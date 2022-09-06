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Новости Происшествия
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взрыв (6102) Чернигов (793) ярмарка (65)

В ГБР рассказали подробности взрыва на ярмарке в Чернигове

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

вибух,чернігів

Ярмарка в Чернигове, на которой из-за взрыва получили ранения дети и взрослые, была организована в поддержку ВСУ.

Об этом рассказала в эфире информационного телемарафона Татьяна Сапьян, спикер ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По ее словам, на событие пришли многие дети, а военные экземпляры оружия заинтересовали большинство посетителей.

"Десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешение нажать и попробовать, как это может быть в жизни, реактивную противотанковую гранату. Она оказалась заряженной, она выстрелила и это привело к ранению", - заявила пресс-секретарь ГБР.

По ее словам, после взрыва на выставке за медицинской помощью обратились 15 человек. Двое детей остаются в больнице, один из мальчиков в тяжелом состоянии, в реанимации.

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Сегодня двум задержанным по этому делу военным суд изберет меру пресечения.

По словам представительницы ГБР, давать детям оружие было недопустимо. К тому же, на выставках с большим количеством людей лучше использовать муляжи.

Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.

Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, в частности 8 детей.
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Топ комментарии
+18
А можна подробиці не вибуху на Чонгарі?
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06.09.2022 15:16
+9
От про це підпорядковані владі ДБР згадують кожного дня.
А про мародерів гуманітарки із Запоріжжя, призначених зеленським, повна тиша.
ЩО там? Які наслідки для підозрюваних у мародерстві?
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06.09.2022 15:25
+6
"По справі мародерів за завданням НАБУ пройшла перевірка КРУ, яка встановила:

на ЗОДА зайшло 240 тисяч харчових наборів.
Документи по передачі є лише щодо 25 тисяч наборів.

УВАГА ! 215 000 харчових наборів - нема ні документів ні самих наборів !!!

*******. Ціна одного набору - десь приблизно 1500 грн.
Сума спричинених збитків - 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн - майже пів мільярда гривень.

215 000 сімей залишили без їжі запорізькі мародери."
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06.09.2022 15:29
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А можна подробиці не вибуху на Чонгарі?
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06.09.2022 15:16 Ответить
Неначясі!
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06.09.2022 15:40 Ответить
От про це підпорядковані владі ДБР згадують кожного дня.
А про мародерів гуманітарки із Запоріжжя, призначених зеленським, повна тиша.
ЩО там? Які наслідки для підозрюваних у мародерстві?
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06.09.2022 15:25 Ответить
"По справі мародерів за завданням НАБУ пройшла перевірка КРУ, яка встановила:

на ЗОДА зайшло 240 тисяч харчових наборів.
Документи по передачі є лише щодо 25 тисяч наборів.

УВАГА ! 215 000 харчових наборів - нема ні документів ні самих наборів !!!

*******. Ціна одного набору - десь приблизно 1500 грн.
Сума спричинених збитків - 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн - майже пів мільярда гривень.

215 000 сімей залишили без їжі запорізькі мародери."
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06.09.2022 15:29 Ответить
Хто з'їв мій харчовий набір? Зеленський, тобі не ікається?
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06.09.2022 15:41 Ответить
скоро від гумобжорства всі зе будуть як юзіки
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06.09.2022 17:23 Ответить
диверсія?.. може навіть і "своїх"?🧔
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06.09.2022 15:39 Ответить
Бритва Генлона
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06.09.2022 15:49 Ответить
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06.09.2022 15:48 Ответить
зестатуй думає де ще вкрасти..
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06.09.2022 17:24 Ответить
"На выставках с большим количеством людей лучше использовать муляжи". А значит на выставках с небольшим количеством людей можно использовать боевое оружие, то есть во втором случае людей не жалко - пусть взрываются... какой то бред... я не могу понять как это вообще на выставках можно показывать боевое оружие, где есть взрывчатые вещества?
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06.09.2022 18:45 Ответить
Хотіли як краще, але вийшло як завжди (див. Скни́лівська траге́дія 27 липня 2002)
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06.09.2022 18:51 Ответить
 
 