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Мы с Меркель могли бы стать посредниками и попытаться убедить Путина - Берлускони
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредником в переговорах Украины и РФ.
Об этом он сказал в эфире телеканала Rai1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я мог бы предпринять попытку убеждения", - сказал Берлускони.
Он также рассказал, что, по его мнению, западные санкции против РФ бездействуют. И что именно из-за них Москва сближается с Китаем, а не с Евросоюзом.
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они уже давно заслужили по пуле иои петле на шею