Общие боевые потери РФ с начала войны - около 50,1 тыс. человек, 207 вертолетов, 2077 танков, 1179 артсистем и 4484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска продолжают нести потери. Так, по состоянию на 6 сентября ликвидировано уже более 50 тысяч военнослужащих армии РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 50150 (+350) человек ликвидировано;
- танков – 2077 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 4484 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 1179 (+22) ед;
- РСЗО - 296 (+2) ед;
- средств ПВО – 156 (+0) ед;
- самолетов – 236 (+0) ед;
- вертолетов - 207 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);
- крылатых ракет – 209 (+4);
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед;
- специальной техники – 109 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні русню би садив на кукан.
Вогонь по к@ц@пам, вогонь по русні.
Удобрять поля по весні...
Дай Бог не останні
Відємного Вам балансу, хлопці!
Що втрати каZZапів тільки росли, а наші-істотно відставали.
Бо ми ще навіть не починали
за копійки , які їм обіцяє кремлівський фюрер !
кацапи , прокиньтеся і задайте одне собі запитання :
,,за що воюєте і від кого захищаєтесь на українській землі?"
Ви всі поідете додому або в мішках , або в баночках ....😡🤬
"Втрати Росії в Україні склали більше 50 000 рил. За даними британців і американців втрати Москви можуть бути й більші. Але я вірю своєму Генштабу. Генштабу України.
Була інформація, що на початку вторгнення, коли ***** повідомили що Росія втратила вже повноцінний "Афганістан" (тобто втрати перевищили такі в Афганській війні) <******* відповіло, що допустимі втрати для них - 30-50 тис. Ну от. Уже.
Я знаю, війну Кремль через це не припинить. Але до своєї загибелі Москва повзе упевнено. Постімперський синдром - задоволення дуже дороге. За нього часто платять надто високу ціну".
прикро тут і днр і лнр і крим
рускій мір самі вони того хотіли;
це вам камні на голову почлєнци
Слава Україні!