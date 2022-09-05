Мосты на Херсонщине непроездные, уничтожены три понтонные переправы врага, - ОК "Південь"
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Все стратегические мосты в Херсонской области непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге 5 сентября.
Как отмечается, спикера просили объяснить слова "держать под огневым контролем". Гуменюк отметила, что военная лексика уже прочно вошла в лексикон украинцев, поскольку военное положение длится уже более полугода.
"Мы держим под огневым контролем, потому что не являемся разрушителями, не уничтожаем нашу инфраструктуру, но не даем врагу возможности использовать ее в своих интересах.
То есть те поражения, которые были нанесены по объектам, достаточно красноречивы, чтобы эти объекты не использовались. Но оккупанты продолжают это делать, несмотря на то, что это связано с риском для жизни. Они продолжают попытки переправлять на грани риска тяжелую технику и боеприпасы. Следствием чего и явилось разрушение определенных секций (Каховского моста),, поскольку они не выдержали этой нагрузки.
На данный момент все эти артерии абсолютно непроездные, именно поэтому они (россияне -ред.) настраивают альтернативные пути (паромные, понтонные и баржовые переправы). Мы и их тоже держим под огневым контролем. Уже три понтонные переправы уничтожены".
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