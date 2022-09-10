ВСУ успешно отразили попытки штурмов россиян вблизи 9 населенных пунктов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 10 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Слава Украине! Идут сто девяносто девятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях.

Враг ведет воздушную разведку, продолжает производить огневое поражение позиций наших подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перемещает свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам нашего государства. В частности, от ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С целью поддержки войск вооруженных сил Республики Беларусь в боеготовности в очередной раз продлен срок учений.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - неподалеку от Белополья и Линова Сумской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Победа, Большие Проходы, Борщева и Замуловка;

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на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Большая Камышеваха, Дибровное, Карнауховка, Долгенькое и Дмитровка;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении – у Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Первомайского;

на Новопавловском направлении - вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времивки;

в Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Ровнополье, Новоселка, Свободное Поле, Красное, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка;

на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Степовая Долина, Александровка, Мирное, Любомировка, Киселевка, Веселый Кут, Великое Артаково, Благодатовка и Высокополье. Всего на этом направлении артиллерийским обстрелам подверглись более двадцати населенных пунктов.

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Враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных Сил Российской Федерации только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми. Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. В часности, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "Хан" переведены в 9-й полк морской пехоты.

Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях "добровольцев" среди отставных военных в Кыргызской республике.

В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов. В часности, в областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

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Захватчики пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины. В Новой Каховке захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия с участием сотрудников ФСБ России - проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих Вооруженным силам Украины. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области.

Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих официальная информация будет предоставлена ​​позже.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения пунктов управления, живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника.

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