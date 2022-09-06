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НАТО покроет 50% потребностей ВСУ в зимней форме, - Der Spiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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По данным Der Spiegel, НАТО готово покрыть 50% запроса Украины на поставку зимней одежды, обуви и зимних палаток для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В конце июля министр обороны Алексей Резников направил запрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тыс. украинских солдат, отмечает издание.

Через несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия согласились поставить зимнее обмундирование ВСУ. Позже к "зимнему пакету" решили присоединиться Германия, Дания и другие страны.

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Топ комментарии
+55
как вам такое?
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05.09.2022 18:49
+48
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05.09.2022 19:01
+45
50 % - волонтери . А зелені гниди будуть знову красти гроші на дорогах .
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05.09.2022 18:44
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50 % - волонтери . А зелені гниди будуть знову красти гроші на дорогах .
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05.09.2022 18:44 Ответить
Неначасі критикувати владу (С)
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05.09.2022 18:46 Ответить
так ! на часі вже починати берцями... їм куприки масажувати...
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05.09.2022 18:51 Ответить
Їх не тільки критикувати, їм пора "стрілки на циферблаті вирівняти"!!!
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05.09.2022 19:17 Ответить
щоденні зе!бенятко-гундосики, мають шанс, бути на природі у зимовій формі NATO...
А ви дятли, скидайтесь по 10грн. для супутника Притули...
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05.09.2022 19:06 Ответить
Чекаємо об'яви продажу на ОЛ
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05.09.2022 20:05 Ответить
NATO, а ви не думали, що дешевше буде один раз підʼїхати на авіаносці, разок все розхєрачити, обісрані кацапи втічуть і все закінчиться.
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05.09.2022 18:45 Ответить
я за 2 рази розхерачити, потрібен контрольний постріл
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05.09.2022 18:57 Ответить
А как же асфальт???
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05.09.2022 18:47 Ответить
В НАТО пообіцяли, що покриють 50% крадівництва. Зимового. Асфальтового.
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05.09.2022 18:53 Ответить
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05.09.2022 18:48 Ответить
От Патрушева знали наверное
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05.09.2022 19:00 Ответить
наверняка
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05.09.2022 19:05 Ответить
а що тут смішного, в цьому жарті? я щось не допетраю. це щось типу резинової жопи?
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05.09.2022 19:13 Ответить
У кожного бункерного своя резинова дупа.
Сумно. Стільки життів, доль, ради нижчеплінтусної ржаки примітивів.
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05.09.2022 19:27 Ответить
Долбо..б, ну что с него возьмёшь...
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05.09.2022 22:25 Ответить
как вам такое?
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05.09.2022 18:49 Ответить
Илон Маск?
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05.09.2022 19:30 Ответить
Оце крутяк
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05.09.2022 19:31 Ответить
Все о робить багато дохлой русні, само по собі прекрасно!
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05.09.2022 20:29 Ответить
А навіщо НАТО має покривати потреби ЗСУ у зиимовій формі? То при "баризі" потрібно було покривати, але не дали жодного костюма, бо "барига" покрив це своїми силами. А сьогодні маладой нє варуючій мальчік, який їздить на лісапеді і все віддіє дітям і ЗСУ. То ж якось обійдемося, так 73%?
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05.09.2022 18:51 Ответить
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05.09.2022 19:01 Ответить
Нагодують,одягнуть,обують,грошей дадуть,але ми на х.й їх шлем бо нам потрібен ручний голова НАБУ.
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05.09.2022 19:02 Ответить
Да уж, и наши чинуши как всегда своруют и перепродадут, а хренового качества впихнут в ВСУ
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05.09.2022 19:09 Ответить
це добре,що 50%, але де взяти ще 50%? може асфальтом грітись тим, кому не дістанется теплий одяг для ЗСУ?
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05.09.2022 19:11 Ответить
а ті 50% хай самі собі десь куплять чи через волонтерів дістануть. поки рєзніков "термінові запити" відправляє.
Бутусов каже, там мільярди (!) тратяться повністю безконтрольно.
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05.09.2022 19:16 Ответить
асфальт нагріємо до рідкого стану і бубі в глотку через лійку
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05.09.2022 19:48 Ответить
Да уж-если бы не поддержка Запада(по всем направлениям), уже бы, наверно, кацапская трёхцветная тряпка развевалась над Банковой. Как войну выигрывать с таким отношением власти к своей армии?
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05.09.2022 19:21 Ответить
..так менше шансів закатати допомогу союзників в асфальт, та й Бєня і зелені орденоносці не понавдягають же ж по кілька "шарових" комплектів на себе?, а на декому з "юзіків-розвідників") складно буде навіть одну куртку застібнути..
зебіли проє..лі усе до чого встигли дотягтися..(
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05.09.2022 19:22 Ответить
Та брешуть люди,великого крадівництва не було,то все Порошенко з Турчиновым закатали а асфальт усі танки та БТРы які надавали Литва Болгарія Чехія та Словаччина..,щоби ********* блеяла...все кто угодно...лишь бы не Порошенко...
Фишка в том что путлер знал что Зе не будет покупать вооружения для Украины...
Знал...потому и было сказано...Киев за три дня..что там той Украины...
Фраза кстати Марго Симоньян...
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05.09.2022 19:23 Ответить
Более точен Юрий Швец...
В Украину дали всесторонней помощи более 50 ярдов не гривен...
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05.09.2022 19:26 Ответить
чого це? може за супутник радієте? а нічого що дві кантори з сумарно понад 200! супутниками з початку війни передають розвідданні і так безкоштовно? а 600? лямів можна було витратити на цю ж таки зимову форму?
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05.09.2022 20:54 Ответить
Скоро в Епыцентры та в усых столичних супермаркетах!!!
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05.09.2022 19:30 Ответить
Жду скулежа "почему только 50, почему не сто?!"
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05.09.2022 19:37 Ответить
10% зимньої одежі від НАТО піде на заміну футболок Боневтіка, дєрмака і його зеленоригівської команди, ще 10% таким як Колян Котлєта в області, а решта на ринок через свої торгові точки, можна через мисливські і рибіцькі магазини. Боневтік не лох, він знає як це провернути, нє впервой.
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05.09.2022 20:15 Ответить
Ой, как бы в Епицентре эта форма раньше фронта не появилась?
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05.09.2022 20:53 Ответить
А,решта 50% вкриються асфальтом.Бо уже Слуги Д"явола,разом з ОПЗЖ протянули законопроект про відновлення Великого Крадівництва.
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05.09.2022 21:11 Ответить
параша скаже
ось бачите москалі з натой воюють)
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05.09.2022 21:19 Ответить
А что, у нас не могут сделать пуховик из искусственного утеплителя (вполне хорошего, если грамотно подобрать слои и сделать вентиляцию с ветрозащитой одновременно)? Купить пару вагонов утеплителя, ткани наружной и подкладки и сшить? НАТОвская форма очень хорошая, там десятки патентов разнообразных, но мы что, даже этого не производим? Зарплата швеи в США и у нас как бы различается, что входит в себестоимость одежды. Да и милитари из США как правило идет с пятикратным ценником, это очень много денег, там куртка и штаны могут идти по крайне дорогой цене.

Хотя бы радует, что продавать ее не смогут нигде. Вся одежда имеет характерный отличный внешний вид по камуфляжу зимнему, нигде не сбагрить. Кацапам погранцы не продадут, так как кацапы не смогут ее носить из-за дружественного огня от них же, а у бульбашей нет денег даже по скидке купить такое.
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05.09.2022 22:39 Ответить
Читала комменты, все это похоже на шабаш порохоботов вперемежку с ручной (голосовала за Пороха).
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13.10.2022 18:56 Ответить
Вперемежку с РУСНЕЙ.
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13.10.2022 18:57 Ответить
 
 