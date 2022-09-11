Запорізька АЕС повністю зупинена
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Сьогодні, 11 вересня 2022 року, о 03:41 енергоблок 6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Триває підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.
Про це повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, останні три доби 6-й енергоблок працював у режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
"Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.
У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального", - йдеться в повідомленні.
НАЕК "Енергоатом" здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.
Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.
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все шо вам осталося - це погратися в ядер, ну так давайте вже..
нетерпіння спалити кремель зашкалює...
місто непробухаемих грязних пьяниць..
буба - клянчі ядер, ти ж своїм хріпатим клянченням мертвого піднімеш...
А на рахунок буби... то хіба після зачистки на Банковій, інакше, на жаль, ну ніяк...
А ну і звичайно за простой енергетичної системи теж треба напевне не менше мільярда доларів за місяць, бо це ж страждають підприємці.
Для дураков - город обогревается подогревателями сетевой воды,использующими пар и воду от турбин на блоках.По подогревателю на каждом блоке.Была когда-то пусковая котельная,которая тоже могла подать тепло в город,но ее демонтировали лет 20 назад за ненадобностью(6 блоков!).Нет работающих блоков - нет тепла в городе и подать неоткуда.ТАК ПОНЯТНО?