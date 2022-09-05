Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро для підтримки бюджету

ЄС та Україна підписали угоду щодо 500 млн євро бюджетної підтримки для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Документ підписали на полях 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбувається сьогодні в Брюсселі. На зустрічі найвищими посадовцями ЄС є головний дипломат Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, від України - прем’єр Денис Шмигаль.

"Єврокомісія та Україна підписали нову програму пдітримки бюджету на 500 млн євро - як частину коштів, анонсованих президенткою Урсулою фон дер Ляєн у рамках кампанії ‘Stand up for Ukraine' у квітні та конференції міжнародних донорів у Варшаві, що відбулась у травні. Це грантове фінансування ЄСС допоможе забезпечити житло й навчання для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається, а також підтримати аграрний сектор", - зазначають у комюніке.

Це один із загалом чотирьох документів, підписаних на полях Ради асоціації.

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