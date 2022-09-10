ВСУ успешно отразили попытки штурмов россиян вблизи 9 населенных пунктов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 10 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Слава Украине! Идут сто девяносто девятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях.
Враг ведет воздушную разведку, продолжает производить огневое поражение позиций наших подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перемещает свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам нашего государства. В частности, от ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С целью поддержки войск вооруженных сил Республики Беларусь в боеготовности в очередной раз продлен срок учений.
На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
на Северском направлении - неподалеку от Белополья и Линова Сумской области;
на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Победа, Большие Проходы, Борщева и Замуловка;
на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Большая Камышеваха, Дибровное, Карнауховка, Долгенькое и Дмитровка;
на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка и Спорное;
на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое;
на Авдеевском направлении – у Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Первомайского;
на Новопавловском направлении - вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времивки;
в Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Ровнополье, Новоселка, Свободное Поле, Красное, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка;
на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Степовая Долина, Александровка, Мирное, Любомировка, Киселевка, Веселый Кут, Великое Артаково, Благодатовка и Высокополье. Всего на этом направлении артиллерийским обстрелам подверглись более двадцати населенных пунктов.
Враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных Сил Российской Федерации только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми. Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. В часности, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "Хан" переведены в 9-й полк морской пехоты.
Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях "добровольцев" среди отставных военных в Кыргызской республике.
В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов. В часности, в областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.
Захватчики пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины. В Новой Каховке захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия с участием сотрудников ФСБ России - проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих Вооруженным силам Украины. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области.
Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.
Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих официальная информация будет предоставлена позже.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения пунктов управления, живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника.
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ХЛОПЦІ НАШІ БУДЬТЕ ЖИВІ І ЗДОРОВІ, УДАЧІ УДАЧІ УДАЧІ!!!
Однак, не факт, що швидке просування рашистів без боїв не викликало б такого ефекту драйву, який переживають наші воїни зараз під час наступу ЗСУ, і навпаки - розпачу і паніки від поразки і власного безсилля у лавах захисників України, як це тепер відчуває ворог.
Зараз вже відомо, що Ізюмське угрупування рашистських військ перестає існувати, ворог спішно відступає за річку Оскіл.
Вочевидь, вороже командування намагається зберегти хоч якісь боєздатні сили, щоби принаймні утримати лівий берег Осколу та однойменного водосховища з рокадною дорогою аж до лівобережної частини Куп'янська, побоюючись подальшого наступу ЗСУ через Борову на Сватове, що б поставило під загрозу залізничне сполучення із своім Лисичансько-Попаснянським угрупуванням. А заодно зупинити просування український військ від Лиману, щоби не дати закріпитись ЗСУ на лівобережжі Сіверського Донця.
Якщо ЗСУ вдасться максимально знищити техніку, озброєння й особовий склад відступаючих військ ворога, не давши їм закріпитись на вказаних рубежах, то це б надало змогу підготувати умови для наступу Сил оборони України на Сватове і Стваробільськ, на Попасну і Сіверськодонецьк, а також з району Авдіївка-Піски у напрямку на місто Донецьк.
Джерело: https://censor.net/ua/n3366312
Ось, наприклад:
Генерал СВР: "В Генштабе (касапів, звісно) сейчас царит удручающее настроение. Практически все без исключения осуждают в разговорах друг с другом какого-то "******" который "всё это затеял"."
І ще там же:
"Лукашенко пытается срочно получить телефонный разговор с тем кого обсуждают в Генштабе. Пока без результата"