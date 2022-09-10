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Россияне сбежали из Изюма, - командир батальона "Свобода" Кузык. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты сбежали из Изюма, бросив свою технику.
Об этом со ссылкой на бойцов "Легиона свободы" пишет командир батальона "Свобода" Петр Кузык, передает Цензор.НЕТ.
"Бойцы "Легиона Свободы" передают из Изюма, что решисты сбежали из города и бросили технику. Ни одного орка или сепара в центре уже нет! Только был сильный взрыв со стороны моста", - написал он.
Официального подтверждения информации об освобождении Изюма пока нет.
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Прорізали темряву ночі,
Ще сонячні промені сплять, -
Досвітні огні вже горять.
То світять їх люди робочі.
Демилитаризация и денацификация идет по плану.