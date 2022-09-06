Украина вернула тела еще 25 павших защитников, - Минреинтеграции

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Да, Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметили в министерстве.

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