Міжнародні резерви України в серпні почали зростати, - НБУ

Валютні надходження на рахунки уряду в Національному банку України в серпні становили 4,79 млрд доларів. Таким чином міжнародні резерви України в серпні зросли на 13,6% і на 1 вересня склали 25,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Зазначається, що резерви збільшилися на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.

Загалом упродовж серпня динаміку міжнародних резервів визначали, зокрема, валютні надходження на рахунки уряду в Національному банку, які в серпні становили 4,79 млрд дол. США.

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При цьому загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн дол. США.

З них 165,4 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн дол. США – на обслуговування ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в липні скоротилися на 2% і на 1 серпня 2022 року склали 22,385 млрд дол. США.

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