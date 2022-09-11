Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие. ФОТО
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Сегодня ночью вражеские войска нанесли мощные удары по одному из спальных районов Николаева. Пока известно о разрушении жилого и многоквартирного домов. Есть пострадавшие среди гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, около четырех часов враг атаковал Березнеговатое Баштанского района. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Пострадали мирные жители. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
На местах происшествия правоохранители собирают доказательства военных преступлений.
"Вследствие вчерашних нанесенных ударов по Николаеву и населенным пунктам Котлярево, Белозирка и Николаевское погиб 46-летний мужчина. Повреждены жилые дома и другие сооружения", - говорится в сообщении.
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Здохнете всі , на нашій святій землі , кляті московіти 😡