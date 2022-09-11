Запорізька АЕС повністю зупинена

Сьогодні, 11 вересня 2022 року, о 03:41 енергоблок 6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Триває підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Про це повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, останні три доби 6-й енергоблок працював у режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.



"Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.



У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального", - йдеться в повідомленні.



НАЕК "Енергоатом" здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.



Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.

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