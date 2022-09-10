Московские депутаты требуют от Путина уйти в отставку

Совет муниципальных депутатов московского округа "Ломоносовский" обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте округа, передает Цензор.НЕТ.

Депутаты подчеркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху Холодной войны, что удвоение ВВП не произошло, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово едут умные и трудоспособные люди, а обещанной стабильности нет.

Поэтому совет округа "Ломоносовский" просит президента РФ подать в отставку.

"Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", - пишут муниципальные депутаты.

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Ранее 7 сентября депутаты муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге опубликовали просьбу в Государственную думу России обвинить Владимира Путина в государственной измене и потребовать его смещения.