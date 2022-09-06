Общие боевые потери РФ с начала войны - около 50,1 тыс. человек, 207 вертолетов, 2077 танков, 1179 артсистем и 4484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска продолжают нести потери. Так, по состоянию на 6 сентября ликвидировано уже более 50 тысяч военнослужащих армии РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:

- личного состава – около 50150 (+350) человек ликвидировано;

- танков – 2077 (+9) ед;

- боевых бронированных машин – 4484 (+25) ед;

- артиллерийских систем – 1179 (+22) ед;

- РСЗО - 296 (+2) ед;

- средств ПВО – 156 (+0) ед;

- самолетов – 236 (+0) ед;

- вертолетов - 207 (+1) ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);

- крылатых ракет – 209 (+4);

- кораблей /катеров - 15 (+0) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед;

- специальной техники – 109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Также смотрите: Военные РФ нанесли ракетный удар по гимназии в Донецкой области, - Кириленко. ФОТОрепортаж