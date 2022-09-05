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Россия захватила Запорожскую АЭС, чтобы Украина не помогла энергией ЕС, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Россия пытается отобрать у Украины Запорожскую АЭС, чтобы та не смогла своей электроэнергией спасти от энергетического кризиса Евросоюз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, комментируя отключение от питания ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому Россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать нам. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться вместе и победить Путина, прежде чем он принесет нам всем еще больше проблем ", – заявил он.

Напомним, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Галущенко о ситуации на ЗАЭС: "Мир находится на грани атомной катастрофы"
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Топ комментарии
+24
Росія захопила ЗАЕС тому що ми не організували оборону на кримському перешийку. Якби наша влада справді готувалася б до війни, то наші війська не зустрічали б кацапів під Херсоном і на правому березі Дніпра.
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05.09.2022 19:26
+16
Кацапи планували захопити Україну, а не аес.
АЕС, це просто бонус.
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05.09.2022 19:29
+12
ce prosto BRED 80-tovo urovnja
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05.09.2022 19:17
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ce prosto BRED 80-tovo urovnja
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05.09.2022 19:17 Ответить
Правильно оцінив свій висер.
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05.09.2022 19:22 Ответить
Насправді не бред.Україна продавала електроенергію в Європу.З втратою ЗАЕС експорт впаде
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05.09.2022 19:22 Ответить
врятувати від енергетичної кризи Євросоюз.......6tju GigaWatami ? nesmeshite moi tapochki.

ja nesporju - UA pomogajut svoei elektro energiei.....no ...ce ne ta cyfra kotoraja mozhe vytenutj EU
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05.09.2022 19:27 Ответить
Еще один важный аспект: увеличив коммерческие экспортные мощности до 2,5 ГВт и разрешив украинским компаниям продавать объемы за рубеж, Европа сможет ежегодно экономить 5 млрд кубометров газа, который идет на производство электроэнергии. Без роста ее экспорта из Украины этот объем пришлось бы импортировать из России при том, что Европа стремится свести к минимуму зависимость от российского газа.(с)
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05.09.2022 19:37 Ответить
Olga.....

How much power does Europe use per year?

According to Eurostat, in 2018 total net electricity generation in the EU was 2806 Terawatt hours (TWh), which signals a significant increase when compared to 1990 levels of 2582.47 TWh. Furthermore, electricity consumption in the EU was 3098.1 TWh in 2018 compared to 2464.6 TWh in 1990.Jan 25, 2021

Shtob vy ponjali - 1TWh = 1000GWh........
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05.09.2022 19:41 Ответить
Ви наводите дані за 2018р в порівнянні з 1990р,коли в ЄС не було енергетичної кризи,і всі користувалися кацапським газом.Зараз ситуація змінилася для багатьох.Вище в аналізі даних від The Atlantic Council розписані всі ньюанси.
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05.09.2022 19:52 Ответить
sgoden...ale vy ponimaete shto cyfri vse ravno otlichajutsa na 1000 porjadkov....a fraza "врятувати від енергетичної кризи Євросоюз" prosto neumestna
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05.09.2022 19:57 Ответить
Про врятувати ЄС,це він звичайно перебрав.Але напакостити і тиснути,щоб купували кацапський газ-це те,чого кацапи добиваються.І захоплення ЗАЕС грає їм на руку
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05.09.2022 20:01 Ответить
Коли втратили ЗАЕС? І коли почали експорт в ЕС?
Коли почали імпортувати з білорашки? Коли припинили?
рятівники ******.
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05.09.2022 21:13 Ответить
капітан очевидність просто
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05.09.2022 19:19 Ответить
російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
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05.09.2022 20:38 Ответить
так. несподіванка, ге?
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05.09.2022 21:12 Ответить
блин,я думав шоб киловаты на снаряды не меняла...
ковид у кулебы...подкожный.
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05.09.2022 19:22 Ответить
Я більше довіряю версії, що ЗАЕС за договорняками хотіли підключити до енернгосистеми паРашке(Криму). Але щось пішло не так.
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05.09.2022 19:24 Ответить
За ДАП раньше бились а тут просто отдали вместе с персоналом
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05.09.2022 19:26 Ответить
а-га "бились" а блок посты сепарские пропускали караван харчи в зону дап
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05.09.2022 21:49 Ответить
po moemu chisto dlja shantazhu vzjali....
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05.09.2022 19:30 Ответить
variantiv, iak y bykmekera.
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05.09.2022 19:38 Ответить
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05.09.2022 19:46 Ответить
А чому кацапи взагалі змогли захопили ЗАЕС?
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05.09.2022 19:25 Ответить
Дима сказал А говори Б, а для чего пытаются захватить всю Украину?
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05.09.2022 19:25 Ответить
чтобы потом захватить всю Европу и почти не оставить там живых людей и зданий, как в Мариуполе, и все выжившие стояли в очереди за хлебом целый день, и мылись в уличных помывочных, без медицины были и лекарств
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05.09.2022 19:28 Ответить
Росія захопила ЗАЕС тому що ми не організували оборону на кримському перешийку. Якби наша влада справді готувалася б до війни, то наші війська не зустрічали б кацапів під Херсоном і на правому березі Дніпра.
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05.09.2022 19:26 Ответить
надо бить по АЭС ... если нет линий ЛЭП к украине то и пользы не будет... ветер на ростов пачка хаймарсов и дело в шляпе
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05.09.2022 19:27 Ответить
по своей дурной башке ударь бот кацапский
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05.09.2022 21:50 Ответить
дурне діло нехитре,то раз,по друге,на *** бачили реактори ті хаймарси,теж мені ***** вундервафля століття,бо розраховані реактори на снаряди поважче і попробивніше,по третє після такого *** тобі за обидві щоки, а не допомога,а по четверте,вітер буває і не дує куди треба,що будеш робити з засраним радіацією Півднем?
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05.09.2022 22:50 Ответить
я думаю, що рашистам всяко профіт - і ядерний шантаж. і ел енергія в Крим. і щоб Україна замерзла і на експорт нічого було відправляти.

але цікавіше інше питання - яким чином ЗАЕС опинилася в руках ворога?
яким чином ЧАЕС опинилася в руках ворога?
Хто за це відповість? чому не на часі? а що, як відповідальні за це досі знаходяться на своїх постах??? і продовжують зраджувати?
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05.09.2022 19:28 Ответить
Кацапи планували захопити Україну, а не аес.
АЕС, це просто бонус.
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05.09.2022 19:29 Ответить
Якщо Європі потрібна електроенергія НАТО повинно втрутитись і допомогти відвоювати ЗАЕС
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05.09.2022 19:33 Ответить
все ще проще, ставленики СН, просто здали ввесь південь України разом з ЗАЕС і Північно-кримським каналом.
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05.09.2022 19:34 Ответить
при чем тут ставленники ? зеленский и ермак все сдали они же всех назначали
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05.09.2022 21:51 Ответить
Росія захопила Запорізьку АЕС, тому що красти це - народна традіція росіян
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05.09.2022 19:35 Ответить
Україна та ЄС в одному човні,ідея посту зрозуміла,не зрозуміло ,, яким чином ЗАЕС опинилася в руках ворога"і чому вони ії обстрілюють,самі по своім?Хто кого шантажує?
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05.09.2022 19:45 Ответить
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05.09.2022 19:45 Ответить
тупая зеленая лошадь - что с него возьмешь
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05.09.2022 21:52 Ответить
теж не розумію в чому складнощі для Європи... ну прийдуть більші платіжки,і що? Вони від того що вимруть?
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05.09.2022 22:52 Ответить
ну.. это как одна из версий этого безумия...
а главная - ядерный шантаж...
тупые неучи, ворующие стиралки в свои *****, где никогда не было водопровода, разве могут понять весь ужас атомного кошмара???
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05.09.2022 19:48 Ответить
а я думав, тому що у нас війна
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05.09.2022 19:50 Ответить
зе покидьки зробили все, щоб росія захопила ЗАЕС.
"Україна та ЄС в одному човні"
а зехолуй кулеба разом з рештою безуглих арахамій та мельників приклали багато зусиль, щоб нагадити в цей човен.
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05.09.2022 19:51 Ответить
А срате ЄС боїться кацапам щось сказати...
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05.09.2022 19:53 Ответить
Всё намного проще - ипанутые они в десятом поколении... делали-делали с них людей, а итоге касап получился...
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05.09.2022 19:56 Ответить
Така глибока думка!
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05.09.2022 20:06 Ответить
А я думала що росіяне захопили ЗАЕС тому що хтось її просто подарував, разом з майже всією Запорізькою та Херсонською областю. Коли нема ніякої оборони і кацапи просто приходять і беруть те що ніяк не охороняється - то це подарунок.
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05.09.2022 20:07 Ответить
Кулеба по сумісництву міністр енергетики?Замість того ,що б працювати над виключенням рф з радбезу оон він займається всім, но не тим що треба.
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05.09.2022 20:07 Ответить
Неверная трактовка.
Россия захватила станцию, чтобы оставить Украину без энергии. Так как та энергия, которую Украина может продать в ЕС не может быть перенаправлена в регионы, подключенные к Запорожской АЭС
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05.09.2022 20:32 Ответить
Єрмак -гей , Арестович -гей , то це Кулеба в рожевій сорочкі щоб не вибиватися з тренда ОП ? ))
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05.09.2022 22:13 Ответить
ні. вони там всі просто П І Д А Р И
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05.09.2022 22:53 Ответить
Рашка захоплювала все, що зелена влада віддала, ніякої конспірології немає.
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05.09.2022 22:44 Ответить
 
 