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Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро для поддержки бюджета

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

єврокомісія

ЕС и Украина подписали соглашение о 500 млн евро бюджетной поддержки для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

Документ был подписан на полях 8-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое проходит сегодня в Брюсселе. На встрече высшими чиновниками ЕС являются главный дипломат Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Вархеи, от Украины - премьер Денис Шмыгаль.

"Еврокомиссия и Украина подписали новую программу поддержки бюджета на 500 млн евро - как часть средств, анонсированных президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании 'Stand up for Ukraine' в апреле и конференции международных доноров в Варшаве в мае. Это грантовое финансирование ЕС поможет обеспечить жилье и обучение для внутренне перемещенных лиц и возвращающихся, а также поддержать аграрный сектор", - отмечают в коммюнике.

Это один из четырех документов, подписанных на полях Совета ассоциации.

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Топ комментарии
+4
Зелень знов розвела ЄС на бабло.
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05.09.2022 14:23
+2
Старух та сіліконова Нєкрасова все покрадуть...
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05.09.2022 14:20
+2
шашличок намічаєцця
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05.09.2022 14:25
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Старух та сіліконова Нєкрасова все покрадуть...
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05.09.2022 14:20 Ответить
Зелень знов розвела ЄС на бабло.
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05.09.2022 14:23 Ответить
шашличок намічаєцця
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05.09.2022 14:25 Ответить
офф топ
щось кажуть в Кабулі громадянин мінуснув двох кацапських дипломатів підірваши себе біля посольства рф.....
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05.09.2022 14:26 Ответить
Спочатку вони - офіцери ФСБ, та лише потім - дипломати. Тому вірно казати: денаціфікували двох ФСБшників.
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05.09.2022 14:40 Ответить
Цікаво, як ЄС ці кошти контролює. Бо ж дороги вже на часі.
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05.09.2022 14:31 Ответить
Для наших "офісних європилок" це так розвага. Готуй Європо наступний більший транш-перепіляємо!
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05.09.2022 14:55 Ответить
Зелебобики вже протирають спотнілі ручки
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05.09.2022 15:24 Ответить
Зєлєбл&ді у ВР вже радісно потирають свої спітнілі від жадібного передчуття легкої наживи руці..🤑 Велике крадівництво розпочалось - фас, ату!!
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05.09.2022 16:13 Ответить
 
 