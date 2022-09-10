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Газ (10099) Тарифы на газ (350) Шмыгаль Денис (2327)

Правительство зафиксировало цены на газ в Украине еще на полгода

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

газ

Кабинет Министров Украины продлил срок действия Положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство продлило срок действия ПСО на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. То есть цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", - написал он.

По словам чиновника, Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать Россия.

Смотрите также: "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за куб. Фиксированная цена остается до 31 мая 2023 года, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине", - подытожил премьер.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что, учитывая приближение зимы, Украина согласится разблокировать экспорт угля в соседнюю Польшу, а также увеличит количество электроэнергии, которая будет поступать стране.

Правительство зафиксировало цены на газ в Украине еще на полгода 01

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Топ комментарии
+3
А як же з электроенергією? З холодною водою?

Нашо Екостайл підвищів на 50 відсотків свої послуги?
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10.09.2022 16:43
+3
Я так розумію, що не тільки на фронті потрібен контрнаступ
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10.09.2022 16:43
+2
Може я помиляюсь, але комунальники й постачальники заробляють від об"єму, який спалюють на опалення, й того, що спалюють люди вдома. Отже не дивно, коли взимку де-хто з мешканців багатоквартирних будинків відкриває кватирки, бо жарко. То ж у економії ніхто крім власників квартир не зацікавлений, а останні не завжди мають можливість впливати на об"єми, що спалюються. Держава теж нічого не робить у плані економії, а тільки думає де б купити той газ.
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10.09.2022 17:44
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Правила форума Совет форумчан
А як же з электроенергією? З холодною водою?

Нашо Екостайл підвищів на 50 відсотків свої послуги?
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10.09.2022 16:43 Ответить
а все інше підвищать в 3-4 рази
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10.09.2022 18:35 Ответить
Тема електроенергії якось проходить завжди стороною, особливо стосовно українського бізнесу, і ще враховуючи те що газ свій або російський куплений по довготерміновому контракті, де ціна набагато нижча маркету в Європі
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10.09.2022 20:26 Ответить
Я так розумію, що не тільки на фронті потрібен контрнаступ
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10.09.2022 16:43 Ответить
На витренко бі еще, пусть валит в США, к своей мамке.
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10.09.2022 16:48 Ответить
Взагалі-то "Дружба" - це нафтопровід.
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10.09.2022 16:50 Ответить
Гройсман помер? Коли? Чому ніхто окрім тебе не знає?
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10.09.2022 17:07 Ответить
відпусти ціни, і зимою що, почнуть відрізати будинки від газу?
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10.09.2022 18:12 Ответить
Не можна!
Газові паночки ж схуднуть!
Та й дітки в них їстоньки просють...
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10.09.2022 17:05 Ответить
расийский газ после отбора должен быть бесплатен для населения
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10.09.2022 17:21 Ответить
А де газ українського видобування? Він що зник? І вартість його не може вартувати тисячі долярів.
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10.09.2022 17:42 Ответить
Може я помиляюсь, але комунальники й постачальники заробляють від об"єму, який спалюють на опалення, й того, що спалюють люди вдома. Отже не дивно, коли взимку де-хто з мешканців багатоквартирних будинків відкриває кватирки, бо жарко. То ж у економії ніхто крім власників квартир не зацікавлений, а останні не завжди мають можливість впливати на об"єми, що спалюються. Держава теж нічого не робить у плані економії, а тільки думає де б купити той газ.
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10.09.2022 17:44 Ответить
Кабмін мовчить як підсанкційний фірташ отримує кошти за доставку газу з українців під час війни чи арахамія видав довідку
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10.09.2022 22:49 Ответить
 
 