Московські депутати вимагають від Путіна піти у відставку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада муніципальних депутатів московського округу "Ломоносівський" звернулися до президента Росії Володимира Путіна з вимогою піти у відставку.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті округу, інформує Цензор.НЕТ.
Депутати наголошують, що агресивна риторика Путіна та його підлеглих відкинула Росію в епоху Холодної війни, що подвоєння ВВП не відбулося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності немає.
Тому рада округу "Ломоносівський" просить президента РФ подати у відставку.
"Ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли та перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу", - пишуть муніципальні депутати.
Раніше 7 вересня депутати муніципальної освіти "Смольнінське" в Петербурзі опублікували прохання до Державної думи Росії звинуватити Володимира Путіна в державній зраді та вимагати його зняття з посади.
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https://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151216_ukraine_communist_party_banned
Дело рассматривалось с участием третьего лица - Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
Суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины.
Все це для того, щоб виявить неблагонадійних і розстрілять, як робив вялікій Сталін!
Світогляд кацапських смердів це інфектія, яка знищується тільки переплавкою носіїв інфекції!
Нехай путлєр продемонструє, нарешті, "крєпкую руку" - кацапи це *******.
Нехай за приклад візьмуть північну Корею, коли публічно стратили генерала, що задрімав під час виступу "лідера".
все було добре??
Віри їм немає,це кацапи...
Треба гнати орків з Донбасу та Криму,будувати стіну від раші,50-кілометрова зона вздовш всього кордону,наші війська оснащені озброєнням НАТО.
І головне - не знімати санкціїї з раші до повного її ядерного роззброєння!
Це країна-терорист,гвалтівник,вбивця,садист.
Віримо ЗСУ!
Україна переможе!