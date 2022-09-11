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Потужні удари по спальному району Миколаєва: Зруйновано багатоповерхівки, є постраждалі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі ворожі війська завдали потужних ударів по одному зі спальних районів Миколаєва. Наразі відомо про руйнації житлового та багатоквартирного будинків. Є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, близько 4:00 ворог атакував Березнегувате Баштанського району. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждали мирні жителі. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів.

"Внаслідок вчорашніх завданих ударів по Миколаєву та населених пунктах Котляреве, Білозірка і Миколаївське, загинув 46-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та інші споруди", - йдеться у повідомленні.

Потужні удари по спальному району Миколаєва: Зруйновано багатоповерхівки, є постраждалі 01
Потужні удари по спальному району Миколаєва: Зруйновано багатоповерхівки, є постраждалі 02
Потужні удари по спальному району Миколаєва: Зруйновано багатоповерхівки, є постраждалі 03

Також читайте: Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, пошкоджено житлові будинки, 9 осіб поранено, - Сєнкевич

Автор: Ірина Дашківська
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Це від безсилля. Засцяні кончалиги!!!
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11.09.2022 11:11 Відповісти
Кацапи , сучий ви потрох і мразь , бо вбивати мирних жителів нашоі краіни - це воєнний злочин !!

Здохнете всі , на нашій святій землі , кляті московіти 😡
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11.09.2022 11:11 Відповісти
Знову на мирному населенні демонструють свою "сілу і мощь".
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11.09.2022 11:17 Відповісти
Хіба хтось сумнівався,що свинособаки працюють "високоточною"зброєю проти потенційних русофобів,якщо такі ще не з'явилися.
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11.09.2022 11:19 Відповісти
Бесятся мразины от злобы
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11.09.2022 11:26 Відповісти
После такого хочется попросить наших военных как можно меньше брать пленных, это не воины, а ничтожные мрази, которых посто надо уничтожат
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11.09.2022 11:43 Відповісти
Як казала Ада Миколаївна Роговцева у 2014 році...гівно ...оказалалось мстительным... Долгії літа Адо Миколаївна...Слава Україні💙💛💪Слава ЗСУ👍
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11.09.2022 12:00 Відповісти
 
 