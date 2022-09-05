Россия захватила Запорожскую АЭС, чтобы Украина не помогла энергией ЕС, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия пытается отобрать у Украины Запорожскую АЭС, чтобы та не смогла своей электроэнергией спасти от энергетического кризиса Евросоюз.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, комментируя отключение от питания ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.
Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому Россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать нам. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться вместе и победить Путина, прежде чем он принесет нам всем еще больше проблем ", – заявил он.
Напомним, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС с энергосистемой Украины.
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ja nesporju - UA pomogajut svoei elektro energiei.....no ...ce ne ta cyfra kotoraja mozhe vytenutj EU
Украина резко нарастит экспорт электроэнергии в Европу. Евросоюзу это поможет сэкономить миллиарды кубометров газа, а украинским поставщикам - пережить нелегкие времена. Forbes выбрал главное из материала The Atlantic Council.
How much power does Europe use per year?
According to Eurostat, in 2018 total net electricity generation in the EU was 2806 Terawatt hours (TWh), which signals a significant increase when compared to 1990 levels of 2582.47 TWh. Furthermore, electricity consumption in the EU was 3098.1 TWh in 2018 compared to 2464.6 TWh in 1990.Jan 25, 2021
Shtob vy ponjali - 1TWh = 1000GWh........
Коли почали імпортувати з білорашки? Коли припинили?
рятівники ******.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
ковид у кулебы...подкожный.
але цікавіше інше питання - яким чином ЗАЕС опинилася в руках ворога?
яким чином ЧАЕС опинилася в руках ворога?
Хто за це відповість? чому не на часі? а що, як відповідальні за це досі знаходяться на своїх постах??? і продовжують зраджувати?
АЕС, це просто бонус.
а главная - ядерный шантаж...
тупые неучи, ворующие стиралки в свои *****, где никогда не было водопровода, разве могут понять весь ужас атомного кошмара???
"Україна та ЄС в одному човні"
а зехолуй кулеба разом з рештою безуглих арахамій та мельників приклали багато зусиль, щоб нагадити в цей човен.
Россия захватила станцию, чтобы оставить Украину без энергии. Так как та энергия, которую Украина может продать в ЕС не может быть перенаправлена в регионы, подключенные к Запорожской АЭС