РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11136 посетителей онлайн
Новости Экономика Война
2 140 16
валюта (3062) валютный резерв (37) война (46726) НБУ (4807)

Международные резервы Украины в августе начали расти, - НБУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

доллар,доллары

Валютные поступления на счета правительства в Национальном банке Украины в августе составили 4,79 млрд долларов. Таким образом, международные резервы Украины в августе выросли на 13,6% и на 1 сентября составили 25,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Отмечается, что резервы увеличились на фоне умеренных долговых выплат в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.

В течение августа динамику международных резервов определяли, в частности, валютные поступления на счета правительства в Национальном банке, которые в августе составляли 4,79 млрд дол. США.

При этом общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 171,9 млн дол. США.

Читайте также: Международные резервы Украины уменьшились из-за спроса на валюту, - НБУ

Из них 165,4 млн дол. США направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и 6,5 млн дол. США – на обслуживание ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 221,1 млн дол. США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в июле сократились на 2% и на 1 августа 2022 составили 22,385 млрд дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в липні скоротилися на 2% і на 1 серпня 2022 року склали 22,385 млрд дол. США.

Також читайте: У Кабміні очікують, що 2023 року курс долара досягне 50 грн, а інфляція становитиме 30,6%, - макропрогноз
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
якщо резерви зростають за рахунок допомоги від западних партнерів - то до чого тут НБУ чи уряд?.. лише для статистики...
показать весь комментарий
06.09.2022 14:10
+4
З миру по нитці - голому петля на шию.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:13
+4
Ти за зеленого зрадника який здав південь?
показать весь комментарий
06.09.2022 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шашлічьніця поламалася
показать весь комментарий
06.09.2022 14:09 Ответить
шашлічніца поломалася!
показать весь комментарий
06.09.2022 14:16 Ответить
заробиш в шашличьніцю
показать весь комментарий
06.09.2022 14:18 Ответить
якщо резерви зростають за рахунок допомоги від западних партнерів - то до чого тут НБУ чи уряд?.. лише для статистики...
показать весь комментарий
06.09.2022 14:10 Ответить
Ти за зеленого зрадника який здав південь?
показать весь комментарий
06.09.2022 14:15 Ответить
Лічьно! Подруга моєї тітки на власні очі бачила, як йшов попереду і здавав. Розстріляти зешоблу!
показать весь комментарий
06.09.2022 14:31 Ответить
Він попереду на бойовому коні тільки коли ЗСУ насипають люлєй кацапам.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:34 Ответить
Насипають чим? Чи є в цьому заслуга зешобли?
показать весь комментарий
06.09.2022 14:42 Ответить
З миру по нитці - голому петля на шию.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:13 Ответить
Зеленая плесень все *******. Пора тормозить.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:16 Ответить
Подумай и извинись, дебил. К сожалению у нас тоже хватает лаптей.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:33 Ответить
24 августа министерство финансов США перевело на счёт Казначейства Украины ровно $ 3 ярда американских рублей...типа в честь дня Незалежності...💙💛...
ЗеКодломойские их не скомуниздили...
Ленка закупила Скумбрию по 8...а вам продасть по 80...ничего личного.. только .бизнес...
показать весь комментарий
06.09.2022 15:36 Ответить
валютные поступления на счета правительства в Национальном банке, которые в августе составляли 4,79 млрд дол. США.
- а что назвать это очередным кредитом язык не поворачивается- валютные поступления
показать весь комментарий
06.09.2022 16:59 Ответить
 
 