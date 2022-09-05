Войска РФ активизирует силы в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"

В оккупированном Крыму наблюдается образование воинских подразделений РФ, которые могут быть применены в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По её словам, на территории оккупированного полуострове наблюдается наращивание сил, однако ситуация на контроле.

"Крым – там наблюдается принудительная активизация сил. Появляются подразделения, которые могли бы быть гипотетически применены против Украины, потому что враг осознает, что необходимо подтянуть резервы. Но также враги осознают, что те пути, через которые данные резервы должны попасть на временно оккупированную Херсонщину - под нашим огненным контролем. Поэтому мы отслеживаем эту ситуацию, но не паникуем", - уверила Гуменюк.

Читайте также: Мы вернем свободу Крыма и всем нашим людям на полуострове, - Зеленский