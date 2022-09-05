НАТО покриє 50% потреб ЗСУ в зимовій формі, - Der Spiegel
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За даними Der Spiegel, НАТО готове покрити 50% запиту України на постачання зимового одягу, взуття та зимових наметів для Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 тис. українських солдатів, зазначає видання.
За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ. Згодом до "зимового пакету" вирішили приєднатися Німеччина, Данія та інші країни.
Топ коментарі
+55 Йцу Кенг 07b0c614
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+48 Олександр Дніпро
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+45 Віктор Степаненко
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Будь ласка, зачекайте...
А ви дятли, скидайтесь по 10грн. для супутника Притули...
Сумно. Стільки життів, доль, ради нижчеплінтусної ржаки примітивів.
Бутусов каже, там мільярди (!) тратяться повністю безконтрольно.
зебіли проє..лі усе до чого встигли дотягтися..(
Фишка в том что путлер знал что Зе не будет покупать вооружения для Украины...
Знал...потому и было сказано...Киев за три дня..что там той Украины...
Фраза кстати Марго Симоньян...
В Украину дали всесторонней помощи более 50 ярдов не гривен...
ось бачите москалі з натой воюють)
Хотя бы радует, что продавать ее не смогут нигде. Вся одежда имеет характерный отличный внешний вид по камуфляжу зимнему, нигде не сбагрить. Кацапам погранцы не продадут, так как кацапы не смогут ее носить из-за дружественного огня от них же, а у бульбашей нет денег даже по скидке купить такое.