С Колумбией - понятно, там "коксохимы" работают на всю.. Неужели все забруднення от зеленой тухлятины? Чі це Віталік винуватий? Не - невже Порох?
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05.09.2022 13:33 Відповісти
В Київі є дуже багато фахівців яким ці пожежі на 3 копійки розрулити. І навідь змагання можна провести, хто швидше : з одного боку Онухрія поставити з ледарями із Лаври, з іншого Єпіфанія зі своїми, ну і Філарета десь посередині. Кадила, кропила, бубни, куски сушених трупів, хай беруть все що завгодно і працюють
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05.09.2022 13:43 Відповісти
Ну то что, идёт война , горит и взрывается огромное количество всякой гадости це таке
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05.09.2022 14:13 Відповісти
Киев был таким чистым и красивым городом! Теперь загадили до последней степени и разворовали все, что можно было!!! Гордиться нечем! Стыд, позор нынешним руководителям города!
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05.09.2022 14:17 Відповісти
І чим від цього рятуватись: молоко пити чи червоне вино?
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05.09.2022 14:39 Відповісти
Это готовят всех к обязательному ТЕХОСМОТРУ
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05.09.2022 14:45 Відповісти
В Киеве машин дохера.Реально дышать нечем
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05.09.2022 14:46 Відповісти
поверніть, нарешті, українськім болотАм воду і вони вам з усією природою віддячать стократ
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05.09.2022 15:04 Відповісти
"А мартышки так набздели, что аж окна запотели..."
(И. А. Крылов)
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05.09.2022 15:30 Відповісти
хреново, смерти от загрязнения воздуха стоят на первом месте.
https://www.who.int/ru/news/item/25-03-2014-7-million-premature-deaths-annually-linked-to-air-pollution
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05.09.2022 16:37 Відповісти
 
 