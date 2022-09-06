НАТО покроет 50% потребностей ВСУ в зимней форме, - Der Spiegel
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
По данным Der Spiegel, НАТО готово покрыть 50% запроса Украины на поставку зимней одежды, обуви и зимних палаток для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
В конце июля министр обороны Алексей Резников направил запрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тыс. украинских солдат, отмечает издание.
Через несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия согласились поставить зимнее обмундирование ВСУ. Позже к "зимнему пакету" решили присоединиться Германия, Дания и другие страны.
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Пожалуйста, подождите...
А ви дятли, скидайтесь по 10грн. для супутника Притули...
Сумно. Стільки життів, доль, ради нижчеплінтусної ржаки примітивів.
Бутусов каже, там мільярди (!) тратяться повністю безконтрольно.
зебіли проє..лі усе до чого встигли дотягтися..(
Фишка в том что путлер знал что Зе не будет покупать вооружения для Украины...
Знал...потому и было сказано...Киев за три дня..что там той Украины...
Фраза кстати Марго Симоньян...
В Украину дали всесторонней помощи более 50 ярдов не гривен...
ось бачите москалі з натой воюють)
Хотя бы радует, что продавать ее не смогут нигде. Вся одежда имеет характерный отличный внешний вид по камуфляжу зимнему, нигде не сбагрить. Кацапам погранцы не продадут, так как кацапы не смогут ее носить из-за дружественного огня от них же, а у бульбашей нет денег даже по скидке купить такое.