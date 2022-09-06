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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15355) война (46726) Генштаб ВС (4273) ликвидация (1927) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 50,1 тыс. человек, 207 вертолетов, 2077 танков, 1179 артсистем и 4484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,арміярф

Российские оккупационные войска продолжают нести потери. Так, по состоянию на 6 сентября ликвидировано уже более 50 тысяч военнослужащих армии РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:

- личного состава – около 50150 (+350) человек ликвидировано;
- танков – 2077 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 4484 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 1179 (+22) ед;
- РСЗО - 296 (+2) ед;
- средств ПВО – 156 (+0) ед;
- самолетов – 236 (+0) ед;
- вертолетов - 207 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);
- крылатых ракет – 209 (+4);
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед;
- специальной техники – 109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Также смотрите: Военные РФ нанесли ракетный удар по гимназии в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 50,1 тыс. человек, 207 вертолетов, 2077 танков, 1179 артсистем и 4484 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+31
Привіт кожному двохсотому касапу!
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06.09.2022 09:31
+30
50-точка, с почином кацапы.
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06.09.2022 09:26
+28
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06.09.2022 09:28
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50-точка, с почином кацапы.
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06.09.2022 09:26 Ответить
Фамилию "юбиляра" установили?
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06.09.2022 13:16 Ответить
в 50 вже не кацани
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06.09.2022 17:58 Ответить
С полтинником, кацапы!
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06.09.2022 09:26 Ответить
С первым полтинником
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06.09.2022 10:10 Ответить
жизнь только начинается
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06.09.2022 10:12 Ответить
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06.09.2022 09:28 Ответить
Yes !!!
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06.09.2022 09:29 Ответить
З приводу свята треба захаймарсити
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06.09.2022 09:30 Ответить
Привіт кожному двохсотому касапу!
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06.09.2022 09:31 Ответить
і здоров'я йому..
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06.09.2022 14:13 Ответить
С юбилеем,кацапня.👌👏🎉🥀🥀
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06.09.2022 09:32 Ответить
50 тисяч жмурів!
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06.09.2022 09:32 Ответить
Де ж на всіх "Жигулів" напастися? Білими капцями обійдуться.
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06.09.2022 09:39 Ответить
Слава ВСУ !
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06.09.2022 09:35 Ответить
цікаво куди вони їх складають, пакетів замовляли 45тис, а вже за 50 перевалило... чи одразу в багажник білої лади і додому?
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06.09.2022 09:36 Ответить
Так вони половину обізвали "безвести прапавшими" і попалили в крематоріях або засипали у ярах бульдозерами
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06.09.2022 12:26 Ответить
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06.09.2022 09:37 Ответить
психологический барьер в 50 тысяч свинопасов пройден... и сейчас пойдет геометрическая прогрессия...
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06.09.2022 09:38 Ответить
рашка, з *******!
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06.09.2022 09:38 Ответить
Степан, Бандера, Бандера, Степан
Сьогодні русню би садив на кукан.
Вогонь по к@ц@пам, вогонь по русні.
Удобрять поля по весні...
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06.09.2022 09:48 Ответить
З юбілєєм Вас, захистники.
Дай Бог не останні
Відємного Вам балансу, хлопці!
Що втрати каZZапів тільки росли, а наші-істотно відставали.
Бо ми ще навіть не починали
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06.09.2022 09:59 Ответить
Ура.. .,даёшь 100 000 дохлих кацапов....😀
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06.09.2022 10:17 Ответить
140 млн и 9 млн *********
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06.09.2022 12:07 Ответить
Малый рубеж пройден.
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06.09.2022 10:22 Ответить
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06.09.2022 10:54 Ответить
Страшна цифра для кацапні і вони всеодно лізуть до нас , як навіжені
за копійки , які їм обіцяє кремлівський фюрер !

кацапи , прокиньтеся і задайте одне собі запитання :
,,за що воюєте і від кого захищаєтесь на українській землі?"
Ви всі поідете додому або в мішках , або в баночках ....😡🤬
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06.09.2022 12:11 Ответить
рашизм головного мозга это навсегда. они по 40 лет живут на западе и все равно готовы в жопу путина целовать, это не лечится.
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06.09.2022 14:14 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ, блогер і письменик:
"Втрати Росії в Україні склали більше 50 000 рил. За даними британців і американців втрати Москви можуть бути й більші. Але я вірю своєму Генштабу. Генштабу України.
Була інформація, що на початку вторгнення, коли ***** повідомили що Росія втратила вже повноцінний "Афганістан" (тобто втрати перевищили такі в Афганській війні) <******* відповіло, що допустимі втрати для них - 30-50 тис. Ну от. Уже.
Я знаю, війну Кремль через це не припинить. Але до своєї загибелі Москва повзе упевнено. Постімперський синдром - задоволення дуже дороге. За нього часто платять надто високу ціну".
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06.09.2022 13:44 Ответить
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06.09.2022 13:55 Ответить
мало, треба ще 50
прикро тут і днр і лнр і крим
рускій мір самі вони того хотіли;
це вам камні на голову почлєнци
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06.09.2022 18:06 Ответить
50К! ЮБІЛЕЙ!

Слава Україні!
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06.09.2022 19:39 Ответить
Арти набили ))
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06.09.2022 20:28 Ответить
 
 