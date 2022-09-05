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Россия (91225) санкции (10612)

России грозит длительная рецессия из-за западных санкций, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Санкции Запада могут нанести глубокий экономический ущерб Российской Федерации. В ключевых секторах наблюдается резкое падение производства, а квалифицированные кадры стали уезжать из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет Bloomberg, согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние американских и европейских санкций будет распространяться, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как "стрессовый" сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.

Все сценарии предполагают усиление давления санкций. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.

Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта, в докладе подробно рассказывается, как Россия сейчас сталкивается с "блокадой", которая "затронула практически все виды транспорта". По оценкам отчета, до 200 тысяч IТ-специалистов могут покинуть страну к 2025 году.

В документе указано, что необходимо поддержать экономику, но эти шаги включают в себя меры по стимулированию инвестиций, которые правительство рекламировало в течение последнего десятилетия, когда рост в значительной степени застопорился даже без санкций.

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В течение следующих года или двух отчет предупреждает о "снижении объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов", от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, "эти сектора перестанут быть драйверами экономики".

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, основной экспортный рынок России, может обойтись в 400 миллиардов рублей или 6,6 миллиарда долларов в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

В результате добычу придется сократить, что ставит под угрозу цели Кремля по расширению внутренних поставок газа. Отсутствие технологий, необходимых для заводов по производству сжиженного природного газа, является "критическим" и может препятствовать усилиям по строительству новых.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов - в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта - могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке также не будет топлива.

В отчете говорится, что производители металлов теряют 5,7 миллиарда долларов в год из-за ограничений.

В докладе предупреждается, что если мировая экономика скатится в рецессию, Россия может столкнуться с дальнейшим сокращением экспорта, поскольку спрос на ее продукцию исчезает, что может спровоцировать падение рубля и всплеск инфляции.

Со стороны импорта "основной краткосрочный риск - это приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих". В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования может навсегда ограничить рост. "Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет", — говорится в докладе.

Ограничения доступа к западным технологиям могут привести к тому, что Россия отстанет на поколение или два, потому что вынуждена полагаться на менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии

В докладе предупреждается, что санкции также заставят правительство пересмотреть ряд целей в области развития, которые Путин поставил перед войной, включая цели по ускорению роста населения и продолжительности жизни.

Кроме того, дальнейшее влияние санкций скажется и на сельском хозяйстве, ведь 99% производства мяса птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта. Семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозят из других стран, как и корма для рыб и аминокислоты.

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Что касается авиации, то 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства, а отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации. Не лучше ситуация в машиностроении. Только 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос.

Не стоит забывать, что из-за ограничений ЕС возросла стоимость автомобильных перевозок. Проблемы возникнут и со связью, потому что из-за ограничений на SIM-карты к 2025 году их может не хватить в России, а к концу 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет.

Также санкции ударят и по фармацевтике. Выяснилось, что около 80% российского производства зависят от импортного сырья.
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Топ комментарии
+19
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05.09.2022 21:24
+11
Только распад !

Только в пепел , как ссср
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05.09.2022 21:23
+10
.
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05.09.2022 21:31
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Только распад !

Только в пепел , как ссср
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05.09.2022 21:23 Ответить
те, що зараз твориться. це все ще розпад ссср
може зі смертю горбачова процес прискориться...
путіну варто нагадувати постійно, що він прєємнік того, хто здійснив низку переворотів у червні 90-го, серпні 91-го, жовтні 93-го
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05.09.2022 21:34 Ответить
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05.09.2022 21:24 Ответить
"Свято наближається!" 👿
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05.09.2022 21:34 Ответить
козлостану має настати лише швидка дупа і розпад на автономії. Ніяких тривалих рецесій чи повільних стагнацій!
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05.09.2022 21:28 Ответить
Наші хотілки, інколи неспівпадають з чиїмись планами, після звільнення наших територій і закінчення війни, наступного ж дня буде повальне зняття санкцій з підарашки....
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05.09.2022 21:38 Ответить
.
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05.09.2022 21:31 Ответить
та хай вже здохнуть!
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05.09.2022 21:36 Ответить
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05.09.2022 21:39 Ответить
І виключно під олійно-соняшниковими культурами ... 😕
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05.09.2022 21:44 Ответить
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05.09.2022 21:49 Ответить
Та рашисти зуби на полицю покладуть, ремінь затягнуть так, що лише хребет і лишиться, але намірів захопити Україну не полишать. Не зараз, так через 5, 10 чи 50 років. Без України вся їхня велич, стародавня історія, належність до слав'ян та Європи, боговибраність та інша пропагандистська маячня - брехня.
Єдине рішення - знищення РФ, повернення всіх захоплених територій їх володарям та відновлення московії в її історичних кордонах. А екологію до стану боліт вони самі доведуть.
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05.09.2022 21:40 Ответить
Я такої ж думки . Їм Україна потрібна , щоб слов`янами вважатись . Без нас вони не можуть спокійно їздити по країнах Європи і розповідати про Володимира Великого , похрестившого Русь ; про «нашу» королеву Франції -- Анну (доньку Ярослава) . Вони без України --НІХТО !!!))) Безхатьки ) Нуворіши .Бабки є , родоводу немає )))
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05.09.2022 22:01 Ответить
Тривала рецесія...
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05.09.2022 21:43 Ответить
...ось така масквачкала більш до вподоби
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05.09.2022 21:54 Ответить
Маловато будет!
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05.09.2022 21:45 Ответить
Гут , вольдемар , гут )))
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05.09.2022 21:50 Ответить
проблема в том, что параша является наследницей всех поколений варваров. а у варваров, против цивилизации есть свои плюсы. они не представляют, как это вообще жить не в дерьме и питаться тем "чем ***** послал", не мыться неделями, радоваться новому удобному "скворешнику" во дворе, чаю с унитаза-самовара, избе покрытою соломой, с вымороженными до весны тараканами... . и на вершине всей этой пирамиды - белые жигули для поездок на погост, полученные за сыну, ваньку-дурачка ))
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05.09.2022 21:56 Ответить
Ну от хочеться швидкого закінчення війни але ні-ззя! Кацапів потрібно тушкувати на дуже повільному вогні. Довго, нудно і до вугілля в казані. Так щоб до останнього дебіла дійшло що саме окупація сусідів та імперська політика ***** призвели до повної дупи у всіх галузях. І тут кацапи обовязково будуть керуватися своєю улюбленою приказкою - "кєнти кєнтамі, харчі харчами" та почнуть розвал федерації. Ми можемо залишитися без репарацій, але побачимо смерть ********** і виникнення пяти-шести нових держав.
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05.09.2022 22:06 Ответить
А коли, по твоєму, росія розвалиться?
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05.09.2022 22:13 Ответить
А поки що москалі за рік на енергоресурсах зароблять 280 мільярдів доларів і в них ціла, інфраструктура. Це нам вже нанесена непоправна шкода, а не їм.
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05.09.2022 22:42 Ответить
Росіяни повинні почати вивчати китайську мову
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06.09.2022 05:18 Ответить
Прогноз хороший.
Расстраивает изобилие терминов - возможно, предполагает, может и т.д.
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06.09.2022 07:32 Ответить
 
 