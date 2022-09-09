Росіяни вночі обстріляли Салтівський район Харкова, влучили у навчальний заклад, - Терехов
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Вночі 9 вересня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, зокрема влучили у навчальний заклад.
Про це повідомляє в телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі також було обстріляно Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС", - йдеться в повідомленні.
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krot_lub
показати весь коментар09.09.2022 06:54 Відповісти Мені подобається 2
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