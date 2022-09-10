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Росіяни втекли з Ізюма, - командир батальйону "Свобода" Кузик. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти втекли з Ізюма, кинувши свою техніку.

Про це з посиланням на бійців "Легіону свободи" пише командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці "Легіону Свободи" передають з Ізюма, що рашисти втекли з міста та кинули техніку. Жодного орка чи сєпара в центрі уже нема! Щойно був сильний вибух зі сторони моста", - написав він.

Офіційного підтвердження інформації про звільнення Ізюма поки нема.

Також читайте: Російські війська під час наступу ЗСУ в районі Ізюма були захоплені зненацька, - британська розвідка

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+76
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10.09.2022 11:57
+66
Зєля не втік ,бо Кривонос пошкодив злітну смугу
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10.09.2022 12:03
+54
Отрицательное наступление орков.
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10.09.2022 11:53
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Не знаю звідки "Легіон" робить заяву, ЗСУ станом на зараз знаходяться на північних околицях міста. В Ізюм ще не зайшли.
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10.09.2022 13:51 Відповісти
Мені батько розповідав .що під час війни калмики при німцях були найбільш жорстокими.Іздили на невеликих конячках і нагайками махали наліво і направо .Цих калмиків чомусь називали нагайцями.
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10.09.2022 13:51 Відповісти
Їх не тому "ногайцями" називали Бо саме в калмицькі степи (за Волгу) виселили з Причорномор"я народ ногайців при Катерині ІІ Вони фактично"розчинилися" на цей час між калмиками та казахами
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10.09.2022 17:49 Відповісти
Досвітні огні, переможні, урочі,
Прорізали темряву ночі,
Ще сонячні промені сплять, -
Досвітні огні вже горять.
То світять їх люди робочі.
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10.09.2022 14:25 Відповісти
От же ж срабсеянцы, вместо вазелина скипидаром ж.опы мажут.
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10.09.2022 15:03 Відповісти
Продолжение "спецоперации" будет проходить уже на територии Расейи.
Демилитаризация и денацификация идет по плану.
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10.09.2022 16:53 Відповісти
Олег Шарп: "Роман Цымбалюк сообщает, что в Купянске и в Изюме были задержаны учителя из России, которые были присланы туда для работы в школах. Пока трудно представить, какой статус они получат. Но этот случай показывает, что отступление российских оккупантов было столь стремительным, что об эвакуации своих гражданских лиц они даже и не позаботились. Русские своих не бросают?"
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10.09.2022 17:12 Відповісти
Вони не вчителі.
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10.09.2022 18:38 Відповісти
не, ну климат в Изюме получше, чем на Колыме
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10.09.2022 23:04 Відповісти
Всіх в обмінний фонд.
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11.09.2022 05:15 Відповісти
Навіть, якщо це і рос. вчителі їм буде висунуто звинувачення за незаконний перетин кордону і антиукраїнську агітацію, яка загрожує національній безпеці .
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11.09.2022 13:21 Відповісти
Ні, хлопці, так не можна думати та казати - Геройска 25, та якісь там ССО - Ви всі та ми всі, як кажуть німці, в одному човні. Ще раз почую - губа - 5 суток.
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10.09.2022 17:56 Відповісти
Слава, слава ЗСУ! Ви - наші Герої! Вдячні за ваш подвиг!
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10.09.2022 20:17 Відповісти
Коли Генштаб так все засекретив що і ОПА не знала що злити москалям , тоді іх і застали ще тепленьких і голеньких
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11.09.2022 00:46 Відповісти
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11.09.2022 01:36 Відповісти
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