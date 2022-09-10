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Россияне сбежали из Изюма, - командир батальона "Свобода" Кузык. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты сбежали из Изюма, бросив свою технику.

Об этом со ссылкой на бойцов "Легиона свободы" пишет командир батальона "Свобода" Петр Кузык, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы "Легиона Свободы" передают из Изюма, что решисты сбежали из города и бросили технику. Ни одного орка или сепара в центре уже нет! Только был сильный взрыв со стороны моста", - написал он.

Официального подтверждения информации об освобождении Изюма пока нет.

Читайте также: Российские войска во время наступления ВСУ в районе Изюма были захвачены врасплох, - британская разведка
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Топ комментарии
+76
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10.09.2022 11:57
+66
Зєля не втік ,бо Кривонос пошкодив злітну смугу
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10.09.2022 12:03
+54
Отрицательное наступление орков.
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10.09.2022 11:53
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Не знаю звідки "Легіон" робить заяву, ЗСУ станом на зараз знаходяться на північних околицях міста. В Ізюм ще не зайшли.
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10.09.2022 13:51 Ответить
Мені батько розповідав .що під час війни калмики при німцях були найбільш жорстокими.Іздили на невеликих конячках і нагайками махали наліво і направо .Цих калмиків чомусь називали нагайцями.
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10.09.2022 13:51 Ответить
Їх не тому "ногайцями" називали Бо саме в калмицькі степи (за Волгу) виселили з Причорномор"я народ ногайців при Катерині ІІ Вони фактично"розчинилися" на цей час між калмиками та казахами
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10.09.2022 17:49 Ответить
Досвітні огні, переможні, урочі,
Прорізали темряву ночі,
Ще сонячні промені сплять, -
Досвітні огні вже горять.
То світять їх люди робочі.
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10.09.2022 14:25 Ответить
От же ж срабсеянцы, вместо вазелина скипидаром ж.опы мажут.
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10.09.2022 15:03 Ответить
Продолжение "спецоперации" будет проходить уже на територии Расейи.
Демилитаризация и денацификация идет по плану.
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10.09.2022 16:53 Ответить
Олег Шарп: "Роман Цымбалюк сообщает, что в Купянске и в Изюме были задержаны учителя из России, которые были присланы туда для работы в школах. Пока трудно представить, какой статус они получат. Но этот случай показывает, что отступление российских оккупантов было столь стремительным, что об эвакуации своих гражданских лиц они даже и не позаботились. Русские своих не бросают?"
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10.09.2022 17:12 Ответить
Вони не вчителі.
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10.09.2022 18:38 Ответить
не, ну климат в Изюме получше, чем на Колыме
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10.09.2022 23:04 Ответить
Всіх в обмінний фонд.
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11.09.2022 05:15 Ответить
Навіть, якщо це і рос. вчителі їм буде висунуто звинувачення за незаконний перетин кордону і антиукраїнську агітацію, яка загрожує національній безпеці .
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11.09.2022 13:21 Ответить
Ні, хлопці, так не можна думати та казати - Геройска 25, та якісь там ССО - Ви всі та ми всі, як кажуть німці, в одному човні. Ще раз почую - губа - 5 суток.
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10.09.2022 17:56 Ответить
Слава, слава ЗСУ! Ви - наші Герої! Вдячні за ваш подвиг!
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10.09.2022 20:17 Ответить
Коли Генштаб так все засекретив що і ОПА не знала що злити москалям , тоді іх і застали ще тепленьких і голеньких
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11.09.2022 00:46 Ответить
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11.09.2022 01:36 Ответить
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