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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Войска РФ активизирует силы в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф

В оккупированном Крыму наблюдается образование воинских подразделений РФ, которые могут быть применены в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По её словам, на территории оккупированного полуострове наблюдается наращивание сил, однако ситуация на контроле.

"Крым – там наблюдается принудительная активизация сил. Появляются подразделения, которые могли бы быть гипотетически применены против Украины, потому что враг осознает, что необходимо подтянуть резервы. Но также враги осознают, что те пути, через которые данные резервы должны попасть на временно оккупированную Херсонщину - под нашим огненным контролем. Поэтому мы отслеживаем эту ситуацию, но не паникуем", - уверила Гуменюк.

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Топ комментарии
+9
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05.09.2022 16:17
+6
Коли буде відповідь, про розмінування перешийку з Кримом?
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05.09.2022 16:10
+3
ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо. а потім -ПР@**@ЛІ
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05.09.2022 16:35
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В очередь, в очередь, сукині дети
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05.09.2022 16:45 Ответить
Коли буде відповідь, про розмінування перешийку з Кримом?
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05.09.2022 16:10 Ответить
а шо не так за розмінуванням?Зрадників піймали.
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05.09.2022 16:29 Ответить
Дай боже далекобійна артилерія підійде вчасно, треба їх знищувати в зародку у ту всю нечисть і мразоту.
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05.09.2022 16:13 Ответить
Добровольців на війну з Україною вже набирають на сайті Психоневрологічного диспансеру №2 cанкт-gетербурга. https://t.me/AFUStratCom/6115
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05.09.2022 16:15 Ответить
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05.09.2022 16:17 Ответить
Цю новину перша підготувала до друку Зкутова , а Гуменюк ії випередила!Спостерігаєм на бійку.
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05.09.2022 16:27 Ответить
ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо. а потім -ПР@**@ЛІ
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05.09.2022 16:35 Ответить
Так в чем дело, отправьте им успокоительный Хаймарс.
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05.09.2022 16:39 Ответить
Главное концентрировать эти "силы" на аэродромах Крыма. Бавовнятко координаты знает.
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05.09.2022 16:49 Ответить
Бавовна зробить свою справу, щоб вони не відчували себе па дамашнєму, самі бігли на *********.
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05.09.2022 17:33 Ответить
 
 