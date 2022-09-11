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Новости Война в Украине
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МАГАТЭ (260) Тарифы на электроэнергию (1906) Запорожская АЭС (544)

На ЗАЭС восстановили резервную электролинию, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Специалисты возобновили работу резервной линии электропередач к Запорожской АЭС, что позволяет обеспечить ее внешним электричеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МАГАТЭ в Twitter.

"Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности", - заявили в агентстве.

Напомним, сегодня ночью персонал ЗАЭС отключил единственный энергоблок №6. Его переводят в холодное состояние.

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В "Энергоатоме" объяснили, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова и обеспечивал только собственные нужды, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи станции с энергосистемой Украины.
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Не острова, а остонова.
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11.09.2022 19:04 Ответить
Нет
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11.09.2022 21:17 Ответить
Что нет. Режим останова называется.
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11.09.2022 22:00 Ответить
https://leg.co.ua/arhiv/generaciya/ekspluataciya-energeticheskih-blokov-6.html
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11.09.2022 22:04 Ответить
 
 