Московські депутати вимагають від Путіна піти у відставку

Рада муніципальних депутатів московського округу "Ломоносівський" звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті округу, інформує Цензор.НЕТ.

Депутати наголошують, що агресивна риторика Путіна та його підлеглих відкинула Росію в епоху Холодної війни, що подвоєння ВВП не відбулося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності немає.

Тому рада округу "Ломоносівський" просить президента РФ подати у відставку.

"Ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли та перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу", - пишуть муніципальні депутати.

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Раніше 7 вересня депутати муніципальної освіти "Смольнінське" в Петербурзі опублікували прохання до Державної думи Росії звинуватити Володимира Путіна в державній зраді та вимагати його зняття з посади.