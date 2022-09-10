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Новости За рубежом
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Московские депутаты требуют от Путина уйти в отставку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Совет муниципальных депутатов московского округа "Ломоносовский" обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте округа, передает Цензор.НЕТ.

Депутаты подчеркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху Холодной войны, что удвоение ВВП не произошло, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово едут умные и трудоспособные люди, а обещанной стабильности нет.

Поэтому совет округа "Ломоносовский" просит президента РФ подать в отставку.

"Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", - пишут муниципальные депутаты.

Читайте также: Путин не желает сдаваться, цель РФ все еще состоит в том, чтобы уничтожить Украину, - МИД Австрии

Ранее 7 сентября депутаты муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге опубликовали просьбу в Государственную думу России обвинить Владимира Путина в государственной измене и потребовать его смещения.
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Топ комментарии
+85
Тобто, коли цей чемоданний сруль почав війну з наміром знищити Україну за кілька днів, то все було тіп-топ, а коли ЗСУ надавали піздюлей "втарой армії міра", то відразу почалися вимоги йти у відставку? Сильна рука в жопі кацапів виявилася не такою сильною, як їм хочеться, так?
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10.09.2022 16:12
+72
Шо то пішло не так?
Ага візи пропали і надовго.
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10.09.2022 16:08
+59
Бунтуют холопи....На колєнях...а бунтуют
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10.09.2022 16:09
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А підєрскіх смутьянов опредєлят в Крєсти.
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10.09.2022 16:59 Ответить
СІЗО для *************** політика це сьогодні "інвестиція в майбутнє" або відбита печінка. І тут вся інтрига - кого в камеру з холодильником і тєліком, а кого в реанімацію або в морг...
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10.09.2022 18:17 Ответить
Пора уже руцьким сольдатам двигать полки на ̶П̶е̶т̶р̶о̶г̶р̶а̶д̶Ъ̶ Москву как в 1917, а путину примерять женское платье
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10.09.2022 16:37 Ответить
Один выход , повесить перед входом в мавзолей , эта тварь понимает что уйдя его грохнут , и тихая рыбалка у костра , на Урале ,не пройдет...
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10.09.2022 16:44 Ответить
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10.09.2022 16:46 Ответить
Это не наша тема на сегодня! Наше тема удержатся как страна! Срочно закон об оружии. С правом ношения! Срочно прокацапленных от уровня райисполкома депутатов и всех силовых структур вычистить по закону войны! Просто водопад пошёл предателей, корректировщиков, блогеров и прочей швали. Они рядом с нами. И мы знаем их. Всех выехавших членов семей у власти что проверить через пограничные и таможенные документы по датам пересечения. Все бабло что в декларациях указано взять на контроль. Срочно подавать в Интерпол готовые документы на арест и задержание! И полная перезагрузка аппарата президента, базовых силовых ведомств. За 9 лет войны у нас полным полно появилось военных и не только для полной замены власти на местах всех уровней! Все пришедшие во власть должны быть беспартийными вообще. И давно бы стоило сформировать Государственный Комитет Обороны. Вместо парламента. Или института президента. Механизма в Конституции такого нет, не прописано. Но у нас война---за свободу и независимость. Значит надо. Победителей не судят!
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10.09.2022 16:48 Ответить
"от уровня райисполкома" ??? АУ! Какие в Украине райисполкомы?
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10.09.2022 17:09 Ответить
Опять я нарвался на знатока нынешних времен. Та по старинке я. Исполкомы в областных центрах так назывались по районам. Да, сейчас отменены, но депутатов не меряно в горисполкоме и облосоветах, где ещё губернатор сидит. Речь не об устройстве административном, а о падликах морозовых что в 4 поколении в тех конторах сидят. И конфетка на тортик в конце. Ведь только 5 июля 2022г была окончательно запрещена компартия страны! Так о чем мы?
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10.09.2022 17:19 Ответить
А-у. Вы точно в Украине живете? Суд запретил компартию еще в 2015 году. И были объявлены вне закона все комуняцкие символы. То, что Зеля зачем-то решил решение продублировать - не говорит что она была разрешена.
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10.09.2022 19:09 Ответить
Даже в окно глянул---вроде там же и живу. все последние 69 лет. Ну вот с какого морозу мне бы пришло в голову дату указывать 5-07-22г? Проверьте сами. Возможна стилистика вот какая. Суд от этой даты отменил окончательно жалобу на решение более раннее. Но суть то в ином. А что в 15 г было к сроку? Это позор народу всему. Мнение мое субъективно конечно. Но выжечь эту партию стоило да как последний шанс в оранжевую эпоху!
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10.09.2022 19:20 Ответить
Суд в Киеве запретил деятельность компартии Украины 16 декабря 2015
https://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151216_ukraine_communist_party_banned



Дело рассматривалось с участием третьего лица - Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины.
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10.09.2022 22:33 Ответить
Возможно у вас к компартии какие то личностные отношения? Так это иное дело. Меня даты любые не устраивают, об этом написал. Спасибо за сноску официальную, но записывать и запоминать не стану. С комсомолу я выбыл по возрасту в 1980г. В других идеологиях не бывал. И пишу без стёба, хотя люблю это дело. Просто удивительно, как эта тема так важна для многих по сей день. Тем более в Украине.
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11.09.2022 11:18 Ответить
Єрмак "живєє всєх живих". Цим все сказано. Це як кагановіч - поки не здох "совок" не розпався...
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10.09.2022 18:18 Ответить
Якби почали вигравати, змовчали би, шкури продажні, як мовчали вісім років.
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10.09.2022 16:52 Ответить
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10.09.2022 16:52 Ответить
При чому тут ілюстрація до руської казки про "красную шапочку"?..
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10.09.2022 18:22 Ответить
"агрессивная риторика" - только риторика?
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10.09.2022 16:52 Ответить
Покидьки Атбросілі іх ва вріміна халаднай вайни, бачте. Та ваша клята "страна" веде гарячу війну просто зараз, а ви так й не спромоглися назвати речі своїми іменами. Тьху
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10.09.2022 16:54 Ответить
Скоро все российские крысы побегут с кремлевского корабля.
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10.09.2022 16:57 Ответить
кажется, это все же театр одного актера.
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10.09.2022 17:02 Ответить
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10.09.2022 17:10 Ответить
Сначала были аресты
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10.09.2022 17:12 Ответить
Не вірю в благі наміри депів!
Все це для того, щоб виявить неблагонадійних і розстрілять, як робив вялікій Сталін!
Світогляд кацапських смердів це інфектія, яка знищується тільки переплавкою носіїв інфекції!
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10.09.2022 17:12 Ответить
Люто плюсую! Особливо про "виявіть і расстрєлять". Нехай починають ще вчора.
Нехай путлєр продемонструє, нарешті, "крєпкую руку" - кацапи це *******.
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10.09.2022 17:38 Ответить
НВ радіо передали, що українські військові вже на околицях Лисичанська.
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10.09.2022 17:13 Ответить
А ну, *****, на бутылки их, после отшвабрения! Ишь, удумали чаво, помешать сцарю просырать земли сруцькие!
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10.09.2022 17:19 Ответить
То шо, они против *****, кабздона и лысого из бразерс?
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10.09.2022 17:22 Ответить
зараз сприятливий час для Путіна вбити цих непатріотів-зрадників. з іншого боку, російські борці за свободу повинні готуватися до партизанської війни проти імперіалістів і прихильників тоталітаризму. нехай воюють між собою 20 років.
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10.09.2022 17:23 Ответить
МоскваОснован1147Первое упоминание1147 годПрежние названияКучково
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10.09.2022 17:23 Ответить
Kučkovo tomu šo Jurij Dovgorukij na oxote posle sytnogo obeda pod elkoj prisel?...
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11.09.2022 03:02 Ответить
Куда смотріт владімір владімровіч? Расстрелять прєдатєлей!

Нехай за приклад візьмуть північну Корею, коли публічно стратили генерала, що задрімав під час виступу "лідера".
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10.09.2022 17:33 Ответить
прозрели идиоты - 8 лет модель управления и взгляды были правильные. долго думали твари.
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10.09.2022 17:39 Ответить
рольові ігри,генеральна репетиція,перед загробним царством путіна.
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10.09.2022 17:43 Ответить
Cопливі прохання не допоможуть - тільки вила, пуля, петля, бомба.
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10.09.2022 18:17 Ответить
Стоило получить ***** - и процесс прозрения сразу пошёл.
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10.09.2022 18:24 Ответить
поки візи не рубили
все було добре??
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10.09.2022 18:42 Ответить
Пізно вони одумалися,коли загинули тисячі наших бійців та громадян.
Віри їм немає,це кацапи...
Треба гнати орків з Донбасу та Криму,будувати стіну від раші,50-кілометрова зона вздовш всього кордону,наші війська оснащені озброєнням НАТО.
І головне - не знімати санкціїї з раші до повного її ядерного роззброєння!
Це країна-терорист,гвалтівник,вбивця,садист.

Віримо ЗСУ!
Україна переможе!
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10.09.2022 19:18 Ответить
А то, що Окурок-військовий злочинець то "депутангів" не турбує? Нє хлопці, тільки розвалинами кремля та московії ця війна мусить закінчитися, інакше нашим дітям та онукам доведеться знов стати до гарцю!
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10.09.2022 20:11 Ответить
Ленина вспоминают как тирана.сталина тоже как тирана.хрущева называют кукурузником.брежнева и тд а Путин ***** других синонимов нет.так он и войдет во всемирную историю!
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11.09.2022 00:01 Ответить
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11.09.2022 07:30 Ответить
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