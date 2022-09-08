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Мы с Меркель могли бы стать посредниками и попытаться убедить Путина - Берлускони

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,берлусконі

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредником в переговорах Украины и РФ.

Об этом он сказал в эфире телеканала Rai1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я мог бы предпринять попытку убеждения", - сказал Берлускони.

Он также рассказал, что, по его мнению, западные санкции против РФ бездействуют. И что именно из-за них Москва сближается с Китаем, а не с Евросоюзом.

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Топ комментарии
+91
От зараз Ердогану і Орбану абідно стало...
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08.09.2022 08:34
+88
Йдіть нахєр обоє, "Переконателі хЄровi"
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08.09.2022 08:34
+58
Що будинок пристарілих з деменцією збираються відкрити? В цій війні не буде цих політиків,бо це вони дозволили створити її
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08.09.2022 08:36
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Страница 2 из 2
Ты со старым Гермо.Каблом можешь просто идти на Х..Й!!!
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08.09.2022 11:00 Ответить
нехай зі своїми простітутками розбереться
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08.09.2022 11:10 Ответить
Переконайте его застрелиться.
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08.09.2022 11:10 Ответить
Сільвіо Берлусконі, спробуй с шойгой стати посередником! Між фрау рибентроп та монголом шойгой, різниці не бачу!!!
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08.09.2022 11:19 Ответить
НХПШЛ
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08.09.2022 11:41 Ответить
РОСИЯ НЕ СБЛИЖАТЬСЯ ХОЧЕТ С ЕС , А ХОЧЕТ ЧТОБЫ ВСЯ ЕВРОПА СТАЛА РОСИЕЙ . НО УКРАИНА НЕ ДОПУСТИТ ЭТОГО. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.09.2022 12:08 Ответить
Ви з Меркаль можете спробувати зачати нового Ху"ла, цей вже всЬО!
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08.09.2022 12:11 Ответить
Пошли оба нахер. Германия вообще должна заводить уголовное дело за развал Бундесвера
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08.09.2022 12:12 Ответить
Після Ердоганом, черговий друг пуйла, придбаний за рублі, намагається допомогти диктатору зберегти обличчя.
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08.09.2022 13:03 Ответить
старый прокремлевский проплаченый *******. напару с этой жирной шлюхой
они уже давно заслужили по пуле иои петле на шею
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08.09.2022 13:15 Ответить
У Берлускони скоро выборы ? А не могли бы вы с МЕркель пойти на ? НА 7-м месяце решили разродиться ? акушеры хрЕновы...
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08.09.2022 13:42 Ответить
Нужно не "переконувати" кровавого лубянского ублюдка, а встретиться и, наконец, придушить урода...
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08.09.2022 15:09 Ответить
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