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Війська РФ активізують сили в окупованому Криму, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

В окупованому Криму спостерігається утворення військових підрозділів РФ, які можуть бути застосовані у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на території окупованого півострова спостерігається нарощування сил, проте ситуація на контролі.

"Крим - там спостерігається примусова активізація сил. З’являються підрозділи, які могли би бути гіпотетично застосовані проти України, тому що ворог усвідомлює, що необхідно підтягнути резерви. Але також вороги усвідомлюють, що ті шляхи, через які дані резерви повинні потрапити на тимчасово окуповану Херсонщину, - під нашим вогневим контролем. Тому ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо", - пояснила Гуменюк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
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05.09.2022 16:17
+6
Коли буде відповідь, про розмінування перешийку з Кримом?
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05.09.2022 16:10
+3
ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо. а потім -ПР@**@ЛІ
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05.09.2022 16:35
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В очередь, в очередь, сукині дети
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05.09.2022 16:45 Відповісти
Коли буде відповідь, про розмінування перешийку з Кримом?
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05.09.2022 16:10 Відповісти
а шо не так за розмінуванням?Зрадників піймали.
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05.09.2022 16:29 Відповісти
Дай боже далекобійна артилерія підійде вчасно, треба їх знищувати в зародку у ту всю нечисть і мразоту.
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05.09.2022 16:13 Відповісти
Добровольців на війну з Україною вже набирають на сайті Психоневрологічного диспансеру №2 cанкт-gетербурга. https://t.me/AFUStratCom/6115
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05.09.2022 16:15 Відповісти
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05.09.2022 16:17 Відповісти
Цю новину перша підготувала до друку Зкутова , а Гуменюк ії випередила!Спостерігаєм на бійку.
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05.09.2022 16:27 Відповісти
ми відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо. а потім -ПР@**@ЛІ
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05.09.2022 16:35 Відповісти
Так в чем дело, отправьте им успокоительный Хаймарс.
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05.09.2022 16:39 Відповісти
Главное концентрировать эти "силы" на аэродромах Крыма. Бавовнятко координаты знает.
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05.09.2022 16:49 Відповісти
Бавовна зробить свою справу, щоб вони не відчували себе па дамашнєму, самі бігли на *********.
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05.09.2022 17:33 Відповісти
 
 