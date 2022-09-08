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Берлусконі (30) Меркель (1027) Путін (21436) переговори з Росією (551)

Ми з Меркель могли б стати посередниками та спробувати переконати Путіна, - Берлусконі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,берлусконі

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та РФ.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Rai1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Я думаю, що Меркель зі мною або сама може спробувати посередничати з Путіним, з нею я міг би здійснити спробу переконання", - сказав Берлусконі.

Він також розповів, що, на його думку, західні санкції проти РФ не діють. І що нібито саме через них Москва зближується з Китаєм, а не з Євросоюзом.

Також читайте: Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги РФ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+91
От зараз Ердогану і Орбану абідно стало...
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08.09.2022 08:34
+88
Йдіть нахєр обоє, "Переконателі хЄровi"
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08.09.2022 08:34
+58
Що будинок пристарілих з деменцією збираються відкрити? В цій війні не буде цих політиків,бо це вони дозволили створити її
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08.09.2022 08:36
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Ты со старым Гермо.Каблом можешь просто идти на Х..Й!!!
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08.09.2022 11:00 Відповісти
нехай зі своїми простітутками розбереться
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08.09.2022 11:10 Відповісти
Переконайте его застрелиться.
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08.09.2022 11:10 Відповісти
Сільвіо Берлусконі, спробуй с шойгой стати посередником! Між фрау рибентроп та монголом шойгой, різниці не бачу!!!
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08.09.2022 11:19 Відповісти
НХПШЛ
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08.09.2022 11:41 Відповісти
РОСИЯ НЕ СБЛИЖАТЬСЯ ХОЧЕТ С ЕС , А ХОЧЕТ ЧТОБЫ ВСЯ ЕВРОПА СТАЛА РОСИЕЙ . НО УКРАИНА НЕ ДОПУСТИТ ЭТОГО. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.09.2022 12:08 Відповісти
Ви з Меркаль можете спробувати зачати нового Ху"ла, цей вже всЬО!
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08.09.2022 12:11 Відповісти
Пошли оба нахер. Германия вообще должна заводить уголовное дело за развал Бундесвера
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08.09.2022 12:12 Відповісти
Після Ердоганом, черговий друг пуйла, придбаний за рублі, намагається допомогти диктатору зберегти обличчя.
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08.09.2022 13:03 Відповісти
старый прокремлевский проплаченый *******. напару с этой жирной шлюхой
они уже давно заслужили по пуле иои петле на шею
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08.09.2022 13:15 Відповісти
У Берлускони скоро выборы ? А не могли бы вы с МЕркель пойти на ? НА 7-м месяце решили разродиться ? акушеры хрЕновы...
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08.09.2022 13:42 Відповісти
Нужно не "переконувати" кровавого лубянского ублюдка, а встретиться и, наконец, придушить урода...
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08.09.2022 15:09 Відповісти
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