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Резников о разрешении мужчинам выезжать за границу: должны быть готовы воевать

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

заробітчани,кордон,мігранти,мігрант,чоловік,чоловіки

Мужчины в Украине в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми не только быть призванными в армию, но и воевать.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников, комментируя возможность выезда мужчин за границу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы понесем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", - пояснил министр.

Напомним, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

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Топ комментарии
+33
один вже воював, та навіть "геройські" загинув від рук партизанів...українських.
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10.09.2022 10:39
+31
...и при этом никто из депутатов, министров, офиса пердизента в армию не пошел... не пошел защищать Украину... НИКТО... НИ ОДИН... а вот подать бы резникову с муляром пример...
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10.09.2022 10:35
+29
А когда хоть один из слуг будет готов воевать? Или масть не позволяет
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10.09.2022 10:36
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Отбивайте свою землю назад. Вид двухметровых качков слабо говоря бесит,когда например мой знакомый щуплого телосложения таскает тяжелый пулемет.
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10.09.2022 11:57 Ответить
Потому что ты голосовал за зе, защищай свой выбор, помоги главнокомандующему
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10.09.2022 12:00 Ответить
А за кого ти голосував?
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10.09.2022 12:37 Ответить
Исходя из твоих высказываний, и статистики по голосованию, я сделал вывод, что с 95% вероятностью ты голосовал за зе.
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10.09.2022 12:42 Ответить
А ти свій чому не захищаєш?
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10.09.2022 12:01 Ответить
Им прямо прямо прописку у них в парках проверяла
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10.09.2022 11:46 Ответить
по номерам автомобільним хіба не видно. але для коментуючих москалів з під проксі це неочевидно.
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10.09.2022 14:53 Ответить
Что за чушь...
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10.09.2022 11:46 Ответить
ни на что не намекаю,просто анекдот...

Изя,ты любишь Цавецкую страну?
Да!
воевать за неё пойдёшь?
Да!
готов за неё жизнь отдать?
а кто ж тогда её любить будет?
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10.09.2022 11:36 Ответить
Виродок, ти вже виїхав. Можна прикріпити тобі хіба що вивіску: "сцикун".
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10.09.2022 12:00 Ответить
Конечно выехал. У меня не осталось ни города, ни дома, ни бизнеса. Не хватало мне только еще и без семьи остаться.
PS:. Дай тебе бог здоровьячка, милый человек
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16.09.2022 13:32 Ответить
То что у тебя не осталось бизнеса как ты пишешь это очень хорошо узнай тоже страдания а не роскошуй
Знаю таких бизнесменов КОТОРЫЕ ЗАРПЛАТУ НЕ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ А ЗА ТО ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ НАВАЛИВАЮТ И ВМЕСТИО ТОГО ЧТОБЫ НАБРАТЬ МНОГО РАБОТНИКОВ - ЕМУ ОДИН ДОЛЖЕН ГОРЫ ВЕРНУТЬ.
ТАКИХ ДАВНО НУЖНО БЫЛО ВЫГНАТЬ И ЗАБРАТЬ ВСЕ ТО ЧТО ВЫ НЕДОПЛАЧИВАЛИ ЛЮДЯМ
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14.12.2022 10:54 Ответить
***** ты **********! Я один за троих сам ******, 8 лет каждую копейку вкладывал. *** соси, ******
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15.01.2023 20:45 Ответить
Через таких людей як ти і почалась війна і вина України в тому що не переслідувала і не знищувала таких людей які ******* Росію і які мають там родичів.
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15.01.2023 21:49 Ответить
Кто тебе сказал, что я люблю россиию, ********?
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16.01.2023 09:02 Ответить
"Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України"- стаття 65 Конституції України. - де там про неготовність воювати?
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10.09.2022 12:07 Ответить
а особини жіночої статі вже не громадяни? Конституція не працює
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10.09.2022 14:13 Ответить
Видно депутати , зеклоуни і їм подібні - не громадяни України , бо на них ця стаття не поширюється ; на них поширюється тільки збільшення зарплати собі , дорогеньким, під час війни.
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14.12.2022 01:32 Ответить
ТОЛЬКО для желающих воевать в одном окопе с лысым из квартала

прайс 20 000 грн.,

карта

4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана
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10.09.2022 12:15 Ответить
Войны не будет,готовим шашлыки на 9 мая.
Лохторат поверил гаранту...и никуда не уезжал...моя разведка лучшая в мире...
Эти слова ЗеКодломойского стоили жизни тысяч людей...
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10.09.2022 12:17 Ответить
Для этого ж и *******, шоб не посваливали за границу. Если б знали 100% что так будет, война, мобилизация, повестки на улицах, границы закроют, много бы осталось в стране ?
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10.09.2022 22:45 Ответить
Рівно стільки - скільки зараз є . Хто хотів виїхати - виїхав і ніщо не стало на перешкоді ; згадай як онука Ротару нв кордоні зловили - ну і де він тепер ? А по платних довідках ВЦА навіть на відпочинок за кордон стало модно кататися - пару тисяч зелених гривень і ти волонтер - орденоносець ((
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14.12.2022 01:37 Ответить
а портновым можна выезжать да??? или это другое
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10.09.2022 12:22 Ответить
это другое- у него бабло- может не воевать, откупится, а ограбленный народ пожалте багатеев и их багатства боронить
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10.09.2022 13:21 Ответить
Cвиномордые черти с 95 квартала не воюют а получают медали. Все кенты зеленого, дерьмака и их дети призывного возраста отвалили с миллионами кеша!!! Закон только для обычных украинцев а для своих особые условия.
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10.09.2022 12:27 Ответить
Но почему же сам пан Резников не особенно стремится идти воевать? Может пусть пример покажет? Почему его сыновья, зятья и прочие родственники смогли благополучно выехать за гранмцу, несмотря на ограничения? Или у них "законы" для быдла, а "слуги народа" выше этого?
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10.09.2022 12:50 Ответить
Там Люся з гранатометом рвався повоювати, чи то вони з Їрмаком прикривали відхід за кордон 95 кварталу?
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10.09.2022 12:50 Ответить
Из базы НАТО Шотландии в Украину вернулись хорошо обученные 10 000 солдат и офицеров ВСУ,...недавно на ту же базу Джонсон пригласил ещё энное количество наших мужиков,сколько конкретно не скажу...
Воевать должны хорошо обученные профессионалы я не гарматне мясо...
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10.09.2022 13:15 Ответить
"Мужики" в Рязані, буряте, в Україні - козаки.
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10.09.2022 13:35 Ответить
сначала пусть мажоры, министры , депутаты и вся остальная шваль идет, которые награбились, а теперь ограбленных посылают их багатства защищать
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10.09.2022 13:19 Ответить
Нацгвардия, прокуроры, налоговики... та же полиция. А не уехали пересидеть войну в другие города и живут, как скоты, нарушая законы там, где их вынуждены терпеть местные. И фиг ты им что сделаешь, они из пАлиции, суки.
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10.09.2022 14:12 Ответить
брешет. Техники и снаряжения на всех не хватает, добровольцев с опытом посылают, штаты укомплектованы, миллион призван.
Просто баб в Европе приняли для омоложения нации, а мужиков не выпускать был договор.
Сирийцев они чего-то приняли и никто не держал их дома.
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10.09.2022 14:07 Ответить
Так підготуйте необхідний резерв, навчіть поводитися зі зброєю, дайте опанувати військові спеціальності. Тисячі чоловіків вештаються по країні без діла. Чому ними ніхто не займається??? Чому ви на них полювання влаштовуєте з повістками? Де центри навчальній, до яких можуть записатися всі бажаючі захищати країну??? Ким ви збираєтесь поповнювати армію? Ухилянтами? Потенційними дезертирами?
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10.09.2022 15:28 Ответить
"із мобілізаційного резерву" - так створюйте мобілізаційний резерв (навчайте, тренуйте і беріть на забезпечення цих людей) але ж дибілу зрозуміло що він не може бути 8 млн.
ТОбто ви потвори йдете хитросраким способом - виживайте як хочете а ось коли нам знадобиться - чи через рік, чи через два, чи три - тоді ми вас смикнемо.
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10.09.2022 16:03 Ответить
мало того, они уже скулят, что это ж теперь у нас ветеранов УБД будет *****, а мы ж такая бедная страна, денег нет, значит надо пересмотреть действующую систему льгот УБД (например, скидка 75% на квартплату). Вместо льгот будем.... кредиты на бизнес выдавать ! кредиты, Карл !
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10.09.2022 22:50 Ответить
Одразу після Трухіна, Колі-Катлети, Бужанського, Арестовича-Рембо, Лєщєнка і інших тіпа "Слуг народа" які ховаються за спідницєю ЗЕлі.
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10.09.2022 17:22 Ответить
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