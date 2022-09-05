России грозит длительная рецессия из-за западных санкций, - Bloomberg

Санкции Запада могут нанести глубокий экономический ущерб Российской Федерации. В ключевых секторах наблюдается резкое падение производства, а квалифицированные кадры стали уезжать из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет Bloomberg, согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние американских и европейских санкций будет распространяться, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как "стрессовый" сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.

Все сценарии предполагают усиление давления санкций. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.

Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта, в докладе подробно рассказывается, как Россия сейчас сталкивается с "блокадой", которая "затронула практически все виды транспорта". По оценкам отчета, до 200 тысяч IТ-специалистов могут покинуть страну к 2025 году.

В документе указано, что необходимо поддержать экономику, но эти шаги включают в себя меры по стимулированию инвестиций, которые правительство рекламировало в течение последнего десятилетия, когда рост в значительной степени застопорился даже без санкций.

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В течение следующих года или двух отчет предупреждает о "снижении объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов", от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, "эти сектора перестанут быть драйверами экономики".

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, основной экспортный рынок России, может обойтись в 400 миллиардов рублей или 6,6 миллиарда долларов в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

В результате добычу придется сократить, что ставит под угрозу цели Кремля по расширению внутренних поставок газа. Отсутствие технологий, необходимых для заводов по производству сжиженного природного газа, является "критическим" и может препятствовать усилиям по строительству новых.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов - в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта - могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке также не будет топлива.

В отчете говорится, что производители металлов теряют 5,7 миллиарда долларов в год из-за ограничений.

В докладе предупреждается, что если мировая экономика скатится в рецессию, Россия может столкнуться с дальнейшим сокращением экспорта, поскольку спрос на ее продукцию исчезает, что может спровоцировать падение рубля и всплеск инфляции.

Со стороны импорта "основной краткосрочный риск - это приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих". В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования может навсегда ограничить рост. "Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет", — говорится в докладе.

Ограничения доступа к западным технологиям могут привести к тому, что Россия отстанет на поколение или два, потому что вынуждена полагаться на менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии

В докладе предупреждается, что санкции также заставят правительство пересмотреть ряд целей в области развития, которые Путин поставил перед войной, включая цели по ускорению роста населения и продолжительности жизни.

Кроме того, дальнейшее влияние санкций скажется и на сельском хозяйстве, ведь 99% производства мяса птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта. Семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозят из других стран, как и корма для рыб и аминокислоты.

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Что касается авиации, то 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства, а отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации. Не лучше ситуация в машиностроении. Только 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос.

Не стоит забывать, что из-за ограничений ЕС возросла стоимость автомобильных перевозок. Проблемы возникнут и со связью, потому что из-за ограничений на SIM-карты к 2025 году их может не хватить в России, а к концу 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет.

Также санкции ударят и по фармацевтике. Выяснилось, что около 80% российского производства зависят от импортного сырья.