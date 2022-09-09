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Россияне ночью обстреляли Салтовский район Харькова, попали в учебное заведение, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Ночью 9 сентября россияне обстреляли Салтовский район Харькова, в том числе попали в учебное заведение.

Об этом сообщает в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте "прилета" разбирает ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Є карта обстрілів Харкова, обстрілюють виключно навчальні заклади та інфраструктуру, інколи військових.
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09.09.2022 06:54 Ответить
 
 