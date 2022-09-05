За даними Der Spiegel, НАТО готове покрити 50% запиту України на постачання зимового одягу, взуття та зимових наметів для Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 тис. українських солдатів, зазначає видання.

За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ. Згодом до "зимового пакету" вирішили приєднатися Німеччина, Данія та інші країни.

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