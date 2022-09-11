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Запорожская АЭС полностью остановлена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Сегодня, 11 сентября 2022 года, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Продолжается подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, запитывая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

"Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку.

В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива", - говорится в сообщении.

НАЭК "Энергоатом" принимает все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.

Для предотвращения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу ЗАЭС.

Читайте также: Необходимо немедленно создать безопасную зону на ЗАЭС из-за новых рисков чрезвычайной ситуации, - Гросси
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Топ комментарии
+18
запахло сценарієм перемоги у 2СВ. В ролі Хіросіми і Нагасакі - мосКва і лєгінград....
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11.09.2022 08:40
+17
кацап то є ракова пухлина планети
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11.09.2022 08:56
+16
сукі самі нарвалися...
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11.09.2022 08:45
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каци,
все шо вам осталося - це погратися в ядер, ну так давайте вже..
нетерпіння спалити кремель зашкалює...
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11.09.2022 08:38 Ответить
Це пізда...
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11.09.2022 08:38 Ответить
запахло сценарієм перемоги у 2СВ. В ролі Хіросіми і Нагасакі - мосКва і лєгінград....
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11.09.2022 08:40 Ответить
сукі самі нарвалися...
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11.09.2022 08:45 Ответить
podderzhivaju
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11.09.2022 08:48 Ответить
Ленінграт дуже добре!! В мене там ваттні родичі живуть(прости Господи)
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11.09.2022 08:51 Ответить
підерскій бург? - культурная столиця?
місто непробухаемих грязних пьяниць..
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11.09.2022 09:16 Ответить
Від безсилля, від неможливості припинити це скотство- просто немає слів.
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11.09.2022 08:53 Ответить
кацап то є ракова пухлина планети
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11.09.2022 08:56 Ответить
з цимі "чтокалами" пора вже кінчять - сукі мішають дітей ростити...
буба - клянчі ядер, ти ж своїм хріпатим клянченням мертвого піднімеш...
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11.09.2022 09:02 Ответить
І при цьому вони з тупою впоротістю власному бидлу твердять, що то націсти апстрєлівают станцію.
А на рахунок буби... то хіба після зачистки на Банковій, інакше, на жаль, ну ніяк...
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11.09.2022 09:12 Ответить
Ага. Значить до суми репарацій можна добавляти ще плюс пару мільярдів доларів за нанесені пошкодження АЕС і її повторний запуск.

А ну і звичайно за простой енергетичної системи теж треба напевне не менше мільярда доларів за місяць, бо це ж страждають підприємці.
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11.09.2022 09:15 Ответить
Ну і де негайне скликання радбезу оон, вой магатє, гамністьій інтрншнл...?
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11.09.2022 10:01 Ответить
Де, де... Делают вид, шо они тут ни при чём и только мимо проходили
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11.09.2022 13:18 Ответить
Грустно смотреть,как политиканы и дураки уничтожают город енергетиков.Сегодня там катастрофа.Город полностью отоплением и энергетикой завязан на РАБОТАЮЩЕЙ станции.С наступлением холодов город вымрет,что даст повод Киеву и мацкве упрекнуть друг друга.
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11.09.2022 16:02 Ответить
Ти про що,кацап?
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11.09.2022 18:00 Ответить
Догадайся, Танька-дурочка.Насчет кацапа-это твое держи вора.
Для дураков - город обогревается подогревателями сетевой воды,использующими пар и воду от турбин на блоках.По подогревателю на каждом блоке.Была когда-то пусковая котельная,которая тоже могла подать тепло в город,но ее демонтировали лет 20 назад за ненадобностью(6 блоков!).Нет работающих блоков - нет тепла в городе и подать неоткуда.ТАК ПОНЯТНО?
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13.09.2022 16:53 Ответить
 
 