1 764 2
Украина вернула тела еще 25 павших защитников, - Минреинтеграции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Да, Украина вернула тела еще 25 своих защитников.
Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметили в министерстве.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий06.09.2022 12:10 Ответить Мне нравится 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий06.09.2022 12:27 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...