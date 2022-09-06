Міжнародні резерви України в серпні почали зростати, - НБУ
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Валютні надходження на рахунки уряду в Національному банку України в серпні становили 4,79 млрд доларів. Таким чином міжнародні резерви України в серпні зросли на 13,6% і на 1 вересня склали 25,4 мільярда доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного банку України.
Зазначається, що резерви збільшилися на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.
Загалом упродовж серпня динаміку міжнародних резервів визначали, зокрема, валютні надходження на рахунки уряду в Національному банку, які в серпні становили 4,79 млрд дол. США.
При цьому загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн дол. США.
З них 165,4 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн дол. США – на обслуговування ОВДП.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн дол. США.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в липні скоротилися на 2% і на 1 серпня 2022 року склали 22,385 млрд дол. США.
Будь ласка, зачекайте...
ЗеКодломойские их не скомуниздили...
Ленка закупила Скумбрию по 8...а вам продасть по 80...ничего личного.. только .бизнес...
- а что назвать это очередным кредитом язык не поворачивается- валютные поступления