Резников о разрешении мужчинам выезжать за границу: должны быть готовы воевать
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Мужчины в Украине в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми не только быть призванными в армию, но и воевать.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников, комментируя возможность выезда мужчин за границу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы понесем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", - пояснил министр.
Напомним, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.
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Изя,ты любишь Цавецкую страну?
Да!
воевать за неё пойдёшь?
Да!
готов за неё жизнь отдать?
а кто ж тогда её любить будет?
PS:. Дай тебе бог здоровьячка, милый человек
Знаю таких бизнесменов КОТОРЫЕ ЗАРПЛАТУ НЕ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ А ЗА ТО ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ НАВАЛИВАЮТ И ВМЕСТИО ТОГО ЧТОБЫ НАБРАТЬ МНОГО РАБОТНИКОВ - ЕМУ ОДИН ДОЛЖЕН ГОРЫ ВЕРНУТЬ.
ТАКИХ ДАВНО НУЖНО БЫЛО ВЫГНАТЬ И ЗАБРАТЬ ВСЕ ТО ЧТО ВЫ НЕДОПЛАЧИВАЛИ ЛЮДЯМ
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Лохторат поверил гаранту...и никуда не уезжал...моя разведка лучшая в мире...
Эти слова ЗеКодломойского стоили жизни тысяч людей...
Воевать должны хорошо обученные профессионалы я не гарматне мясо...
Просто баб в Европе приняли для омоложения нации, а мужиков не выпускать был договор.
Сирийцев они чего-то приняли и никто не держал их дома.
ТОбто ви потвори йдете хитросраким способом - виживайте як хочете а ось коли нам знадобиться - чи через рік, чи через два, чи три - тоді ми вас смикнемо.