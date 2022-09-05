Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро для поддержки бюджета

ЕС и Украина подписали соглашение о 500 млн евро бюджетной поддержки для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

Документ был подписан на полях 8-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое проходит сегодня в Брюсселе. На встрече высшими чиновниками ЕС являются главный дипломат Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Вархеи, от Украины - премьер Денис Шмыгаль.

"Еврокомиссия и Украина подписали новую программу поддержки бюджета на 500 млн евро - как часть средств, анонсированных президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании 'Stand up for Ukraine' в апреле и конференции международных доноров в Варшаве в мае. Это грантовое финансирование ЕС поможет обеспечить жилье и обучение для внутренне перемещенных лиц и возвращающихся, а также поддержать аграрный сектор", - отмечают в коммюнике.

Это один из четырех документов, подписанных на полях Совета ассоциации.

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