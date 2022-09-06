Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників, - Мінреінтеграції

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Так, Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, зазначили в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий обмін військовополоненими провели на Донеччині: Україна повернула 14 захисників