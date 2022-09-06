У ДБР розповіли подробиці вибуху на ярмарку в Чернігові
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Ярмарок у Чернігові, на якому через вибух зазнали поранень діти та дорослі, був організований на підтримку ЗСУ.
Про це розповіла в ефірі інформаційного телемарафону Тетяна Сапьян, речниця ДБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За її словами, на подію прийшло багато дітей, а військові екземпляри зброї зацікавили більшість відвідувачів.
"Десятирічний хлопчик попросив у військовослужбовця дозвіл натиснути і спробувати, як це може бути у житті, реактивну протитанкову гранату. Вона виявилась зарядженою, вона вистрілила і це призвело до поранення", - заявила речниця ДБР.
За її словами, після вибуху на виставці за медичною допомогою звернулися 15 людей. Двоє дітей залишаються в лікарні, один із хлопчиків у тяжкому стані, в реанімації.
Сьогодні двом затриманим у цій справі військовим суд обере запобіжний захід.
За словами представниці ДБР, давати дітям зброю було неприпустимо. До того ж на виставках із великою кількістю людей краще використовувати муляжі.
Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.
Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
А про мародерів гуманітарки із Запоріжжя, призначених зеленським, повна тиша.
ЩО там? Які наслідки для підозрюваних у мародерстві?
на ЗОДА зайшло 240 тисяч харчових наборів.
Документи по передачі є лише щодо 25 тисяч наборів.
УВАГА ! 215 000 харчових наборів - нема ні документів ні самих наборів !!!
*******. Ціна одного набору - десь приблизно 1500 грн.
Сума спричинених збитків - 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн - майже пів мільярда гривень.
215 000 сімей залишили без їжі запорізькі мародери."