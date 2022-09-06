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Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників, - Мінреінтеграції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Так, Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, зазначили в міністерстві.
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Зэлэный_Змий
показати весь коментар06.09.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.09.2022 12:27 Відповісти Мені подобається 1
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