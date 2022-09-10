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Росіяни втекли з Ізюма, - командир батальйону "Свобода" Кузик. ВIДЕО
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Окупанти втекли з Ізюма, кинувши свою техніку.
Про це з посиланням на бійців "Легіону свободи" пише командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, інформує Цензор.НЕТ.
"Бійці "Легіону Свободи" передають з Ізюма, що рашисти втекли з міста та кинули техніку. Жодного орка чи сєпара в центрі уже нема! Щойно був сильний вибух зі сторони моста", - написав він.
Офіційного підтвердження інформації про звільнення Ізюма поки нема.
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+54 Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар10.09.2022 11:53
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Прорізали темряву ночі,
Ще сонячні промені сплять, -
Досвітні огні вже горять.
То світять їх люди робочі.
Демилитаризация и денацификация идет по плану.