Зафіксовано рух військової техніки РФ на виїзд із Маріуполя, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі вранці 11 вересня зафіксували рух військової техніки РФ на виїзд із міста в бік Нікольського.

Про це в телеграмі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо рух техніки. 8:30 колона - 12 вантажівок з БК, позначка V, по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші біля Маріуполя російські загарбники формують колони військової техніки й відправляють її в бік Бердянська.

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