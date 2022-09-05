УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9301 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
7 385 46
війна (56290) НАТО (5120) допомога (5029) ЗСУ (5696)

НАТО покриє 50% потреб ЗСУ в зимовій формі, - Der Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

форма

За даними Der Spiegel, НАТО готове покрити 50% запиту України на постачання зимового одягу, взуття та зимових наметів для Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 тис. українських солдатів, зазначає видання.

За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ. Згодом до "зимового пакету" вирішили приєднатися Німеччина, Данія та інші країни.

Також читайте: Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
как вам такое?
показати весь коментар
05.09.2022 18:49
+48
показати весь коментар
05.09.2022 19:01
+45
50 % - волонтери . А зелені гниди будуть знову красти гроші на дорогах .
показати весь коментар
05.09.2022 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
50 % - волонтери . А зелені гниди будуть знову красти гроші на дорогах .
показати весь коментар
05.09.2022 18:44 Відповісти
Неначасі критикувати владу (С)
показати весь коментар
05.09.2022 18:46 Відповісти
так ! на часі вже починати берцями... їм куприки масажувати...
показати весь коментар
05.09.2022 18:51 Відповісти
Їх не тільки критикувати, їм пора "стрілки на циферблаті вирівняти"!!!
показати весь коментар
05.09.2022 19:17 Відповісти
щоденні зе!бенятко-гундосики, мають шанс, бути на природі у зимовій формі NATO...
А ви дятли, скидайтесь по 10грн. для супутника Притули...
показати весь коментар
05.09.2022 19:06 Відповісти
Чекаємо об'яви продажу на ОЛ
показати весь коментар
05.09.2022 20:05 Відповісти
NATO, а ви не думали, що дешевше буде один раз підʼїхати на авіаносці, разок все розхєрачити, обісрані кацапи втічуть і все закінчиться.
показати весь коментар
05.09.2022 18:45 Відповісти
я за 2 рази розхерачити, потрібен контрольний постріл
показати весь коментар
05.09.2022 18:57 Відповісти
А как же асфальт???
показати весь коментар
05.09.2022 18:47 Відповісти
В НАТО пообіцяли, що покриють 50% крадівництва. Зимового. Асфальтового.
показати весь коментар
05.09.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 18:48 Відповісти
От Патрушева знали наверное
показати весь коментар
05.09.2022 19:00 Відповісти
наверняка
показати весь коментар
05.09.2022 19:05 Відповісти
а що тут смішного, в цьому жарті? я щось не допетраю. це щось типу резинової жопи?
показати весь коментар
05.09.2022 19:13 Відповісти
У кожного бункерного своя резинова дупа.
Сумно. Стільки життів, доль, ради нижчеплінтусної ржаки примітивів.
показати весь коментар
05.09.2022 19:27 Відповісти
Долбо..б, ну что с него возьмёшь...
показати весь коментар
05.09.2022 22:25 Відповісти
как вам такое?
показати весь коментар
05.09.2022 18:49 Відповісти
Илон Маск?
показати весь коментар
05.09.2022 19:30 Відповісти
Оце крутяк
показати весь коментар
05.09.2022 19:31 Відповісти
Все о робить багато дохлой русні, само по собі прекрасно!
показати весь коментар
05.09.2022 20:29 Відповісти
А навіщо НАТО має покривати потреби ЗСУ у зиимовій формі? То при "баризі" потрібно було покривати, але не дали жодного костюма, бо "барига" покрив це своїми силами. А сьогодні маладой нє варуючій мальчік, який їздить на лісапеді і все віддіє дітям і ЗСУ. То ж якось обійдемося, так 73%?
показати весь коментар
05.09.2022 18:51 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 19:01 Відповісти
Нагодують,одягнуть,обують,грошей дадуть,але ми на х.й їх шлем бо нам потрібен ручний голова НАБУ.
показати весь коментар
05.09.2022 19:02 Відповісти
Да уж, и наши чинуши как всегда своруют и перепродадут, а хренового качества впихнут в ВСУ
показати весь коментар
05.09.2022 19:09 Відповісти
це добре,що 50%, але де взяти ще 50%? може асфальтом грітись тим, кому не дістанется теплий одяг для ЗСУ?
показати весь коментар
05.09.2022 19:11 Відповісти
а ті 50% хай самі собі десь куплять чи через волонтерів дістануть. поки рєзніков "термінові запити" відправляє.
Бутусов каже, там мільярди (!) тратяться повністю безконтрольно.
показати весь коментар
05.09.2022 19:16 Відповісти
асфальт нагріємо до рідкого стану і бубі в глотку через лійку
показати весь коментар
05.09.2022 19:48 Відповісти
Да уж-если бы не поддержка Запада(по всем направлениям), уже бы, наверно, кацапская трёхцветная тряпка развевалась над Банковой. Как войну выигрывать с таким отношением власти к своей армии?
показати весь коментар
05.09.2022 19:21 Відповісти
..так менше шансів закатати допомогу союзників в асфальт, та й Бєня і зелені орденоносці не понавдягають же ж по кілька "шарових" комплектів на себе?, а на декому з "юзіків-розвідників") складно буде навіть одну куртку застібнути..
зебіли проє..лі усе до чого встигли дотягтися..(
показати весь коментар
05.09.2022 19:22 Відповісти
Та брешуть люди,великого крадівництва не було,то все Порошенко з Турчиновым закатали а асфальт усі танки та БТРы які надавали Литва Болгарія Чехія та Словаччина..,щоби ********* блеяла...все кто угодно...лишь бы не Порошенко...
Фишка в том что путлер знал что Зе не будет покупать вооружения для Украины...
Знал...потому и было сказано...Киев за три дня..что там той Украины...
Фраза кстати Марго Симоньян...
показати весь коментар
05.09.2022 19:23 Відповісти
Более точен Юрий Швец...
В Украину дали всесторонней помощи более 50 ярдов не гривен...
показати весь коментар
05.09.2022 19:26 Відповісти
чого це? може за супутник радієте? а нічого що дві кантори з сумарно понад 200! супутниками з початку війни передають розвідданні і так безкоштовно? а 600? лямів можна було витратити на цю ж таки зимову форму?
показати весь коментар
05.09.2022 20:54 Відповісти
Скоро в Епыцентры та в усых столичних супермаркетах!!!
показати весь коментар
05.09.2022 19:30 Відповісти
Жду скулежа "почему только 50, почему не сто?!"
показати весь коментар
05.09.2022 19:37 Відповісти
10% зимньої одежі від НАТО піде на заміну футболок Боневтіка, дєрмака і його зеленоригівської команди, ще 10% таким як Колян Котлєта в області, а решта на ринок через свої торгові точки, можна через мисливські і рибіцькі магазини. Боневтік не лох, він знає як це провернути, нє впервой.
показати весь коментар
05.09.2022 20:15 Відповісти
Ой, как бы в Епицентре эта форма раньше фронта не появилась?
показати весь коментар
05.09.2022 20:53 Відповісти
А,решта 50% вкриються асфальтом.Бо уже Слуги Д"явола,разом з ОПЗЖ протянули законопроект про відновлення Великого Крадівництва.
показати весь коментар
05.09.2022 21:11 Відповісти
параша скаже
ось бачите москалі з натой воюють)
показати весь коментар
05.09.2022 21:19 Відповісти
А что, у нас не могут сделать пуховик из искусственного утеплителя (вполне хорошего, если грамотно подобрать слои и сделать вентиляцию с ветрозащитой одновременно)? Купить пару вагонов утеплителя, ткани наружной и подкладки и сшить? НАТОвская форма очень хорошая, там десятки патентов разнообразных, но мы что, даже этого не производим? Зарплата швеи в США и у нас как бы различается, что входит в себестоимость одежды. Да и милитари из США как правило идет с пятикратным ценником, это очень много денег, там куртка и штаны могут идти по крайне дорогой цене.

Хотя бы радует, что продавать ее не смогут нигде. Вся одежда имеет характерный отличный внешний вид по камуфляжу зимнему, нигде не сбагрить. Кацапам погранцы не продадут, так как кацапы не смогут ее носить из-за дружественного огня от них же, а у бульбашей нет денег даже по скидке купить такое.
показати весь коментар
05.09.2022 22:39 Відповісти
Читала комменты, все это похоже на шабаш порохоботов вперемежку с ручной (голосовала за Пороха).
показати весь коментар
13.10.2022 18:56 Відповісти
Вперемежку с РУСНЕЙ.
показати весь коментар
13.10.2022 18:57 Відповісти
 
 