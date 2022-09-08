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Ми з Меркель могли б стати посередниками та спробувати переконати Путіна, - Берлусконі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та РФ.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Rai1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Я думаю, що Меркель зі мною або сама може спробувати посередничати з Путіним, з нею я міг би здійснити спробу переконання", - сказав Берлусконі.
Він також розповів, що, на його думку, західні санкції проти РФ не діють. І що нібито саме через них Москва зближується з Китаєм, а не з Євросоюзом.
Топ коментарі
+91 Sergey Stepanenko
показати весь коментар08.09.2022 08:34
+88 Rik Satin
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они уже давно заслужили по пуле иои петле на шею