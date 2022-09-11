Запорожская АЭС полностью остановлена
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Сегодня, 11 сентября 2022 года, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Продолжается подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.
Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, запитывая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.
"Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку.
В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива", - говорится в сообщении.
НАЭК "Энергоатом" принимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.
Для предотвращения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу ЗАЭС.
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все шо вам осталося - це погратися в ядер, ну так давайте вже..
нетерпіння спалити кремель зашкалює...
місто непробухаемих грязних пьяниць..
буба - клянчі ядер, ти ж своїм хріпатим клянченням мертвого піднімеш...
А на рахунок буби... то хіба після зачистки на Банковій, інакше, на жаль, ну ніяк...
А ну і звичайно за простой енергетичної системи теж треба напевне не менше мільярда доларів за місяць, бо це ж страждають підприємці.
Для дураков - город обогревается подогревателями сетевой воды,использующими пар и воду от турбин на блоках.По подогревателю на каждом блоке.Была когда-то пусковая котельная,которая тоже могла подать тепло в город,но ее демонтировали лет 20 назад за ненадобностью(6 блоков!).Нет работающих блоков - нет тепла в городе и подать неоткуда.ТАК ПОНЯТНО?