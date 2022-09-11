На ЗАЭС восстановили резервную электролинию, - МАГАТЭ
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Специалисты возобновили работу резервной линии электропередач к Запорожской АЭС, что позволяет обеспечить ее внешним электричеством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МАГАТЭ в Twitter.
"Резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности", - заявили в агентстве.
Напомним, сегодня ночью персонал ЗАЭС отключил единственный энергоблок №6. Его переводят в холодное состояние.
В "Энергоатоме" объяснили, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова и обеспечивал только собственные нужды, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи станции с энергосистемой Украины.
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