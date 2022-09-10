Московские депутаты требуют от Путина уйти в отставку
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Совет муниципальных депутатов московского округа "Ломоносовский" обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте округа, передает Цензор.НЕТ.
Депутаты подчеркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху Холодной войны, что удвоение ВВП не произошло, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово едут умные и трудоспособные люди, а обещанной стабильности нет.
Поэтому совет округа "Ломоносовский" просит президента РФ подать в отставку.
"Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", - пишут муниципальные депутаты.
Ранее 7 сентября депутаты муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге опубликовали просьбу в Государственную думу России обвинить Владимира Путина в государственной измене и потребовать его смещения.
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https://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151216_ukraine_communist_party_banned
Дело рассматривалось с участием третьего лица - Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
Суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины.
Все це для того, щоб виявить неблагонадійних і розстрілять, як робив вялікій Сталін!
Світогляд кацапських смердів це інфектія, яка знищується тільки переплавкою носіїв інфекції!
Нехай путлєр продемонструє, нарешті, "крєпкую руку" - кацапи це *******.
Нехай за приклад візьмуть північну Корею, коли публічно стратили генерала, що задрімав під час виступу "лідера".
все було добре??
Віри їм немає,це кацапи...
Треба гнати орків з Донбасу та Криму,будувати стіну від раші,50-кілометрова зона вздовш всього кордону,наші війська оснащені озброєнням НАТО.
І головне - не знімати санкціїї з раші до повного її ядерного роззброєння!
Це країна-терорист,гвалтівник,вбивця,садист.
Віримо ЗСУ!
Україна переможе!