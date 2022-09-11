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Запорізька АЕС повністю зупинена

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Сьогодні, 11 вересня 2022 року, о 03:41 енергоблок 6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Триває підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Про це повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, останні три доби 6-й енергоблок працював у режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

"Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального", - йдеться в повідомленні.

НАЕК "Енергоатом" здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.

Також читайте: Необхідно негайно створити безпечну зону на ЗАЕС через нові ризики надзвичайної ситуації, - Гроссі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
запахло сценарієм перемоги у 2СВ. В ролі Хіросіми і Нагасакі - мосКва і лєгінград....
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11.09.2022 08:40
+17
кацап то є ракова пухлина планети
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11.09.2022 08:56
+16
сукі самі нарвалися...
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11.09.2022 08:45
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каци,
все шо вам осталося - це погратися в ядер, ну так давайте вже..
нетерпіння спалити кремель зашкалює...
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11.09.2022 08:38 Відповісти
Це пізда...
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11.09.2022 08:38 Відповісти
запахло сценарієм перемоги у 2СВ. В ролі Хіросіми і Нагасакі - мосКва і лєгінград....
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11.09.2022 08:40 Відповісти
сукі самі нарвалися...
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11.09.2022 08:45 Відповісти
podderzhivaju
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11.09.2022 08:48 Відповісти
Ленінграт дуже добре!! В мене там ваттні родичі живуть(прости Господи)
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11.09.2022 08:51 Відповісти
підерскій бург? - культурная столиця?
місто непробухаемих грязних пьяниць..
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11.09.2022 09:16 Відповісти
Від безсилля, від неможливості припинити це скотство- просто немає слів.
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11.09.2022 08:53 Відповісти
кацап то є ракова пухлина планети
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11.09.2022 08:56 Відповісти
з цимі "чтокалами" пора вже кінчять - сукі мішають дітей ростити...
буба - клянчі ядер, ти ж своїм хріпатим клянченням мертвого піднімеш...
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11.09.2022 09:02 Відповісти
І при цьому вони з тупою впоротістю власному бидлу твердять, що то націсти апстрєлівают станцію.
А на рахунок буби... то хіба після зачистки на Банковій, інакше, на жаль, ну ніяк...
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11.09.2022 09:12 Відповісти
Ага. Значить до суми репарацій можна добавляти ще плюс пару мільярдів доларів за нанесені пошкодження АЕС і її повторний запуск.

А ну і звичайно за простой енергетичної системи теж треба напевне не менше мільярда доларів за місяць, бо це ж страждають підприємці.
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11.09.2022 09:15 Відповісти
Ну і де негайне скликання радбезу оон, вой магатє, гамністьій інтрншнл...?
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11.09.2022 10:01 Відповісти
Де, де... Делают вид, шо они тут ни при чём и только мимо проходили
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11.09.2022 13:18 Відповісти
Грустно смотреть,как политиканы и дураки уничтожают город енергетиков.Сегодня там катастрофа.Город полностью отоплением и энергетикой завязан на РАБОТАЮЩЕЙ станции.С наступлением холодов город вымрет,что даст повод Киеву и мацкве упрекнуть друг друга.
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11.09.2022 16:02 Відповісти
Ти про що,кацап?
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11.09.2022 18:00 Відповісти
Догадайся, Танька-дурочка.Насчет кацапа-это твое держи вора.
Для дураков - город обогревается подогревателями сетевой воды,использующими пар и воду от турбин на блоках.По подогревателю на каждом блоке.Была когда-то пусковая котельная,которая тоже могла подать тепло в город,но ее демонтировали лет 20 назад за ненадобностью(6 блоков!).Нет работающих блоков - нет тепла в городе и подать неоткуда.ТАК ПОНЯТНО?
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13.09.2022 16:53 Відповісти
 
 