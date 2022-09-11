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Зафіксовано рух військової техніки РФ на виїзд із Маріуполя, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

В окупованому Маріуполі вранці 11 вересня зафіксували рух військової техніки РФ на виїзд із міста в бік Нікольського.

Про це в телеграмі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо рух техніки. 8:30 колона - 12 вантажівок з БК, позначка V, по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші біля Маріуполя російські загарбники формують колони військової техніки й відправляють її в бік Бердянська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терорист Пушилін зник, його місцезнаходження невідоме, - Андрющенко

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+25
на зустріч "хаймарсам"?
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11.09.2022 15:54
+17
жест дохлой моли или идейные смертнички?
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11.09.2022 15:50
+17
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11.09.2022 16:07
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жест дохлой моли или идейные смертнички?
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11.09.2022 15:50 Відповісти
на зустріч "хаймарсам"?
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11.09.2022 15:54 Відповісти
На зустріч білим жигулям!
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11.09.2022 16:14 Відповісти
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11.09.2022 15:55 Відповісти
Еще и хотят вернуть "хероя"
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11.09.2022 15:57 Відповісти
Там написано на скріншоті про Корбана-новина від 10 серпня 2022. А 10 серпня-це не 10 вересня.
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11.09.2022 16:01 Відповісти
И что? Это что-то меняет? Сидел бы и молчал на счет наших военных
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11.09.2022 16:07 Відповісти
міняє і дуже багато! Ніхто не думав що штати будуть одним пострілом двох зайців бити! З одної сторони контнаступ там де не чекали, а з іншого - поставлять ЗЄ перед доконаним фактом - в нього за спиною кріт кротище що працює в інтересах нарасії.
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11.09.2022 16:18 Відповісти
А де можна почитати заяву штатів про крота? Крім каналу кегебіста швеця.
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11.09.2022 16:40 Відповісти
Заяви такої нема і небуде. Але є скріни на цензорі. І проста логіка
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11.09.2022 16:45 Відповісти
А можна хоча б скрін на цензорі?
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11.09.2022 16:48 Відповісти
скрін є на вітці про втрати московитів. Від користувача Саша Паламарчук
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11.09.2022 16:50 Відповісти
мнда, офигеть источник
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11.09.2022 17:37 Відповісти
Ти серйозно?
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11.09.2022 16:55 Відповісти
ой вей...
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11.09.2022 16:58 Відповісти
Це-не заради Корбана, а заради справедливості, бо між 10 серпня та 10 вересня у зведеннях Генштабу стосовно контрнаступу-величезна прірва. А щодо самого Корбана-це для мене не та людина, яка є авторитетом.
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11.09.2022 16:22 Відповісти
Какая справдливость? Идет война, а Корбан занимается подрывом информационного пространства
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11.09.2022 17:36 Відповісти
геша, какаяразніца?
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11.09.2022 16:53 Відповісти
Рейдер и агент ФСБ рашки.
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11.09.2022 16:06 Відповісти
Це наша звична вікова біда, коли на 2-х українців набігає 4 гетьмана...
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11.09.2022 16:13 Відповісти
********* всіх жигулей, без емоцій - просто *********.
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11.09.2022 15:57 Відповісти
ee eee e....kuda ?! stajatj !!! ZSU esho nenachinali !!
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11.09.2022 15:57 Відповісти
Херабота какая-то, а не колонна)
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11.09.2022 16:05 Відповісти
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11.09.2022 16:07 Відповісти
виявляється що наша розвідка працює і досить ефективно
одним словом - молодці
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11.09.2022 16:09 Відповісти
Бандеровцы очень быстро бегут за героически отрицательно наступающими путинскими войсками!
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11.09.2022 16:12 Відповісти
Не так. "Охваченные паникой, биндеравцы..." - далее по тексту.
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11.09.2022 16:22 Відповісти
Ну якщо з літерою V то значіть вйобують.
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11.09.2022 16:29 Відповісти
Саме головне,що ми це знаємо,можливо зустрінуть де треба
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11.09.2022 16:31 Відповісти
 
 