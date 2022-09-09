Россияне ночью обстреляли Салтовский район Харькова, попали в учебное заведение, - Терехов
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Ночью 9 сентября россияне обстреляли Салтовский район Харькова, в том числе попали в учебное заведение.
Об этом сообщает в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте "прилета" разбирает ГСЧС", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий09.09.2022 06:54 Ответить Мне нравится 2
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