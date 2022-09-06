РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11069 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 764 2
война (46726) обмен (1233) Министерство реинтеграции (247)

Украина вернула тела еще 25 павших защитников, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Да, Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После мощного взрыва оккупированный Энергодар обесточен, - мэр
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось так потроху Зєля і виконає обіцянку про повернення полонених азовців...
показать весь комментарий
06.09.2022 12:10 Ответить
А що там з Азовцями. Га зелені?!!!
показать весь комментарий
06.09.2022 12:27 Ответить
 
 