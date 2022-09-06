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вибух (3746) Чернігів (584) ярмарок (28)

У ДБР розповіли подробиці вибуху на ярмарку в Чернігові

Новини Цензор.НЕТ Події

вибух,чернігів

Ярмарок у Чернігові, на якому через вибух зазнали поранень діти та дорослі, був організований на підтримку ЗСУ.

Про це розповіла в ефірі інформаційного телемарафону Тетяна Сапьян, речниця ДБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За її словами, на подію прийшло багато дітей, а військові екземпляри зброї зацікавили більшість відвідувачів.

"Десятирічний хлопчик попросив у військовослужбовця дозвіл натиснути і спробувати, як це може бути у житті, реактивну протитанкову гранату. Вона виявилась зарядженою, вона вистрілила і це призвело до поранення", - заявила речниця ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух боєприпасу в Чернігові: Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям

За її словами, після вибуху на виставці за медичною допомогою звернулися 15 людей. Двоє дітей залишаються в лікарні, один із хлопчиків у тяжкому стані, в реанімації.

Сьогодні двом затриманим у цій справі військовим суд обере запобіжний захід.

За словами представниці ДБР, давати дітям зброю було неприпустимо. До того ж на виставках із великою кількістю людей краще використовувати муляжі.

Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

Також читайте: Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський

Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
А можна подробиці не вибуху на Чонгарі?
показати весь коментар
06.09.2022 15:16
+9
От про це підпорядковані владі ДБР згадують кожного дня.
А про мародерів гуманітарки із Запоріжжя, призначених зеленським, повна тиша.
ЩО там? Які наслідки для підозрюваних у мародерстві?
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06.09.2022 15:25
+6
"По справі мародерів за завданням НАБУ пройшла перевірка КРУ, яка встановила:

на ЗОДА зайшло 240 тисяч харчових наборів.
Документи по передачі є лише щодо 25 тисяч наборів.

УВАГА ! 215 000 харчових наборів - нема ні документів ні самих наборів !!!

*******. Ціна одного набору - десь приблизно 1500 грн.
Сума спричинених збитків - 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн - майже пів мільярда гривень.

215 000 сімей залишили без їжі запорізькі мародери."
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06.09.2022 15:29
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А можна подробиці не вибуху на Чонгарі?
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06.09.2022 15:16 Відповісти
Неначясі!
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06.09.2022 15:40 Відповісти
От про це підпорядковані владі ДБР згадують кожного дня.
А про мародерів гуманітарки із Запоріжжя, призначених зеленським, повна тиша.
ЩО там? Які наслідки для підозрюваних у мародерстві?
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06.09.2022 15:25 Відповісти
"По справі мародерів за завданням НАБУ пройшла перевірка КРУ, яка встановила:

на ЗОДА зайшло 240 тисяч харчових наборів.
Документи по передачі є лише щодо 25 тисяч наборів.

УВАГА ! 215 000 харчових наборів - нема ні документів ні самих наборів !!!

*******. Ціна одного набору - десь приблизно 1500 грн.
Сума спричинених збитків - 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн - майже пів мільярда гривень.

215 000 сімей залишили без їжі запорізькі мародери."
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06.09.2022 15:29 Відповісти
Хто з'їв мій харчовий набір? Зеленський, тобі не ікається?
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06.09.2022 15:41 Відповісти
скоро від гумобжорства всі зе будуть як юзіки
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06.09.2022 17:23 Відповісти
диверсія?.. може навіть і "своїх"?🧔
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06.09.2022 15:39 Відповісти
Бритва Генлона
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06.09.2022 15:49 Відповісти
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06.09.2022 15:48 Відповісти
зестатуй думає де ще вкрасти..
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06.09.2022 17:24 Відповісти
"На выставках с большим количеством людей лучше использовать муляжи". А значит на выставках с небольшим количеством людей можно использовать боевое оружие, то есть во втором случае людей не жалко - пусть взрываются... какой то бред... я не могу понять как это вообще на выставках можно показывать боевое оружие, где есть взрывчатые вещества?
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06.09.2022 18:45 Відповісти
Хотіли як краще, але вийшло як завжди (див. Скни́лівська траге́дія 27 липня 2002)
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06.09.2022 18:51 Відповісти
 
 