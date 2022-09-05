УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9689 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні
717 10
Єврокомісія (944) допомога (5029)

Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро для підтримки бюджету

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

єврокомісія

ЄС та Україна підписали угоду щодо 500 млн євро бюджетної підтримки для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Документ підписали на полях 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбувається сьогодні в Брюсселі. На зустрічі найвищими посадовцями ЄС є головний дипломат Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, від України - прем’єр Денис Шмигаль.

"Єврокомісія та Україна підписали нову програму пдітримки бюджету на 500 млн євро - як частину коштів, анонсованих президенткою Урсулою фон дер Ляєн у рамках кампанії ‘Stand up for Ukraine' у квітні та конференції міжнародних донорів у Варшаві, що відбулась у травні. Це грантове фінансування ЄСС допоможе забезпечити житло й навчання для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається, а також підтримати аграрний сектор", - зазначають у комюніке.

Це один із загалом чотирьох документів, підписаних на полях Ради асоціації.

Також читайте: Німеччина виділить майже $200 млн для фінансування програм допомоги українським переселенцям

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Зелень знов розвела ЄС на бабло.
показати весь коментар
05.09.2022 14:23
+2
Старух та сіліконова Нєкрасова все покрадуть...
показати весь коментар
05.09.2022 14:20
+2
шашличок намічаєцця
показати весь коментар
05.09.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Старух та сіліконова Нєкрасова все покрадуть...
показати весь коментар
05.09.2022 14:20 Відповісти
Зелень знов розвела ЄС на бабло.
показати весь коментар
05.09.2022 14:23 Відповісти
шашличок намічаєцця
показати весь коментар
05.09.2022 14:25 Відповісти
офф топ
щось кажуть в Кабулі громадянин мінуснув двох кацапських дипломатів підірваши себе біля посольства рф.....
показати весь коментар
05.09.2022 14:26 Відповісти
Спочатку вони - офіцери ФСБ, та лише потім - дипломати. Тому вірно казати: денаціфікували двох ФСБшників.
показати весь коментар
05.09.2022 14:40 Відповісти
Цікаво, як ЄС ці кошти контролює. Бо ж дороги вже на часі.
показати весь коментар
05.09.2022 14:31 Відповісти
Для наших "офісних європилок" це так розвага. Готуй Європо наступний більший транш-перепіляємо!
показати весь коментар
05.09.2022 14:55 Відповісти
Зелебобики вже протирають спотнілі ручки
показати весь коментар
05.09.2022 15:24 Відповісти
Зєлєбл&ді у ВР вже радісно потирають свої спітнілі від жадібного передчуття легкої наживи руці..🤑 Велике крадівництво розпочалось - фас, ату!!
показати весь коментар
05.09.2022 16:13 Відповісти
 
 