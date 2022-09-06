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Міжнародні резерви України в серпні почали зростати, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

доллар,доллары

Валютні надходження на рахунки уряду в Національному банку України в серпні становили 4,79 млрд доларів. Таким чином міжнародні резерви України в серпні зросли на 13,6% і на 1 вересня склали 25,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Зазначається, що резерви збільшилися на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.

Загалом упродовж серпня динаміку міжнародних резервів визначали, зокрема, валютні надходження на рахунки уряду в Національному банку, які в серпні становили 4,79 млрд дол. США.

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При цьому загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн дол. США.

З них 165,4 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн дол. США – на обслуговування ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в липні скоротилися на 2% і на 1 серпня 2022 року склали 22,385 млрд дол. США.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
якщо резерви зростають за рахунок допомоги від западних партнерів - то до чого тут НБУ чи уряд?.. лише для статистики...
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06.09.2022 14:10
+4
З миру по нитці - голому петля на шию.
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06.09.2022 14:13
+4
Ти за зеленого зрадника який здав південь?
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06.09.2022 14:15
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шашлічьніця поламалася
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06.09.2022 14:09 Відповісти
шашлічніца поломалася!
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06.09.2022 14:16 Відповісти
заробиш в шашличьніцю
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06.09.2022 14:18 Відповісти
якщо резерви зростають за рахунок допомоги від западних партнерів - то до чого тут НБУ чи уряд?.. лише для статистики...
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06.09.2022 14:10 Відповісти
Ти за зеленого зрадника який здав південь?
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06.09.2022 14:15 Відповісти
Лічьно! Подруга моєї тітки на власні очі бачила, як йшов попереду і здавав. Розстріляти зешоблу!
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06.09.2022 14:31 Відповісти
Він попереду на бойовому коні тільки коли ЗСУ насипають люлєй кацапам.
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06.09.2022 14:34 Відповісти
Насипають чим? Чи є в цьому заслуга зешобли?
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06.09.2022 14:42 Відповісти
З миру по нитці - голому петля на шию.
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06.09.2022 14:13 Відповісти
Зеленая плесень все *******. Пора тормозить.
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06.09.2022 14:16 Відповісти
Подумай и извинись, дебил. К сожалению у нас тоже хватает лаптей.
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06.09.2022 14:33 Відповісти
24 августа министерство финансов США перевело на счёт Казначейства Украины ровно $ 3 ярда американских рублей...типа в честь дня Незалежності...💙💛...
ЗеКодломойские их не скомуниздили...
Ленка закупила Скумбрию по 8...а вам продасть по 80...ничего личного.. только .бизнес...
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06.09.2022 15:36 Відповісти
валютные поступления на счета правительства в Национальном банке, которые в августе составляли 4,79 млрд дол. США.
- а что назвать это очередным кредитом язык не поворачивается- валютные поступления
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06.09.2022 16:59 Відповісти
 
 