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Зафиксировано движение военной техники РФ на выезд из Мариуполя, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

В оккупированном Мариуполе утром 11 сентября было зафиксировано движение военной техники РФ на выезд из города в сторону Никольского.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксуем движение техники. 8:30 - колонна с 12 грузовиков с БК, отметка V, по бул. Шевченко в сторону "Метро" на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского", - подчеркнул он.

Напомним, 9 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мангуше у Мариуполя российские захватчики формируют колонны военной техники и отправляют ее в сторону Бердянска.

Читайте также: Террорист Пушилин исчез, его местонахождение неизвестно, - Андрющенко
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Топ комментарии
+25
на зустріч "хаймарсам"?
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11.09.2022 15:54
+17
жест дохлой моли или идейные смертнички?
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11.09.2022 15:50
+17
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11.09.2022 16:07
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жест дохлой моли или идейные смертнички?
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11.09.2022 15:50 Ответить
на зустріч "хаймарсам"?
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11.09.2022 15:54 Ответить
На зустріч білим жигулям!
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11.09.2022 16:14 Ответить
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11.09.2022 15:55 Ответить
Еще и хотят вернуть "хероя"
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11.09.2022 15:57 Ответить
Там написано на скріншоті про Корбана-новина від 10 серпня 2022. А 10 серпня-це не 10 вересня.
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11.09.2022 16:01 Ответить
И что? Это что-то меняет? Сидел бы и молчал на счет наших военных
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11.09.2022 16:07 Ответить
міняє і дуже багато! Ніхто не думав що штати будуть одним пострілом двох зайців бити! З одної сторони контнаступ там де не чекали, а з іншого - поставлять ЗЄ перед доконаним фактом - в нього за спиною кріт кротище що працює в інтересах нарасії.
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11.09.2022 16:18 Ответить
А де можна почитати заяву штатів про крота? Крім каналу кегебіста швеця.
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11.09.2022 16:40 Ответить
Заяви такої нема і небуде. Але є скріни на цензорі. І проста логіка
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11.09.2022 16:45 Ответить
А можна хоча б скрін на цензорі?
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11.09.2022 16:48 Ответить
скрін є на вітці про втрати московитів. Від користувача Саша Паламарчук
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11.09.2022 16:50 Ответить
мнда, офигеть источник
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11.09.2022 17:37 Ответить
Ти серйозно?
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11.09.2022 16:55 Ответить
ой вей...
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11.09.2022 16:58 Ответить
Це-не заради Корбана, а заради справедливості, бо між 10 серпня та 10 вересня у зведеннях Генштабу стосовно контрнаступу-величезна прірва. А щодо самого Корбана-це для мене не та людина, яка є авторитетом.
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11.09.2022 16:22 Ответить
Какая справдливость? Идет война, а Корбан занимается подрывом информационного пространства
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11.09.2022 17:36 Ответить
геша, какаяразніца?
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11.09.2022 16:53 Ответить
Рейдер и агент ФСБ рашки.
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11.09.2022 16:06 Ответить
Це наша звична вікова біда, коли на 2-х українців набігає 4 гетьмана...
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11.09.2022 16:13 Ответить
********* всіх жигулей, без емоцій - просто *********.
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11.09.2022 15:57 Ответить
ee eee e....kuda ?! stajatj !!! ZSU esho nenachinali !!
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11.09.2022 15:57 Ответить
Херабота какая-то, а не колонна)
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11.09.2022 16:05 Ответить
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11.09.2022 16:07 Ответить
виявляється що наша розвідка працює і досить ефективно
одним словом - молодці
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11.09.2022 16:09 Ответить
Бандеровцы очень быстро бегут за героически отрицательно наступающими путинскими войсками!
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11.09.2022 16:12 Ответить
Не так. "Охваченные паникой, биндеравцы..." - далее по тексту.
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11.09.2022 16:22 Ответить
Ну якщо з літерою V то значіть вйобують.
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11.09.2022 16:29 Ответить
Саме головне,що ми це знаємо,можливо зустрінуть де треба
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11.09.2022 16:31 Ответить
 
 