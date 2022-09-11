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Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью вражеские войска нанесли мощные удары по одному из спальных районов Николаева. Пока известно о разрушении жилого и многоквартирного домов. Есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, около четырех часов враг атаковал Березнеговатое Баштанского района. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Пострадали мирные жители. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На местах происшествия правоохранители собирают доказательства военных преступлений.

"Вследствие вчерашних нанесенных ударов по Николаеву и населенным пунктам Котлярево, Белозирка и Николаевское погиб 46-летний мужчина. Повреждены жилые дома и другие сооружения", - говорится в сообщении.

Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие 01
Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие 02
Мощные удары по спальному району Николаева: разрушены многоэтажки, есть пострадавшие 03

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Це від безсилля. Засцяні кончалиги!!!
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11.09.2022 11:11 Ответить
Кацапи , сучий ви потрох і мразь , бо вбивати мирних жителів нашоі краіни - це воєнний злочин !!

Здохнете всі , на нашій святій землі , кляті московіти 😡
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11.09.2022 11:11 Ответить
Знову на мирному населенні демонструють свою "сілу і мощь".
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11.09.2022 11:17 Ответить
Хіба хтось сумнівався,що свинособаки працюють "високоточною"зброєю проти потенційних русофобів,якщо такі ще не з'явилися.
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11.09.2022 11:19 Ответить
Бесятся мразины от злобы
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11.09.2022 11:26 Ответить
После такого хочется попросить наших военных как можно меньше брать пленных, это не воины, а ничтожные мрази, которых посто надо уничтожат
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11.09.2022 11:43 Ответить
Як казала Ада Миколаївна Роговцева у 2014 році...гівно ...оказалалось мстительным... Долгії літа Адо Миколаївна...Слава Україні💙💛💪Слава ЗСУ👍
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11.09.2022 12:00 Ответить
 
 