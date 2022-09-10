Россияне сбежали из Изюма, - командир батальона "Свобода" Кузык. ВИДЕО

Оккупанты сбежали из Изюма, бросив свою технику.

Об этом со ссылкой на бойцов "Легиона свободы" пишет командир батальона "Свобода" Петр Кузык, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы "Легиона Свободы" передают из Изюма, что решисты сбежали из города и бросили технику. Ни одного орка или сепара в центре уже нет! Только был сильный взрыв со стороны моста", - написал он.

Официального подтверждения информации об освобождении Изюма пока нет.

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