УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9031 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
6 590 25
Росія (47164) санкції (6835)

Росії загрожує тривала рецесія через західні санкції, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Санкції Заходу можуть завдати глибокої економічної шкоди Російській Федерації. У ключових секторах спостерігається різке падіння виробництва, а кваліфіковані кадри стали виїжджати з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як пише Bloomberg, згідно з внутрішнім звітом, підготовленим для уряду, Росія може зіткнутися з більш тривалою і глибокою рецесією в міру того, як вплив американських і європейських санкцій буде поширюватися, ставлячи під загрозу галузі, на які країна роками спиралася в своїй економіці.

Два з трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що в наступному році спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень тільки в кінці десятиліття або пізніше. "Інерційний" сценарій передбачає, що в наступному році економіка впаде на 8,3% нижче рівня 2021 року, в той час як "стресовий" сценарій встановлює мінімум в 2024 році на 11,9% нижче рівня минулого року.

Всі сценарії передбачають посилення тиску санкцій. У доповіді говориться, що різка відмова Європи від російських нафти і газу може також вдарити по здатності Кремля забезпечувати свій власний ринок.

Крім самих обмежень, які охоплюють близько чверті імпорту та експорту, в доповіді детально розповідається, як Росія зараз стикається з "блокадою", яка "торкнулася практично всі види транспорту". За оцінками звіту, до 200 тисяч ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року.

У документі зазначено, що необхідно підтримати економіку, але ці кроки включають в себе заходи щодо стимулювання інвестицій, які уряд рекламував протягом останнього десятиліття, коли зростання в значній мірі застопорився навіть без санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайська UnionPay заборонила обслуговувати свої картки в російських банках

Протягом наступних року або двох звіт попереджає про "зниження обсягів виробництва в ряді орієнтованих на експорт секторів", від нафти і газу до металів, хімікатів і виробів з дерева. Хоча пізніше можливий деякий відкат,"ці сектори перестануть бути драйверами економіки".

Згідно зі звітом, повне припинення поставок газу в Європу, основний експортний ринок Росії, може обійтися в 400 мільярдів рублів або 6,6 мільярда доларів на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

В результаті видобуток доведеться скоротити, що ставить під загрозу цілі Кремля по розширенню внутрішніх поставок газу. Відсутність технологій, необхідних для заводів з виробництва зрідженого природного газу, є "критичним" і може перешкоджати зусиллям з будівництва нових.

Плани Європи з припинення імпорту російських нафтопродуктів - в минулому році на них припадало близько 55% експорту - можуть призвести до різкого скорочення виробництва, в результаті чого на внутрішньому ринку також не буде палива.

У звіті говориться, що виробники металів втрачають 5,7 мільярда доларів на рік через обмеження.

У доповіді попереджається, що якщо світова економіка скотиться в рецесію, Росія може зіткнутися з подальшим скороченням експорту, оскільки попит на її продукцію зникає, що може спровокувати падіння рубля і сплеск інфляції.

З боку імпорту "основний короткостроковий ризик-це призупинення виробництва через брак імпортної сировини і комплектуючих". У довгостроковій перспективі неможливість ремонту імпортного обладнання може назавжди обмежити зростання. "Альтернативних постачальників для деяких найважливіших імпортних товарів просто немає", - йдеться в доповіді.

Обмеження доступу до західних технологій можуть призвести до того, що Росія відстане на покоління або два, тому що змушена покладатися на менш просунуті альтернативи з Китаю і Південно-Східної Азії

У доповіді попереджається, що санкції також змусять уряд переглянути ряд цілей в галузі розвитку, які Путін поставив перед війною, включаючи цілі щодо прискорення зростання населення і тривалості життя.

Крім того, подальший вплив санкцій позначаться і на сільському господарстві, адже 99% виробництва м'яса птиці та 30% виробництва молочної худоби залежать від імпорту. Насіння для основних продуктів, таких як цукровий буряк і картопля, також в основному привозять з інших країн, як і корми для риб і амінокислоти.

Також читайте: Єврокомісія домагатиметься введення обмеження цін на російську нафту у всьому ЄС

Що стосується авіації, то 95% пасажиропотоку перевозиться на літаках іноземного виробництва, а відсутність доступу до імпортних запчастин може призвести до скорочення флоту в міру їх виходу з експлуатації. Не краща ситуація в машинобудуванні. Тільки 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит

Не варто забувати, що через обмеження ЄС зросла вартість автомобільних перевезень. Проблеми виникнуть і зі зв'язком, тому що через обмеження на SIM-карти до 2025 року їх може не вистачити в Росії, а до кінця 2022 року її телекомунікаційний сектор може відстати від світових лідерів на п'ять років.

Також санкції вдарять і по фармацевтиці. З'ясувалося, що близько 80% російського виробництва залежить від імпортної сировини.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
05.09.2022 21:24
+11
Только распад !

Только в пепел , как ссср
показати весь коментар
05.09.2022 21:23
+10
.
показати весь коментар
05.09.2022 21:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только распад !

Только в пепел , как ссср
показати весь коментар
05.09.2022 21:23 Відповісти
те, що зараз твориться. це все ще розпад ссср
може зі смертю горбачова процес прискориться...
путіну варто нагадувати постійно, що він прєємнік того, хто здійснив низку переворотів у червні 90-го, серпні 91-го, жовтні 93-го
показати весь коментар
05.09.2022 21:34 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 21:24 Відповісти
"Свято наближається!" 👿
показати весь коментар
05.09.2022 21:34 Відповісти
козлостану має настати лише швидка дупа і розпад на автономії. Ніяких тривалих рецесій чи повільних стагнацій!
показати весь коментар
05.09.2022 21:28 Відповісти
Наші хотілки, інколи неспівпадають з чиїмись планами, після звільнення наших територій і закінчення війни, наступного ж дня буде повальне зняття санкцій з підарашки....
показати весь коментар
05.09.2022 21:38 Відповісти
.
показати весь коментар
05.09.2022 21:31 Відповісти
та хай вже здохнуть!
показати весь коментар
05.09.2022 21:36 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 21:39 Відповісти
І виключно під олійно-соняшниковими культурами ... 😕
показати весь коментар
05.09.2022 21:44 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 21:49 Відповісти
Та рашисти зуби на полицю покладуть, ремінь затягнуть так, що лише хребет і лишиться, але намірів захопити Україну не полишать. Не зараз, так через 5, 10 чи 50 років. Без України вся їхня велич, стародавня історія, належність до слав'ян та Європи, боговибраність та інша пропагандистська маячня - брехня.
Єдине рішення - знищення РФ, повернення всіх захоплених територій їх володарям та відновлення московії в її історичних кордонах. А екологію до стану боліт вони самі доведуть.
показати весь коментар
05.09.2022 21:40 Відповісти
Я такої ж думки . Їм Україна потрібна , щоб слов`янами вважатись . Без нас вони не можуть спокійно їздити по країнах Європи і розповідати про Володимира Великого , похрестившого Русь ; про «нашу» королеву Франції -- Анну (доньку Ярослава) . Вони без України --НІХТО !!!))) Безхатьки ) Нуворіши .Бабки є , родоводу немає )))
показати весь коментар
05.09.2022 22:01 Відповісти
Тривала рецесія...
показати весь коментар
05.09.2022 21:43 Відповісти
...ось така масквачкала більш до вподоби
показати весь коментар
05.09.2022 21:54 Відповісти
Маловато будет!
показати весь коментар
05.09.2022 21:45 Відповісти
Гут , вольдемар , гут )))
показати весь коментар
05.09.2022 21:50 Відповісти
проблема в том, что параша является наследницей всех поколений варваров. а у варваров, против цивилизации есть свои плюсы. они не представляют, как это вообще жить не в дерьме и питаться тем "чем ***** послал", не мыться неделями, радоваться новому удобному "скворешнику" во дворе, чаю с унитаза-самовара, избе покрытою соломой, с вымороженными до весны тараканами... . и на вершине всей этой пирамиды - белые жигули для поездок на погост, полученные за сыну, ваньку-дурачка ))
показати весь коментар
05.09.2022 21:56 Відповісти
Ну от хочеться швидкого закінчення війни але ні-ззя! Кацапів потрібно тушкувати на дуже повільному вогні. Довго, нудно і до вугілля в казані. Так щоб до останнього дебіла дійшло що саме окупація сусідів та імперська політика ***** призвели до повної дупи у всіх галузях. І тут кацапи обовязково будуть керуватися своєю улюбленою приказкою - "кєнти кєнтамі, харчі харчами" та почнуть розвал федерації. Ми можемо залишитися без репарацій, але побачимо смерть ********** і виникнення пяти-шести нових держав.
показати весь коментар
05.09.2022 22:06 Відповісти
А коли, по твоєму, росія розвалиться?
показати весь коментар
05.09.2022 22:13 Відповісти
А поки що москалі за рік на енергоресурсах зароблять 280 мільярдів доларів і в них ціла, інфраструктура. Це нам вже нанесена непоправна шкода, а не їм.
показати весь коментар
05.09.2022 22:42 Відповісти
Росіяни повинні почати вивчати китайську мову
показати весь коментар
06.09.2022 05:18 Відповісти
Прогноз хороший.
Расстраивает изобилие терминов - возможно, предполагает, может и т.д.
показати весь коментар
06.09.2022 07:32 Відповісти
 
 