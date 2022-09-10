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Уряд зафіксував ціни на газ в Україні ще на пів року

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

газ

Кабінет Міністрів України подовжив термін дії Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив в телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - написав він

За словами урядовця, Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія.

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"Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні", - підсумував прем’єр.

Окрім того, Денис Шмигаль повідомив, що з огляду на наближення зими Україна погодиться розблокувати експорт вугілля до сусідньої Польщі, а також збільшить кількість електроенергії, яка надходитиме країні.

Уряд зафіксував ціни на газ в Україні ще на пів року 01

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+3
А як же з электроенергією? З холодною водою?

Нашо Екостайл підвищів на 50 відсотків свої послуги?
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10.09.2022 16:43
+3
Я так розумію, що не тільки на фронті потрібен контрнаступ
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10.09.2022 16:43
+2
Може я помиляюсь, але комунальники й постачальники заробляють від об"єму, який спалюють на опалення, й того, що спалюють люди вдома. Отже не дивно, коли взимку де-хто з мешканців багатоквартирних будинків відкриває кватирки, бо жарко. То ж у економії ніхто крім власників квартир не зацікавлений, а останні не завжди мають можливість впливати на об"єми, що спалюються. Держава теж нічого не робить у плані економії, а тільки думає де б купити той газ.
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10.09.2022 17:44
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А як же з электроенергією? З холодною водою?

Нашо Екостайл підвищів на 50 відсотків свої послуги?
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10.09.2022 16:43 Відповісти
а все інше підвищать в 3-4 рази
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10.09.2022 18:35 Відповісти
Тема електроенергії якось проходить завжди стороною, особливо стосовно українського бізнесу, і ще враховуючи те що газ свій або російський куплений по довготерміновому контракті, де ціна набагато нижча маркету в Європі
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10.09.2022 20:26 Відповісти
Я так розумію, що не тільки на фронті потрібен контрнаступ
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10.09.2022 16:43 Відповісти
На витренко бі еще, пусть валит в США, к своей мамке.
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10.09.2022 16:48 Відповісти
Взагалі-то "Дружба" - це нафтопровід.
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10.09.2022 16:50 Відповісти
Гройсман помер? Коли? Чому ніхто окрім тебе не знає?
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10.09.2022 17:07 Відповісти
відпусти ціни, і зимою що, почнуть відрізати будинки від газу?
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10.09.2022 18:12 Відповісти
Не можна!
Газові паночки ж схуднуть!
Та й дітки в них їстоньки просють...
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10.09.2022 17:05 Відповісти
расийский газ после отбора должен быть бесплатен для населения
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10.09.2022 17:21 Відповісти
А де газ українського видобування? Він що зник? І вартість його не може вартувати тисячі долярів.
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10.09.2022 17:42 Відповісти
Може я помиляюсь, але комунальники й постачальники заробляють від об"єму, який спалюють на опалення, й того, що спалюють люди вдома. Отже не дивно, коли взимку де-хто з мешканців багатоквартирних будинків відкриває кватирки, бо жарко. То ж у економії ніхто крім власників квартир не зацікавлений, а останні не завжди мають можливість впливати на об"єми, що спалюються. Держава теж нічого не робить у плані економії, а тільки думає де б купити той газ.
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10.09.2022 17:44 Відповісти
Кабмін мовчить як підсанкційний фірташ отримує кошти за доставку газу з українців під час війни чи арахамія видав довідку
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10.09.2022 22:49 Відповісти
 
 