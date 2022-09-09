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Росіяни вночі обстріляли Салтівський район Харкова, влучили у навчальний заклад, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

Вночі 9 вересня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, зокрема влучили у навчальний заклад.

Про це повідомляє в телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі також було обстріляно Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Є карта обстрілів Харкова, обстрілюють виключно навчальні заклади та інфраструктуру, інколи військових.
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09.09.2022 06:54 Відповісти
 
 