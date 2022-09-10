Росіяни втекли з Ізюма, - командир батальйону "Свобода" Кузик. ВIДЕО

Окупанти втекли з Ізюма, кинувши свою техніку.

Про це з посиланням на бійців "Легіону свободи" пише командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці "Легіону Свободи" передають з Ізюма, що рашисти втекли з міста та кинули техніку. Жодного орка чи сєпара в центрі уже нема! Щойно був сильний вибух зі сторони моста", - написав він.

Офіційного підтвердження інформації про звільнення Ізюма поки нема.

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